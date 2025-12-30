Paunoch Péter, Varga Barnabás menedzsere az M1 aktuális csatornának beszélt a Fradi támadójának mostani helyzetéről, a téli átigazolási szezon előtt. Paunoch elmondta, sok klub érdeklődik a 31 éves támadó iránt, de mind szakmailag, mind anyagilag olyan ajánlatnak kell érkeznie majd, ami a játékos és a Ferencváros számára is egyaránt megfelelő. A szakember azt is kiemelte, hogy a következő egy héten belül pedig nagyon sok minden el fog dőlni a 28-szoros válogatott csatár jövőjével kapcsolatban, azaz január első napjai kulcsfontosságúak lesznek ez ügyben.

Görögországból is érdeklődnek a Fradi csatára, Varga Barnabás iránt

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Varga Barnabás iránt nagy az érdeklődés

Paunoch Péter azt is kiemelte, hogy a Varga Barnabás iránti érdeklődés egyenes arányban áll a 28-szoros magyar válogatott támadó őszi teljesítményével, aki menedzsere szerint rendkívüli számokat produkált – a Ferencvárosban 29 mérkőzésen 20 gól és 5 gólpassz áll a neve mellett, míg a válogatottban 5 világbajnoki selejtezőn 5-ször volt eredményes.

„Elég sok klub keres minket, a szabályokat szem előtt tartva a klubhoz irányítom őket. Hogy ebből mennyi konkretizálódik, az azon múlik, milyen ajánlatot tesznek a csapatnak, utána kell nekünk a klubokkal megállapodni” – fogalmazott Paunoch az M1 aktuális csatornának adott interjújában, majd arról beszélt, milyen országokból, bajnokságokból van érdeklődés Varga iránt: „A Bundesligából, Olaszországból, jó néhány európai országból, Ázsiából és meglepő módon még Brazíliából is jelentkezett csapat, amely szívesen fogadta volna Barnabást. Egészen széles a spektrum, hogy ebből melyiket tudjuk realizálni – ha egyáltalán tudjuk – az egy összetett kérdés. Mind szakmailag, mind anyagilag olyan ajánlatnak kell érkeznie, ami számára és a Ferencvárosnak is megfelelő” – tette még hozzá Paunoch.