A Valencia női B csapatának vezetőedzője, Fernando Martín a családjával együtt utazott egy turistahajón, amikor az Indonézia partjainál, Balitól keletre egy viharban balesetet szenvedett. A 44 éves tréner felesége és egyik kislánya, valamint további öt utas túlélte a szerencsétlenséget, ám ő és másik három gyermeke életét vesztette.

Gyászol a Valencia, elhunyt Fernando Martín edző és három gyermeke

Fotó: JOSE JORDAN / AFP

A Valencia is beszámolt Fernando Martínék halálos hajóbalesetéről

„A Valencia CF mély megrendülését fejezte ki Fernando Martín, a Valencia CF női B csapatának edzője és három gyermeke tragikus indonéziai hajóbalesetben bekövetkezett halála miatt, amit a helyi hatóságok is megerősítettek” – áll a Valencia szombati közleményében.