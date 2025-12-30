Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Terrortámadás Putyin ellen: Donald Trump is a célpontok között

Friss

Újabb ország mond nemet az LMBTQ-propagandára – szigorú törvényt írt alá az elnök

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fradi remek formában futballozó csatára lehet a téli átigazolási időszak egyik magyar sztárja. Varga Barnabás fejjátékára lassan elfogynak a szavak, a rutinos támadó verhetetlen fejjel az Európa-ligában (is), amire nemcsak itthon figyeltek fel a klubok.

Paunoch Péter, Varga Barnabás menedzsere az M1 aktuális csatornának beszélt a Fradi támadójának mostani helyzetéről, a téli átigazolási szezon előtt. Paunoch elmondta, sok klub érdeklődik a 31 éves támadó iránt, de mind szakmailag, mind anyagilag olyan ajánlatnak kell érkeznie majd, ami a játékos és a Ferencváros számára is egyaránt megfelelő. A szakember azt is kiemelte, hogy a következő egy héten belül pedig nagyon sok minden el fog dőlni a 28-szoros válogatott csatár jövőjével kapcsolatban, azaz január első napjai kulcsfontosságúak lesznek ez ügyben.

Görögországból is érdeklődnek a Fradi csatára, Varga Barnabás iránt
Görögországból is érdeklődnek a Fradi csatára, Varga Barnabás iránt
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Varga Barnabás iránt nagy az érdeklődés

Paunoch Péter azt is kiemelte, hogy a Varga Barnabás iránti érdeklődés egyenes arányban áll a 28-szoros magyar válogatott támadó őszi teljesítményével, aki menedzsere szerint rendkívüli számokat produkált – a Ferencvárosban 29 mérkőzésen 20 gól és 5 gólpassz áll a neve mellett, míg a válogatottban 5 világbajnoki selejtezőn 5-ször volt eredményes.

„Elég sok klub keres minket, a szabályokat szem előtt tartva a klubhoz irányítom őket. Hogy ebből mennyi konkretizálódik, az azon múlik, milyen ajánlatot tesznek a csapatnak, utána kell nekünk a klubokkal megállapodni” – fogalmazott Paunoch az M1 aktuális csatornának adott interjújában, majd arról beszélt, milyen országokból, bajnokságokból van érdeklődés Varga iránt: „A Bundesligából, Olaszországból, jó néhány európai országból, Ázsiából és meglepő módon még Brazíliából is jelentkezett csapat, amely szívesen fogadta volna Barnabást. Egészen széles a spektrum, hogy ebből melyiket tudjuk realizálni – ha egyáltalán tudjuk – az egy összetett kérdés. Mind szakmailag, mind anyagilag olyan ajánlatnak kell érkeznie, ami számára és a Ferencvárosnak is megfelelő” – tette még hozzá Paunoch.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!