A labdarúgás statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet a lista készítésekor az idei év eddigi termését nézte: a bajnoki, a hazai és nemzetközi kupameccseken, valamint a válogatottban szerzett gólok számítottak. Varga Barnabás előkelő helyen van.

Varga Barnabás a Fenerbahce ellen is betalált az El-ben

Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Varga Barnabás 27 gólra Mbappétól

Mbappé elképesztő ütemben termel: a La Ligában 35, a különböző kupasorozatokban összesen 18, míg a francia válogatottban 7 gólt szerzett. És még nincs vége: decemberben akár tovább pörgetheti a számlálót, sőt az IFFHS szerint a francia rekord is veszélyben lehet. A csúcsot Just Fontaine tartja 66 góllal (1958).

A Real Madrid világbajnoka már így is megjavította saját éves csúcsát (56), és a mostani évszázadban az ötödik játékos, aki eljutott a 60 gólig (Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski és a magyar felmenőkkel rendelkező Viktor Gyökeres után).

A Mbappé mögötti sor is parádés: a november 30-i állás szerint Harry Kane 54 góllal második, Erling Haaland 51-gyel harmadik, míg a negyedik Lionel Messi, aki 2025-ben eddig 46 alkalommal talált be az Inter Miami játékosaként.

A 57 fős világranglistára 26 góllal lehetett „beesni”, ott Varga Barnabás a 13. helyet foglalja el 33 góllal. A magyar csatár termése így áll össze: 15 bajnoki, 2 hazai kupa, 10 nemzetközi kupa, valamint 6 válogatott gól – vagyis minden fronton hozza a számokat.