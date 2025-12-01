Live
Mint ismert, a címvédő Ferencváros 2-1-re nyert a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 15. fordulójának vasárnapi játéknapján. Méghozzá a magyar válogatott támadója, Varga Barnabás nélkül, akiről elképesztő pletykák indultak el az interneten, miután a Fradi edzője, Robbie Keane még a meccs előtt elmondta, azért nem lép pályára, mert szólt, hogy fáradtnak érzi magát. Az FTC ír szakvezetője a találkozó után reagált ezekre a találgatásokra.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a Puskás Akadémia otthonában aratott 2–1-es győzelem után az M4 Sport kamerái előtt reagált arra a pletykára, hogy Varga Barnabás egy esetleges készülőben lévő átigazolás miatt maradt ki az FTC felcsúti keretéből.

Robbie Keane-nek a meccs után is Varga Barnabásról kellett beszélnie, mert a szurkolókat nem hagyta nyugodni a Fradi-támadó ügye
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Miért maradt ki Varga Barnabás?

Keane a mérkőzés előtt is szót ejtett a vasárnapi meccskeretből kimaradó Varga Barnabásról, akkor azt mondta, a Fizz Liga góllövőlistáját vezető támadó szombaton közölte vele, hogy „nem kíván játszani, mert fáradt”. 

Varga hiánya beszédtémát szolgáltatott az interneten, azonnal elindultak a találgatások, hogy egy esetleges klubváltás is állhat a távollétének hátterében. 

A drukkerek közül sokan úgy vélekedtek, hogy ez a „stílus" nem a támadóra vall, magától soha nem kérné, hogy ne kellejen pályára lépnie, így biztos valamelyik topligás csapattól kapott ajánlatot és nem akarják megkockáztatni, hogy esetleg megsérüljön.

Az FTC-győzelemmel záruló találkozó után Farkas Márton, az M4 Sport riportere rákérdezett az ír szakembernél erre is.

Elhiszi, amit az interneten lát?

 – tette fel a kérdést Keane, majd hozzátette, már a mérkőzés előtt elmondta, „mi a helyzet” a magyar válogatott támadóval.

A Fradi Varga távollétében is nyert, Gabi Kanikovszki átlövésére, valamint Gruber Zsombor büntetőjére csak egy felcsúti gól érkezett válaszként, így 2–1-re legyőzte a Puskás Akadémiát a címvédő. A zöld-fehérek történetük során harmadszor diadalmaskodtak a Pancho Arénában, sikerüknek köszönhetően feljöttek a tabella második helyére, és ha csütörtökön megnyerik a Kisvárda otthonában sorra kerülő, korábbról halasztott meccsüket, akkor utolérik a listavezető Debrecent.

