A FIFA elkészítette a 2026-os foci-vb csoportszakaszának programját. Így már a jövő évi labdarúgó-világbajnokság mérkőzései, a helyszínek és kezdési időpontok is ismertek.

Pénteken kisorolták a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportjait, most pedig elkészült a csoportmeccsek programja, vagyis a szurkolók elkezdhetnek tervezni, ugyanis az is időeltolódás miatt egyes csapatok magyar idő szerint késő este és éjjel fognak játszani.

Ezért a trófeáért küzd majd 48 csapat a világbajnokságon
Ezért a trófeáért küzd majd 48 csapat a világbajnokságon
Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő vb nyitómérkőzését a társházigazda Mexikó vívja a Dél-afrikai Köztársaság válogatottjával a mexikóvárosi Azték Stadionban, amely otthont adott az 1970-es és 1986-os vb-döntőnek is. Érdekesség, hogy ez a két együttes játszotta a 2010-es világbajnokság első meccsét is.

A június 11-én kezdődő esemény 12 négycsapatos csoportjából az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban.

A 2026-os világbajnokság csoportszakaszának menetrendje

  • A csoport
    június 11., csütörtök Mexikó - Dél-afrikai Köztársaság, Mexikóváros, 21.00 
    június 12., péntek Koreai Köztársaság- Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország, Guadalajara, 4.00 
    június 18., csütörtök Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország - Dél-afrikai Köztársaság, Atlanta, 18.00 
    június 19., péntek Mexikó-Koreai Köztársaság, Guadalajara, 3.00 
    június 25., csütörtök Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország - Mexikó, Mexikóváros, 3.00, Dél-afrikai Köztársaság - Koreai Köztársaság, Monterrey, 3.00 
  • B csoport 
    június 12., péntek Kanada - Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina, Toronto, 21.00 
    június 13., szombat Katar-Svájc, Santa Clara, 21.00 
    június 18., csütörtök Svájc - Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina, Los Angeles, 21.00 
    június 19., péntek Kanada-Katar, Vancouver, 0.00 
    június 24., szerda Svájc-Kanada, Vancouver, 21.00, Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina - Katar, Seattle, 21.00 
  • C csoport
    június 14., vasárnap Brazília-Marokkó, New York, 0.00 
    Haiti-Skócia, Boston, 3.00 
    június 20., szombat Skócia-Marokkó, Boston, 0.00 
    Brazília-Haiti, Philadelphia, 3.00 
    június 25., péntek Skócia-Brazília, Miami, 0.00, Marokkó-Haiti, Atlanta, 0.00 
  • D csoport 
    június 13., szombat Egyesült Államok-Paraguay, Los Angeles, 3.00 
    június 14., vasárnap Ausztrália - Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó, Vancouver, 6.00
    június 20., szombat Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó - Paraguay, Santa Clara, 6.00 
    Egyesült Államok-Ausztrália, Seattle, 21.00 
    június 26., péntek Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó - Egyesült Államok, Los Angeles, 4.00, Paraguay-Ausztrália, Santa Clara, 4.00 
  • E csoport 
     június 14., vasárnap Németország-Curacao, Houston, 19.00 
    június 15., hétfő Elefántcsontpart-Ecuador, Philadelphia, 1.00 
    június 20., szombat Németország-Elefántcsontpart, Toronto, 22.00 
    június 21., vasárnap Ecuador-Curacao, Kansas City, 2.00 
    június 25., csütörtök Ecuador-Németország, New York, 22.00, Curacao-Elefántcsontpart, Philadelphia, 22.00 
  • F csoport 
    június 14., vasárnap Hollandia-Japán, Dallas, 22.00 
    június 15., hétfő Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia - Tunézia, Monterrey, 4.00 
    június 20., szombat Hollandia - Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia, Houston, 19.00 
    június 21., vasárnap Tunézia-Japán, Monterrey, 6.00 
    június 26., péntek Japán - Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia, Dallas, 1.00, Tunézia-Hollandia, Kansas City, 1.00 
  • G csoport 
    június 15., hétfő Belgium-Egyiptom, Seattle, 21.00 
    június 16., kedd Irán - Új-Zéland, Los Angeles, 3.00 
    június 21., vasárnap Belgium-Irán, Los Angeles, 21.00 
    június 22., hétfő Új-Zéland - Egyiptom, Vancouver, 3.00 
    június 27., szombat Egyiptom-Irán, Seattle, 5.00 Új-Zéland - Belgium, Vancouver, 5.00 
  • H csoport 
    június 15., hétfő Spanyolország - Zöld-foki Köztársaság, Atlanta, 18.00 
    június 16., szerda Szaúd-Arábia - Uruguay, Miami, 0.00 
    június 21., vasárnap Spanyolország - Szaúd-Arábia, Atlanta, 18.00 
    június 22., hétfő Uruguay - Zöld-foki Köztársaság, Miami, 0.00 
    június 27., szombat Zöld-foki Köztársaság - Szaúd-Arábia, Houston, 2.00 Uruguay-Spanyolország, Guadalajara, 2.00 
  • I csoport
    június 16., kedd Franciaország-Szenegál, New York, 21.00 
    június 17., szerda Irak/Bolívia/Suriname - Norvégia, Boston, 0.00 
    június 22., hétfő Franciaország - Irak/Bolívia/Suriname, Philadelphia, 23.00 
    június 23., kedd Norvégia-Szenegál, New York, 2.00 
    június 26., péntek Norvégia-Franciaország, Boston, 21.00 Szenegál - Irak/Bolívia/Suriname, Toronto, 21.00 
  • J csoport 
    június 16., szerda Argentína-Algéria, Kansas City, 3.00 
    Ausztria-Jordánia, Santa Clara, 6.00 
    június 22., hétfő Argentína-Ausztria, Dallas, 19.00 
    június 23., kedd Jordánia-Algéria, Santa Clara, 5.00
    június 28., vasárnap Algéria-Ausztria, Kansas City, 4.00 Jordánia-Argentína, Dallas, 4.00 
  • K csoport
    június 17., szerda Portugália - Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia, Houston, 19.00
    június 18., csütörtök Üzbegisztán-Kolumbia, Mexikóváros, 4.00 
    június 23., kedd Portugália-Üzbegisztán, Houston, 19.00 
    június 24., szerda Kolumbia - Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia, Guadalajara, 4.00 
    június 28., vasárnap Kolumbia-Portugália, Miami, 1.30 Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia - Üzbegisztán, Atlanta, 1.30 
  • L csoport
    június 17., szerda Anglia-Horvátország, Dallas, 22.00 
    június 18., csütörtök Ghána-Panama, Toronto, 1.00 
    június 23., kedd Anglia-Ghána, Boston, 22.00 
    június 24., szerda Panama-Horvátország, Toronto, 1.00 
    június 27., szombat Panama-Anglia, New York, 23.00 Horvátország-Ghána, Philadelphia, 23.00 
