Itt az újabb elképesztő történet az NB I-ből. A labdarúgó Fizz Ligában szereplő Újpest FC ugyanis jogi eljárást indít korábbi játékosa, André Duarte ellen.

Az Újpest jogi eljárást indít korábbi játékosa, André Duarte ellen.

André Duarte ellen perre megy az Újpest
André Duarte ellen perre megy az Újpest
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Nem hagyja magát az Újpest

Az ügy előzménye, hogy a nyáron még szerződést hosszabbító portugál védő 

az Újpest vezetőségének döntése értelmében október végén kikerült a keretből. A történteket a klub belső ügyként kezelte, s nem derült fény az indokra sem. Időközben a légiós - a közleményben foglaltak szerint - felbontotta szerződését, és hétfőn megállapodott a román élvonalban szereplő FCSB vezetőségével.

"A napokban megjelent hírek kapcsán az Újpest FC megerősíti, hogy André Duarte azonnali hatályú felmondás útján megszűntette határozott idejű munkaviszonyát a klubbal, ennek következtében a munkaviszonya megszűnt. A klub a munkaviszony fennállása során mindvégig jogszerűen, a mindkét fél által aláírt munkaszerződés keretei között járt el, így 

a felmondás jogellenesen történt. A jogellenes felmondás közlését követően az Újpest FC azonnal felvette a kapcsolatot a játékossal a helyzet rendezése érdekében, André Duarte azonban ettől teljes mértékben elzárkózott. A játékos a fentebb részletezett jogellenes cselekedeteivel jelentős anyagi kárt okozott, ennek megtérítése érdekében a klub azonnal megindítja a szükséges jogi eljárásokat"

 - áll a klub közleményében.

