Amikor annak idején 2012. július 1-én a Fleetwood gárdájától a Leicester Citybe szerződött, önmaga sem gondolta volna, hogy a következő átigazolására majd csak 2025 nyarán kerül sor. Jamie Vardy sokak szerint az egyik legjobb angol csatár, aki valaha megfordult a Premier League-ben, ám mivel hűségesen kitartott a kék-fehérek mellett – akikkel egyébként bajnoki címet (2015/16) és FA Kupát (2021) is nyert –, így sosem kapta meg az őt megillető helyet az angol futballban. Leicesterben persze ő lesz minden idők legjobbja, a legenda, ám arra, hogy más klubban mire képes, azt csak a most zajló idényben mutatta meg.
Vardy ugyan 38 éves, ám így is a Cremonese legveszélyesebb csatára
A támadó idén nyáron érkezett meg a Serie A-ba frissen feljutott Cremonese csapatához, hogy a hőn áhított bennmaradáshoz segítse a klubot. Nos, az olaszok nem csináltak rossz vásárt a 38 éves csatárral, aki ahogy túllépett a beilleszkedési problémáin, azonnal elkezdte lőni a gólokat. Legutóbb például kétszer is betalált a BL-helyekre aspiráló Bologna otthonában, és a 3-1-es győzelem főhőse volt, amivel a 13 meccsen 17 pontot gyűjtő Cremonese feljött a bajnoki tabellán a 11. helyre.
Jamie Vardy statisztikája 2025/26-os szezonban
- Serie A: 9 meccs, 4 gól – 693 játékperc
- átlagban 173 percenként szerez gólt
– Azt hiszem, csak egy kis eső hiányzott, és akkor igazán otthon érezhettem volna magam. A legfontosabb a három pont megszerzése és a folyamatos fejlődés volt. Ez egy újabb lépés, amit a helyes irányba tettünk, hogy a szezon végére elmondhassuk, bent maradtunk, egy sikeres szezon van mögöttünk – jelentette ki a BBC kérdésére a Serie A-ban először duplázó Vardy.
Vardy akár még egy évet maradhat Cremonában
A 38 éves legenda szeptemberben ingyen igazolt a Cremonese csapatához, egyéves szerződést írt alá, ám plusz egy évvel mindez meghosszabbítható, amennyiben a klub elkerüli a kiesést. Nos, Vardy nagyon úgy tűnik, hogy szeretne még egy évet a Serie A-ban játszani, és ezt az elképzelését gólokkal nyomatékosítja. Nem véletlenül tekintenek rá példaképként a többiek.
– A nagyszerű játékosokat könnyű kezelni, mivel tudják, mit kell tenniük, és azt is tudják, hogyan kell mindezt csinálni. Játékosként a képességeik, de a szellemiségük és a viselkedésük miatt is megkülönböztetik magukat. Ő ilyen. Jól érzi magát azzal, aki, jó humorú. Azzal a mentalitással jött ide, hogy mindenben a csapat rendelkezésre álljon, és ezt maximálisan meg is tesz – mondta Davide Nicola, a Cremonese menedzsere.
És most már igazi kedvenc az olasz csapat szurkolói körében is, akik pontosan tudják, rengeteget kapnak attól a csatártól, aki a Leicester színeiben 500 mérkőzésen 200 gólt szerzett, valamint 26-szoros angol válogatottként a nemzeti csapatban is betalált hét alkalommal.