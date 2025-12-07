Pénteken kisorolták a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportjait, most pedig elkészült a csoportmeccsek programja, vagyis a szurkolók elkezdhetnek tervezni, ugyanis az is időeltolódás miatt egyes csapatok magyar idő szerint késő este és éjjel fognak játszani.
Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő vb nyitómérkőzését a társházigazda Mexikó vívja a Dél-afrikai Köztársaság válogatottjával a mexikóvárosi Azték Stadionban, amely otthont adott az 1970-es és 1986-os vb-döntőnek is. Érdekesség, hogy ez a két együttes játszotta a 2010-es világbajnokság első meccsét is.
A június 11-én kezdődő esemény 12 négycsapatos csoportjából az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban.
A 2026-os világbajnokság csoportszakaszának menetrendje
- A csoport
június 11., csütörtök Mexikó - Dél-afrikai Köztársaság, Mexikóváros, 21.00
június 12., péntek Koreai Köztársaság- Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország, Guadalajara, 4.00
június 18., csütörtök Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország - Dél-afrikai Köztársaság, Atlanta, 18.00
június 19., péntek Mexikó-Koreai Köztársaság, Guadalajara, 3.00
június 25., csütörtök Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország - Mexikó, Mexikóváros, 3.00, Dél-afrikai Köztársaság - Koreai Köztársaság, Monterrey, 3.00
- B csoport
június 12., péntek Kanada - Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina, Toronto, 21.00
június 13., szombat Katar-Svájc, Santa Clara, 21.00
június 18., csütörtök Svájc - Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina, Los Angeles, 21.00
június 19., péntek Kanada-Katar, Vancouver, 0.00
június 24., szerda Svájc-Kanada, Vancouver, 21.00, Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina - Katar, Seattle, 21.00
- C csoport
június 14., vasárnap Brazília-Marokkó, New York, 0.00
Haiti-Skócia, Boston, 3.00
június 20., szombat Skócia-Marokkó, Boston, 0.00
Brazília-Haiti, Philadelphia, 3.00
június 25., péntek Skócia-Brazília, Miami, 0.00, Marokkó-Haiti, Atlanta, 0.00
- D csoport
június 13., szombat Egyesült Államok-Paraguay, Los Angeles, 3.00
június 14., vasárnap Ausztrália - Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó, Vancouver, 6.00
június 20., szombat Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó - Paraguay, Santa Clara, 6.00
Egyesült Államok-Ausztrália, Seattle, 21.00
június 26., péntek Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó - Egyesült Államok, Los Angeles, 4.00, Paraguay-Ausztrália, Santa Clara, 4.00
- E csoport
június 14., vasárnap Németország-Curacao, Houston, 19.00
június 15., hétfő Elefántcsontpart-Ecuador, Philadelphia, 1.00
június 20., szombat Németország-Elefántcsontpart, Toronto, 22.00
június 21., vasárnap Ecuador-Curacao, Kansas City, 2.00
június 25., csütörtök Ecuador-Németország, New York, 22.00, Curacao-Elefántcsontpart, Philadelphia, 22.00
- F csoport
június 14., vasárnap Hollandia-Japán, Dallas, 22.00
június 15., hétfő Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia - Tunézia, Monterrey, 4.00
június 20., szombat Hollandia - Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia, Houston, 19.00
június 21., vasárnap Tunézia-Japán, Monterrey, 6.00
június 26., péntek Japán - Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia, Dallas, 1.00, Tunézia-Hollandia, Kansas City, 1.00
- G csoport
június 15., hétfő Belgium-Egyiptom, Seattle, 21.00
június 16., kedd Irán - Új-Zéland, Los Angeles, 3.00
június 21., vasárnap Belgium-Irán, Los Angeles, 21.00
június 22., hétfő Új-Zéland - Egyiptom, Vancouver, 3.00
június 27., szombat Egyiptom-Irán, Seattle, 5.00 Új-Zéland - Belgium, Vancouver, 5.00
- H csoport
június 15., hétfő Spanyolország - Zöld-foki Köztársaság, Atlanta, 18.00
június 16., szerda Szaúd-Arábia - Uruguay, Miami, 0.00
június 21., vasárnap Spanyolország - Szaúd-Arábia, Atlanta, 18.00
június 22., hétfő Uruguay - Zöld-foki Köztársaság, Miami, 0.00
június 27., szombat Zöld-foki Köztársaság - Szaúd-Arábia, Houston, 2.00 Uruguay-Spanyolország, Guadalajara, 2.00
- I csoport
június 16., kedd Franciaország-Szenegál, New York, 21.00
június 17., szerda Irak/Bolívia/Suriname - Norvégia, Boston, 0.00
június 22., hétfő Franciaország - Irak/Bolívia/Suriname, Philadelphia, 23.00
június 23., kedd Norvégia-Szenegál, New York, 2.00
június 26., péntek Norvégia-Franciaország, Boston, 21.00 Szenegál - Irak/Bolívia/Suriname, Toronto, 21.00
- J csoport
június 16., szerda Argentína-Algéria, Kansas City, 3.00
Ausztria-Jordánia, Santa Clara, 6.00
június 22., hétfő Argentína-Ausztria, Dallas, 19.00
június 23., kedd Jordánia-Algéria, Santa Clara, 5.00
június 28., vasárnap Algéria-Ausztria, Kansas City, 4.00 Jordánia-Argentína, Dallas, 4.00
- K csoport
június 17., szerda Portugália - Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia, Houston, 19.00
június 18., csütörtök Üzbegisztán-Kolumbia, Mexikóváros, 4.00
június 23., kedd Portugália-Üzbegisztán, Houston, 19.00
június 24., szerda Kolumbia - Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia, Guadalajara, 4.00
június 28., vasárnap Kolumbia-Portugália, Miami, 1.30 Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia - Üzbegisztán, Atlanta, 1.30
- L csoport
június 17., szerda Anglia-Horvátország, Dallas, 22.00
június 18., csütörtök Ghána-Panama, Toronto, 1.00
június 23., kedd Anglia-Ghána, Boston, 22.00
június 24., szerda Panama-Horvátország, Toronto, 1.00
június 27., szombat Panama-Anglia, New York, 23.00 Horvátország-Ghána, Philadelphia, 23.00
