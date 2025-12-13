Az Újpest Lacoux öngóljával került hátrányba, majd Matko a 45. percben egyenlített, de az események a második félidőben pörögtek fel igazán.

Az Újpest elképesztő meccset játszott az MTK ellen

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Az Újpest focistáját hordágyon kellett levinni a pályáról

A második félidőben Kovács Patrik öngóljával már vezetett az Újpest, de Törőcsik Péter első NB I-es góljával egyenlített az MTK. Tíz perccel később Matko egy szerencsés góllal megint visszavette a vezetést, de Németh Hunor négy perccel később ismét egyenlített.

Az utánpótlás-válogatott játékos szabadrúgása a sorfalban kötött ki, majd a lepattanót lőtte a kapuba. Most csak három percig örülhetett az MTK, ugyanis az Újpest Horváth Krisztofer révén megint visszavette a vezetést.

A mérkőzés végén ijesztő jelenet játszódott le, egy durva ütközés után Kaczvinszki Dominik terült el, vélhetően eszméletlenül a földön.

Az Újpest 19 éves hátvédjét hordágyon vitték le a pályáról, az ápolás miatt a mérkőzés 100 percig tartott. A folytatásban újabb gól már nem esett, az UTE 4-3-ra nyert a rendkívül fordulatos találkozón.

Fizz Liga, 17. forduló:

MTK Budapest-Újpest FC 3-4 (1-1)

gólszerzők: Lacoux (12., öngól), Törőcsik (67.), Németh H. (81.), illetve Matko (45., 77.), Kovács P. (52., öngól), Horváth K. (85.)