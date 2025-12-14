Varga Ádám nyáron kölcsönben igazolt Debrecenbe az FTC-től, ahová a szerződése értelmében 2026 júniusának végén visszatér. A 26 éves kapus a DVSC idénybeli összes tétmérkőzését végigvédte, és komoly szerepe van abban, hogy kiesés által fenyegetett csapatból az NB I pillanatnyi dobogósa vált a hajdúságiakból. Varga augusztus végén három gólt is kapott a Fraditól a 3-0-s vereség során, vasárnap 14.45-től azonban igyekszik jobban teljesíteni ő és a klubja is a zöld-fehérek vendégeként.
Varga Ádám az FTC DVSC elleni bajnokija előtt
„Nagy szó lenne utolérni a Ferencvárost, de tudjuk, hogy a legerősebb csapat ellen fogunk játszani. Fradi-játékosként többször átéltem már, milyen az, amikor az ellenfelek a Ferencváros ellen akarják megmutatni, a legtöbb csapat úgy készül ez ellen a klub ellen, mintha egy döntőt játszana.
Most a csapattársaimon is azt érzem, hogy a mostani forduló előtt kettőzött a bizonyítási vágy.
Várjuk a mérkőzést, mindenki a legjobbját próbálja majd nyújtani" – mondta a Magyar Nemzetnek az FTC saját nevelésű játékosa.
Az idény előtt a bennmaradást célul kitűző debreceniek kapusa megjegyezte, mivel mostani klubjában alapemberként számítanak rá, szerinte a karrierje szempontjából most tud a legtöbbet fejlődni. Arra is kitért, hogy milyen érzés lesz az Üllői úton védenie.
„Ez nem lesz új kihívás, a Kecskemét színeiben volt már, hogy a Groupama Arénában kellett védenem. Nehéz volt az érzelmeimet háttérbe szorítani, izgatottan vártam, hogy milyen lesz a fogadtatásom, hogy fogok tudni játszani. Végül 1-1-et értünk el, és olyan teljesítményt nyújtottam, amit elvártam magamtól.
Most nem készülök különlegesebben vagy jobban, mint bármelyik másik mérkőzés előtt.
Persze, várom, hogy találkozzak a volt csapattársakkal, a Fradiban elég sok ismerősöm van, jó lesz újra látni őket. Szerintem jó mérkőzést játszunk majd" – nyilatkozta Varga Ádám.
A szombati eredmények után a Ferencváros az ETO mögött a második az NB I tabelláján, de pontszerzés esetén ismét listavezető lenne Robbie Keane együttese. Debreceni győzelemnél a két csapat azonos pontszámmal állna tizenhét fordulót követően.
