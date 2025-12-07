Pénteken kisorolták a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportjait, most pedig elkészült a csoportmeccsek programja, vagyis a szurkolók elkezdhetnek tervezni, ugyanis az is időeltolódás miatt egyes csapatok magyar idő szerint késő este és éjjel fognak játszani.

Ezért a trófeáért küzd majd 48 csapat a világbajnokságon

Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő vb nyitómérkőzését a társházigazda Mexikó vívja a Dél-afrikai Köztársaság válogatottjával a mexikóvárosi Azték Stadionban, amely otthont adott az 1970-es és 1986-os vb-döntőnek is. Érdekesség, hogy ez a két együttes játszotta a 2010-es világbajnokság első meccsét is.

A június 11-én kezdődő esemény 12 négycsapatos csoportjából az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban.

A 2026-os világbajnokság csoportszakaszának menetrendje