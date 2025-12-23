Nagy változások zajlanak jelenleg az Újpestnél, miután a 12 csapatos labdarúgó NB I kilencedik helyen álló klub múlt csütörtökön kinevezte sportigazgatónak a korábbi szövetségi kapitányt, Dárdai Pált, aki már meghozta az első fontos döntését. Sajtóhírek szerint ugyanis a lila-fehérek sportigazgatójának javaslatára a klub korábbi játékosa, a 28-szoros válogatott Szélesi Zoltán lesz az Újpest új edzője.

George Ganea távozik Újpestről

Fotó: Instagram/georgeganea7

Távozik az Újpest román szélsője

A lila-fehérek kedden közleményben jelentették be, hogy közös megegyezéssel bontottak szerződést a román légióssal.

Ganea 2023 nyarán szerződött Újpestre, 37 tétmérkőzésen lépett pályára, és négy gólpassza volt. Tavaly tavasszal súlyos térdsérülést szenvedett, emiatt közel egy évet kihagyott.

Vasárnap a sereghajtó Kazincbarcika elleni találkozón az ő szögletéből szerezte a győztes gólt Joao Nunes.