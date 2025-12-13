Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kudarc: érdektelenségbe fulladt Magyar Péter tüntije – fotó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Finoman fogalmazva is fordulatos meccset játszott az Újpest az MTK otthonában. Az Újpest elsősorban Matko játékának köszönhetően jutott el négy gólig, de így is alig tudott nyernit a Hungária körúton, mert az MTK is rúgott hármat. A 4–3 után az Újpest és feljött a kilencedik helyre.

Az Újpest Lacoux öngóljával került hátrányba, majd Matko a 45. percben egyenlített, de az események a második félidőben pörögtek fel igazán.

Az Újpest elképesztő meccset játszott az MTK ellen
Az Újpest elképesztő meccset játszott az MTK ellen
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI 

Az Újpest focistáját hordágyon kellett levinni a pályáról

A második félidőben Kovács Patrik öngóljával már vezetett az Újpest, de Törőcsik Péter első NB I-es góljával egyenlített az MTK. Tíz perccel később Matko egy szerencsés góllal megint visszavette a vezetést, de Németh Hunor négy perccel később ismét egyenlített.

Az utánpótlás-válogatott játékos szabadrúgása a sorfalban kötött ki, majd a lepattanót lőtte a kapuba. Most csak három percig örülhetett az MTK, ugyanis az Újpest Horváth Krisztofer révén megint visszavette a vezetést.

A mérkőzés végén ijesztő jelenet játszódott le, egy durva ütközés után Kaczvinszki Dominik terült el, vélhetően eszméletlenül a földön. 

Az Újpest 19 éves hátvédjét hordágyon vitték le a pályáról, az ápolás miatt a mérkőzés 100 percig tartott. A folytatásban újabb gól már nem esett, az UTE 4-3-ra nyert a rendkívül fordulatos találkozón.

Fizz Liga, 17. forduló:

MTK Budapest-Újpest FC 3-4 (1-1)

gólszerzők: Lacoux (12., öngól), Törőcsik (67.), Németh H. (81.), illetve Matko (45., 77.), Kovács P. (52., öngól), Horváth K. (85.)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!