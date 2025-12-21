Az Újpest mögött borzalmas őszi szezon van. A lila-fehér csapat folyamatosan a tabella alsó részében tanyázott, a Szusza Ferenc Stadionban pedig legutóbbi a július végi nyitófordulóban tudott meccset nyerni.

Dárdai Pál januártól az Újpest sikeréért dolgozik

Fotó: ujpestfc.hu

Az újpestiek mégis bizakodva várták az utolsó őszi bajnokit, ugyanis pénteken hivatalosan is bejelentették, hogy Dárdai Pál, a Hertha BSC legendája 20 év után búcsút intett a berlini klubnak, januártól pedig a IV. kerületi klub sportigazgatója lesz.

Megszakadt az Újpest rossz sorozata

Bár az Újpest legutóbbi július végén tudott csak meccset nyerni a Szusza Ferenc Stadionban, mégis esélyesként várhatta a vasárnapi meccset, ugyanis az ellenfele a tabella utolsó helyén álló Kazincbarcika volt, amely a legutóbbi hét NB I-es meccsén nyeretlen maradt – ezekből hatot elveszítve.

A találkozót az Újpest kezdte jobban, és már a harmadik percben megszerezhette volna a vezetést a lila-fehér csapat, azonban Horváth Krisztofer bal oldali beadása után a berobbanó Aljosa Matko két méterről a felső lécre fejelte a labdát.

Ezt követően is az újpestiek akarta érvényesült, de igazán komoly helyzetet nem tudtak kialakítani a hazaiak, így az első 45 perc gólnélküli döntetlent hozott.

A fordulás után az Újpest nagyobb sebességi fokozatra kapcsolt, a 63. percben pedig egy szép támadás végén meg is szerezte a vezetést. A georgiai Giorgi Beridze kapott egy remek kiugratást, lövés helyett azonban visszakészítette a labdát a középen érkező Milan Tucicnak, a szlovén játékost pedig az üres kapuba belsőzött (1-0).

Sokáig azonban nem örülhettek a vezetésnek a lila-fehérek, ugyanis a vendégek négy perc múlva egyenlítettek. Meshack Ubochioma balról betört a tizenhatoson belülre, az újpesti védők nem vették komolyan, a nigériai támadó pedig 12 méterről visszahúzta a labdát a jobb alsó sarokba (1-1).

A bekapott gól után ismét támadásba lendült az Újpest, amely a 78. percben megint előnybe kerülhetett volna. Egy gyors kontratámadás végén Matko találat remek labdát Beridze elé, aki tíz méterről lőhetett, azonban a georgiai támadó kísérlete az oldalhálóban kötött ki.