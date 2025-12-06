Live
Miután az Abu-Dzabi Nagydíj időmérőjén megszerezte a kulcsfontosságú pole-pozíciót, Max Verstappen elmondta, hogyan sikerült maga mögött tartania a két McLarent. A vb-címvédő Verstappen kedvező helyzetből várhatja a vasárnapi futamot, már csak azért is, mert a legutóbbi tíz Abu-Dzabi Nagydíjat mindig az a pilóta nyerte meg, aki az első helyről indult.

Verstappen a Q3-ban két olyan gyorskört is futott, amelyek elegendőek voltak a rajtelsőséghez. A négyszeres Forma-1-es világbajnok mellől Lando Norris indulhat, aki 12 pont vezeti a vb-pontversenyt a Red Bull pilótája előtt. 

Max Verstappen of Red Bull Racing and Oscar Piastri of McLaren after the qualifying session ahead of Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix at Yas Marina Circuit on December 6th, 2025 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) (Photo by Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP)
Max Verstappen remekelt az Abu-Dzabi Nagydíj időmérőjén 
Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

Az időmérőn a McLaren másik pilótája, a pontversenyben harmadik Oscar Piastri szerezte meg a harmadik helyet, az ő lemaradása 16 pont éllovas csapattársa mögött.

Mi talált Verstappen az időmérőre?

Verstappen az első szabadedzés után elégedett volt, de hangsúlyozta, hogy a McLaren gyorsabb, így a futamra valahonnan sebességet kell majd találnia a Red Bullnak.  Ez láthatóan meg is történt már az időmérőre, a holland pilóta pedig elárulta, hogy a Milton Keynes-i csapat által végrehajtott módosítások segítettek abban, hogy pole-t szerezzen.

„Kicsit találgatnod kell, mennyit fog javulni a pálya” mondta a 70-szeres futamgyőztes, amikor arról kérdezték, mennyire nehéz beállítani az autót egy hűvös, esti időmérőre, miután a harmadik szabadedzés még a lemenő nap fényében zajlott. 

Persze sokat hűl a hőmérséklet, de sosem lehetsz 100%-ig biztos benne, hogy működni fog. De úgy gondolom, hogy amit változtattunk, az biztosan segített abban, hogy jobban érezzem magam az időmérőn” 

– folytatta a négyszeres világbajnok Verstappen. 

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen reacts after taking the pole position at the end of the qualifying session ahead of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi on December 6, 2025. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
Verstappen pályafutása 48. pole-pozícióját szerezte 
Fotó: Andrej Isakovic/AFP

A szabadedzéseken tapasztaltak alapján úgy tűnt, Norris is Piastri is tempóelőnyben van Verstappenhez képest, a holland azonban ismét bizonyította klasszisát, a pole-pozíció megszerzésével pedig életben tartotta világbajnoki álmait. 

„A Q2-ben használt gumikon maradtam, és úgy gondolom, hogy azok a körök már egész jónak érződtek. A Q3-ban itt csökken pályahőmérséklet, ilyenkor egy kicsit jobban lehet nyomni, és pontosan ezt tettük” – magyarázta.

Találtunk még egy kis köridőt, és hihetetlenül boldogok vagyunk, hogy elsők lettünk. Ez az egyetlen dolog, amit tehetünk, igaz? Ez az egyetlen, amit irányítani tudunk. Megpróbáljuk a maximumot kihozni abból, amink van, és amit az autóval tehetünk. És ezt az időmérőn egyértelműen sikerült” 

– tette hozzá Max Verstappen, aki akkor védheti meg a címét, ha megnyeri az Abu-Dzabi Nagydíjat, Norris pedig lemarad a dobogóról. 

