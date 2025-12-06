Verstappen a Q3-ban két olyan gyorskört is futott, amelyek elegendőek voltak a rajtelsőséghez. A négyszeres Forma-1-es világbajnok mellől Lando Norris indulhat, aki 12 pont vezeti a vb-pontversenyt a Red Bull pilótája előtt.

Max Verstappen remekelt az Abu-Dzabi Nagydíj időmérőjén

Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

Az időmérőn a McLaren másik pilótája, a pontversenyben harmadik Oscar Piastri szerezte meg a harmadik helyet, az ő lemaradása 16 pont éllovas csapattársa mögött.

Mi talált Verstappen az időmérőre?

Verstappen az első szabadedzés után elégedett volt, de hangsúlyozta, hogy a McLaren gyorsabb, így a futamra valahonnan sebességet kell majd találnia a Red Bullnak. Ez láthatóan meg is történt már az időmérőre, a holland pilóta pedig elárulta, hogy a Milton Keynes-i csapat által végrehajtott módosítások segítettek abban, hogy pole-t szerezzen.

„Kicsit találgatnod kell, mennyit fog javulni a pálya” – mondta a 70-szeres futamgyőztes, amikor arról kérdezték, mennyire nehéz beállítani az autót egy hűvös, esti időmérőre, miután a harmadik szabadedzés még a lemenő nap fényében zajlott.

Persze sokat hűl a hőmérséklet, de sosem lehetsz 100%-ig biztos benne, hogy működni fog. De úgy gondolom, hogy amit változtattunk, az biztosan segített abban, hogy jobban érezzem magam az időmérőn”

– folytatta a négyszeres világbajnok Verstappen.

Verstappen pályafutása 48. pole-pozícióját szerezte

Fotó: Andrej Isakovic/AFP

A szabadedzéseken tapasztaltak alapján úgy tűnt, Norris is Piastri is tempóelőnyben van Verstappenhez képest, a holland azonban ismét bizonyította klasszisát, a pole-pozíció megszerzésével pedig életben tartotta világbajnoki álmait.

„A Q2-ben használt gumikon maradtam, és úgy gondolom, hogy azok a körök már egész jónak érződtek. A Q3-ban itt csökken pályahőmérséklet, ilyenkor egy kicsit jobban lehet nyomni, és pontosan ezt tettük” – magyarázta.

Találtunk még egy kis köridőt, és hihetetlenül boldogok vagyunk, hogy elsők lettünk. Ez az egyetlen dolog, amit tehetünk, igaz? Ez az egyetlen, amit irányítani tudunk. Megpróbáljuk a maximumot kihozni abból, amink van, és amit az autóval tehetünk. És ezt az időmérőn egyértelműen sikerült”

– tette hozzá Max Verstappen, aki akkor védheti meg a címét, ha megnyeri az Abu-Dzabi Nagydíjat, Norris pedig lemarad a dobogóról.