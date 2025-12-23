A Csakfoci.hu információi szerint Szélesi Zoltán személyében hamarosan kinevezik az NB I-ben szereplő Újpest FC labdarúgó-csapatának új edzőjét. A 44 éves szakembert az új sportigazgató, Dárdai Pál javaslatára nevezik ki a jelenlegi megbízott edző, Bodor Boldizsár helyére.

Szélesi Zoltán visszatérhet Újpestre

Fotó: MLSZ

Bodor Boldizsár várhatóan továbbra is marad Újpesten, és ugyancsak a IV. kerületből származó hírek szerint Dárdai javaslatára egy német szakember is érkezik majd a stábba, aki Szélesi munkáját fogja segíteni.

Szélesi Zoltán Újpesten

A lap emlékeztet rá, hogy Szélesi tősgyökeres újpesti, hiszen a lila-fehér klub neveltje, 1997 és 2004, majd 2012 és 2014 között a klub játékosa volt, amellyel 2002-ben Magyar Kupát és Magyar Szuperkupát nyert. Összesen 144 meccset játszott a klub színeiben.

Játékos pályafutása során megfordult Németországban (Energie Cottbus), Franciaországban (Strasbourg), Görögországban (Volosz) és Hollandiában (NEC Nijmegen) is. Edzőként főként az utánpótlásban a korosztályos nemzeti csapatok élén szerzett tapasztalatokat. Irányította a magyar U17-es és U21-es csapatot, jelenleg is ez utóbbi szövetségi edzőjeként dolgozik.