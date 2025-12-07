A szezon elején komoly terveket szövögető Újpest rendkívül gyengén szerepel a Fizz Liga őszi szezonjában. A lila-fehérek folyamatosan a tabella hátsó felében voltak, ezért november elején kirúgták Damir Krznart, a csapat horvát edzőjét. A helyét a korábbi 25-szörös magyar válogatott Bodor Boldizsár vette át, aki Pakson egy szenzációs győzelemmel mutatkozott be, múlt héten azonban csapata háromgólos vereséget szenvedett Kisvárdát.

Az Újpest a 10. helyen kezdte a fordulót

Fotó: Purger Tamás/MTI

A Zalaegerszeg szintén döcögősen kezdte a szezont, az utóbbi hetekben azonban beérett a portugál Nuno Campos munkája, csapata pedig a legutóbbi három mérkőzését megnyerte, ráadásul egyik találkozón sem kapott gólt.

Újpesten is nyerni tudott a szárnyaló Zalaegerszeg

A vasárnapi esti találkozón a vendégektől offenzív futballra nem lehetett számítani, a 18. percben Skribek Alen távoli lövését követően Banai Dávid a lécre ütötte a labdát. Az első félidő színvonalár jellemző, hogy ez a lövés volt az egyetlen gólszerzési lehetőség, vagyis a házigazda egyszer sem veszélyeztette az ellenfél kapuját.

Szünet után a vendégek pontosabb támadásokat vezettek, és Maxsuell Alegria közeli lövésénél újra az újpesti kapus védésére volt szükség, hogy a lila-fehérek ne kerüljenek hátrányba. Aztán az 59. percben már Banai sem segített, mert egy mintaszerű ZTE-támadásnál Szendrei Norbert és Skribek Alen összejátéka végén Joao Victor két méterről megszerezte a vezetést.

A hátrányba kerülő Újpest meddő mezőnyfölényre tett szert, de csak a 87. percben találta el először a kaput. A végeredményt a csereként pályára lépett Krajcsobóvics Ábel állította be a 93. percben.

Vereségével a házigazda maradt a tizedik helyen, míg a kék-fehérek a hetedik helyre jöttek fel.

Az Újpest a legrosszabb hazai teljesítménnyel rendelkezik a teljes mezőnyben, mivel a júliusi, Diósgyőr elleni idénynyitó-győzelem óta, nem nyert bajnokit a Szusza Ferenc Stadionban, két döntetlen és öt vereség a mérlege.

A vendégek kapusa, Gundel-Takács Bence 419 perce nem kapott gólt az NB I-ben, legutóbb november elején a debreceni Kocsis Dominik volt eredményes a Zalaegerszeg kapusával szemben.

Fizz Liga, 16. forduló:

Újpest FC-Zalaegerszegi TE FC 0-2 (0-0)

Szusza Ferenc Stadion, 3057 néző, v.: Rúsz

Újpest FC: Banai - Fiola (Ljujic, 84.), Nunes, Kaczvinszki, Kobouri - Matko (Medeiros, 62.), Rasak, Lacoux, Horváth K. (Geiger, 88.) - Beridze (Tucic, 84.), Tajti (Vlijter, 62.)

Zalaegerszegi TE FC: Gundel-Takács - Bodnár G. (Nyíri, 92.), Peraza, Várkonyi, Csonka - Kiss B. (López, 92.), Amato, Szendrei, Skribek (Bakti, 74.) - Joao Victor (Lima, 74.), Maxsuell Alegria (Krajcsovics, 81.)

gólszerzők: Joao Victor (58.), Krajcsovics (93.)

sárga lap: Tajti (16.), illetve Joao Victor (58.), Bodnár G. (81.)