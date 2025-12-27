Live
Kijevi korrupciós bomba robbant: házkutatás Zelenszkij embereinél

Durva

Putyin elszólta magát? A 3I/ATLAS lehet Oroszország szuperfegyvere

A spanyol női labdarúgó-bajnokságban szereplő Valencia második számú csapatának vezetőedzője, Fernando Martín és három gyermeke is az indonéziai hajóbaleset áldozatai között vannak. A Valencia közleményt adott ki a tragédiáról.

A Valencia női B csapatának vezetőedzője, Fernando Martín a családjával együtt utazott egy turistahajón, amikor az Indonézia partjainál, Balitól keletre egy viharban balesetet szenvedett. A 44 éves tréner felesége és egyik kislánya, valamint további öt utas túlélte a szerencsétlenséget, ám ő és másik három gyermeke életét vesztette.

Gyászol a Valencia, elhunyt Fernando Martín edző és három gyermeke
Gyászol a Valencia, elhunyt Fernando Martín edző és három gyermeke
Fotó: JOSE JORDAN / AFP

A Valencia is beszámolt Fernando Martínék halálos hajóbalesetéről

„A Valencia CF mély megrendülését fejezte ki Fernando Martín, a Valencia CF női B csapatának edzője és három gyermeke tragikus indonéziai hajóbalesetben bekövetkezett halála miatt, amit a helyi hatóságok is megerősítettek” – áll a Valencia szombati közleményében.

 

