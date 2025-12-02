Amikor annak idején 2012. július 1-én a Fleetwood gárdájától a Leicester Citybe szerződött, önmaga sem gondolta volna, hogy a következő átigazolására majd csak 2025 nyarán kerül sor. Jamie Vardy sokak szerint az egyik legjobb angol csatár, aki valaha megfordult a Premier League-ben, ám mivel hűségesen kitartott a kék-fehérek mellett – akikkel egyébként bajnoki címet (2015/16) és FA Kupát (2021) is nyert –, így sosem kapta meg az őt megillető helyet az angol futballban. Leicesterben persze ő lesz minden idők legjobbja, a legenda, ám arra, hogy más klubban mire képes, azt csak a most zajló idényben mutatta meg.

A focilegenda, Jamie Vardy a Cremonese játékosa lett, és ott is a legeredményesebb támadóvá vált

Fotó: Cremonese/Facebook

Vardy ugyan 38 éves, ám így is a Cremonese legveszélyesebb csatára

A támadó idén nyáron érkezett meg a Serie A-ba frissen feljutott Cremonese csapatához, hogy a hőn áhított bennmaradáshoz segítse a klubot. Nos, az olaszok nem csináltak rossz vásárt a 38 éves csatárral, aki ahogy túllépett a beilleszkedési problémáin, azonnal elkezdte lőni a gólokat. Legutóbb például kétszer is betalált a BL-helyekre aspiráló Bologna otthonában, és a 3-1-es győzelem főhőse volt, amivel a 13 meccsen 17 pontot gyűjtő Cremonese feljött a bajnoki tabellán a 11. helyre.

Jamie Vardy statisztikája 2025/26-os szezonban Serie A: 9 meccs, 4 gól – 693 játékperc

átlagban 173 percenként szerez gólt

– Azt hiszem, csak egy kis eső hiányzott, és akkor igazán otthon érezhettem volna magam. A legfontosabb a három pont megszerzése és a folyamatos fejlődés volt. Ez egy újabb lépés, amit a helyes irányba tettünk, hogy a szezon végére elmondhassuk, bent maradtunk, egy sikeres szezon van mögöttünk – jelentette ki a BBC kérdésére a Serie A-ban először duplázó Vardy.

A korábbi angol válogatott focista, Jamie Vardy májusban játszotta le búcsúmeccsét a PL-ből kiesett Leicester Cityben

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Vardy akár még egy évet maradhat Cremonában

A 38 éves legenda szeptemberben ingyen igazolt a Cremonese csapatához, egyéves szerződést írt alá, ám plusz egy évvel mindez meghosszabbítható, amennyiben a klub elkerüli a kiesést. Nos, Vardy nagyon úgy tűnik, hogy szeretne még egy évet a Serie A-ban játszani, és ezt az elképzelését gólokkal nyomatékosítja. Nem véletlenül tekintenek rá példaképként a többiek.