Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke csütörtökön az M4 Sportnak adott interjúban nem tért ki a labdarúgó bajnokcsapatot érintő legkényesebb kérdés elől, és őszintén elmondta, mi van a csapat két legfontosabb játékosa, Tóth Alex és Varga Barnabás átigazolásával kapcsolatos pletykák mögött.

A Fradi válogatott csatára, Varga Barnabás szenzációs formában játszik az idényben

Fotó: Mirkó István

A klubelnök után a válogatott csatár menedzsere, Paunoch Péter is megerősítette, hogy Varga Barnabás a télen elhagyhatja a Ferencvárost. De nem minden áron!

Hova igazolhat Varga Barnabás?

Van egy szakmai és van egy anyagi oldal. Az anyagi szempontok legalább akkora szerepet játszanak, mint a szakmaiak. Alex esetében ez más, mert fiatal, nála a szakmai részt kell szem előtt tartani. Barnának viszont mindkét szempontból előrelépésre lenne szüksége

– fogalmazott a Metropolnak Varga Barnabás menedzsere.

Paunoch Péter hozzátette, a „jó ajánlat” szakmailag mindenképpen egy olyan csapatot jelentene, ahol nem a védekezésre állnak be,

hiszen ott Varga legfőbb erőssége nem nagyon tudna érvényesülni. Ezért csakis olyan csapatok jöhetnek szóba, ahol szélsők bőséggel ellátják beadásokkal a csatárokat.

„Ezek alapvetően meghatározzák az olyan típusú csatároknak a gólérzékenységét, mint Barna. Ilyen szempontból kiszolgáltatott helyzetben van. Az anyagi szempontokkal egyelőre mi azért nem foglalkozunk, mert úgy gondolom, aki a Ferencvárossal meg tud egyezni Barna átigazolási díjáról, az nem kispályás lesz, és biztosan tud majd olyan anyagi ajánlatot nyújtani a játékosnak is, ami elfogadható” – nyilatkozta a menedzser, aki szerint Varga Barnabás bármelyik top ligában megállná a helyét.

Paunoch Péter úgy készül, hogy mozgalmas januárja lesz Varga Barnabás kérői miatt.