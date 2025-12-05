Kezdjük a legfontosabb információval: az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokság sorsolása magyar idő szerint pénteken este 18:00-kor kezdődik a washingtoni Kennedy Centerben.

A 2026-os világbajnokság a torna történetében először lesz 48 csapatos

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A 2026-os világbajnokságon 48 csapat küzdhet a trófeáért

A tornán összesen 48 válogatott vesz részt, ilyenre korábban még nem volt példa. A házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó az első kalapba került, a többi 39, már biztos résztvevő nemzeti csapat pedig a nemrég frissített világranglista alapján került be négy, egyenként 12 csapatos kalapba. A teljes mezőny jövő tavasszal egészül ki a hiányzó hat válogatottal: az európai pótselejtezőből 2026 márciusában továbbjutó négy együttes, illetve az interkontinentális pótselejtező két nyertese a negyedik kalapba kap besorolást.

Mindez egyszerűnek hangzik, de azért mégsem ilyen egyértelmű a képlet.

A négyszeres világbajnok Olaszországnak a múltja alapján hiába lenne az első kalapban a helye, ha révbe ér, mégis a negyedikbe kerül, hiszen pótselejtezőre kényszerült.

Az viszont már most biztosnak tekinthető, hogy a három rendező ország közül Mexikó az A, Kanada a B, az Egyesült Államok pedig a D csoportba kerül majd. Az első kalap fennmaradó kilenc csapatát fogják sorsolni a többi kvartett első helyére, ugyanakkor nem teljesen véletlenszerűen. A FIFA döntése szerint a világranglistát vezető Spanyolország ellentétes ágra kerül a második, vb-címvédő Argentínával, a harmadik Franciaország pedig a negyedik Angliával. Amennyiben ez a négy a válogatott csoportgyőztes lesz, az elődöntő előtt nem találkozhat egymással.

Az olasz válogatott akár le is maradhat a 2026-os világbajnokságról

Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Szintén fontos kritérium, hogy egyetlen csoportba sem kerülhet egynél több csapat ugyanabból a konföderációból, kivéve az európai válogatottakat, mivel innen 16 csapat szerepel a világbajnokságon.

A sorsolás ugyan pénteken lesz, azonban a a helyszínbeosztást és a pontos kezdési időpontokat szombaton teszi majd közzé a FIFA.

Így tudja a szövetség megtervezni, hogy mely kezdési időpontok és helyszínek a legalkalmasabbak az Észak-Amerikába utazó szurkolók, valamint a tornát az otthonukból követő nézők számára – a korábbi kezdési időpontok például az európai drukkerek számára kedvezőbbek.