Az Újpest mögött borzalmas őszi szezon van. A lila-fehér csapat folyamatosan a tabella alsó részében tanyázott, a Szusza Ferenc Stadionban pedig legutóbbi a július végi nyitófordulóban tudott meccset nyerni.
Az újpestiek mégis bizakodva várták az utolsó őszi bajnokit, ugyanis pénteken hivatalosan is bejelentették, hogy Dárdai Pál, a Hertha BSC legendája 20 év után búcsút intett a berlini klubnak, januártól pedig a IV. kerületi klub sportigazgatója lesz.
Megszakadt az Újpest rossz sorozata
Bár az Újpest legutóbbi július végén tudott csak meccset nyerni a Szusza Ferenc Stadionban, mégis esélyesként várhatta a vasárnapi meccset, ugyanis az ellenfele a tabella utolsó helyén álló Kazincbarcika volt, amely a legutóbbi hét NB I-es meccsén nyeretlen maradt – ezekből hatot elveszítve.
A találkozót az Újpest kezdte jobban, és már a harmadik percben megszerezhette volna a vezetést a lila-fehér csapat, azonban Horváth Krisztofer bal oldali beadása után a berobbanó Aljosa Matko két méterről a felső lécre fejelte a labdát.
Ezt követően is az újpestiek akarta érvényesült, de igazán komoly helyzetet nem tudtak kialakítani a hazaiak, így az első 45 perc gólnélküli döntetlent hozott.
A fordulás után az Újpest nagyobb sebességi fokozatra kapcsolt, a 63. percben pedig egy szép támadás végén meg is szerezte a vezetést. A georgiai Giorgi Beridze kapott egy remek kiugratást, lövés helyett azonban visszakészítette a labdát a középen érkező Milan Tucicnak, a szlovén játékost pedig az üres kapuba belsőzött (1-0).
Sokáig azonban nem örülhettek a vezetésnek a lila-fehérek, ugyanis a vendégek négy perc múlva egyenlítettek. Meshack Ubochioma balról betört a tizenhatoson belülre, az újpesti védők nem vették komolyan, a nigériai támadó pedig 12 méterről visszahúzta a labdát a jobb alsó sarokba (1-1).
A bekapott gól után ismét támadásba lendült az Újpest, amely a 78. percben megint előnybe kerülhetett volna. Egy gyors kontratámadás végén Matko találat remek labdát Beridze elé, aki tíz méterről lőhetett, azonban a georgiai támadó kísérlete az oldalhálóban kötött ki.
Az utolsó bő tíz percre nagy esélyt kapott az Újpest, ugyanis megfogyatkozott a Kazincbarcika. A északmacedón válogatott Arijan Ademi indult meg a labdánál, a félpályánál pedig a sárga lapos Mihajlo Meszhi visszarántotta, így az ukrán játékosnak villant a második sárga, csapata pedig emberhátrányba került.
Két perc múlva aztán meg is szerezte a vezetést az Újpest. Egy jobb oldali szöglet után megcsúsztatták a labdát a rövid oldalon, a középen érkező Joao Nunes pedig félfordulatból a kapuba bombázott (2-1).
A hajrában a Kazincbarcika még ment előre az egyenlítésért, de igazán komoly helyzetet már nem tudott kialakítani, így az Újpest megnyerte a meccset és július óta először tudott bajnoki mérkőzést nyerni a Szusza Ferenc Stadionban.
Ezzel a győzelemmel a lila-fehérek feljöttek a tabella nyolcadik helyére, és már nyolc ponttal eltávolodtak a kieső helyen álló Nyíregyházától. A Kazincbarcika az utolsó helyen áll a Fizz Ligában, hét pont a hátránya a bennmaradást érő 10. helytől.
Fizz Liga, 18. forduló:
Újpest FC-Kolorcity Kazincbarcikai SC 2-1 (0-0)
Szusza Ferenc Stadion, 4520 néző, v.: Zierkelbach
Újpest FC: Banai - Rasak, Nunes, Fiola, Gergényi - Ljujic (Tucic, 58.), Tajti, Lacoux (Ademi, 58.), Beridze (Ganea, 83.) - Matko, Horváth K. (Geiger, 91.)
Kazincbarcikai SC: Gyollai - Slogar (Ferencsik, 85.), Szujó (Szőke, 63.), Rácz, Rasheed, Deutsch - Major (Kun, 58.), Kártik (Berecz, 58.), Meszhi - Ubochioma, Makrai (Könyves, a szünetben)
gólszerzők: Tucic (63.), Nunes (84.), illetve Ubochioma (67.)
sárga lap: Lacoux (42.), Horváth K. (51.), Fiola (88.), illetve Meszhi (20.), Kun (80.), Berecz (88.)
piros lap: Meszhi (83.)
- kapcsolódó cikkek: