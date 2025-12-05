Kezdjük a legfontosabb információval: az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokság sorsolása magyar idő szerint pénteken este 18:00-kor kezdődik a washingtoni Kennedy Centerben.
A 2026-os világbajnokságon 48 csapat küzdhet a trófeáért
A tornán összesen 48 válogatott vesz részt, ilyenre korábban még nem volt példa. A házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó az első kalapba került, a többi 39, már biztos résztvevő nemzeti csapat pedig a nemrég frissített világranglista alapján került be négy, egyenként 12 csapatos kalapba. A teljes mezőny jövő tavasszal egészül ki a hiányzó hat válogatottal: az európai pótselejtezőből 2026 márciusában továbbjutó négy együttes, illetve az interkontinentális pótselejtező két nyertese a negyedik kalapba kap besorolást.
Mindez egyszerűnek hangzik, de azért mégsem ilyen egyértelmű a képlet.
A négyszeres világbajnok Olaszországnak a múltja alapján hiába lenne az első kalapban a helye, ha révbe ér, mégis a negyedikbe kerül, hiszen pótselejtezőre kényszerült.
Az viszont már most biztosnak tekinthető, hogy a három rendező ország közül Mexikó az A, Kanada a B, az Egyesült Államok pedig a D csoportba kerül majd. Az első kalap fennmaradó kilenc csapatát fogják sorsolni a többi kvartett első helyére, ugyanakkor nem teljesen véletlenszerűen. A FIFA döntése szerint a világranglistát vezető Spanyolország ellentétes ágra kerül a második, vb-címvédő Argentínával, a harmadik Franciaország pedig a negyedik Angliával. Amennyiben ez a négy a válogatott csoportgyőztes lesz, az elődöntő előtt nem találkozhat egymással.
Szintén fontos kritérium, hogy egyetlen csoportba sem kerülhet egynél több csapat ugyanabból a konföderációból, kivéve az európai válogatottakat, mivel innen 16 csapat szerepel a világbajnokságon.
A sorsolás ugyan pénteken lesz, azonban a a helyszínbeosztást és a pontos kezdési időpontokat szombaton teszi majd közzé a FIFA.
Így tudja a szövetség megtervezni, hogy mely kezdési időpontok és helyszínek a legalkalmasabbak az Észak-Amerikába utazó szurkolók, valamint a tornát az otthonukból követő nézők számára – a korábbi kezdési időpontok például az európai drukkerek számára kedvezőbbek.
42 csapat már ott van a vb-n, 6 válogatott később csatlakozik hozzájuk
Íme, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság kalapbeosztása:
- 1. kalap: Kanada, Mexikó, Egyesült Államok, Spanyolország, Argentína, Franciaország, Anglia, Brazília, Portugália, Hollandia, Belgium, Németország
- 2. kalap: Horvátország, Marokkó, Kolumbia, Uruguay, Svájc, Japán, Szenegál, Irán, Koreai Köztársaság, Ecuador, Ausztria, Ausztrália
- 3. kalap: Norvégia, Panama, Egyiptom, Algéria, Skócia, Paraguay, Tunézia, Elefántcsontpart, Üzbegisztán, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-afrikai Köztársaság
- 4. kalap: Jordánia, Zöld-foki-szigetek, Ghána, Curacao, Haiti, Új-Zéland, európai pótselejtező négy csapata, interkontinentális pótselejtező két csapata
Ami az európai pótselejtezőt illeti, 16 csapat (Törökország, Románia, Csehország, Írország, Dánia, Észak-Macedónia, Lengyelország, Albánia, Olaszország, Észak-Írország, Szlovákia, Koszovó, Ukrajna, Svédország, Wales és Bosznia-Hercegovina) van még versenyben, közülük azonban csak négy együttes lesz ott a tornán – a magyar válogatott sajnos ezúttal sem lesz ott a vb-n.
Az alábbi ábrán látható, melyik 16 csapat érintett, és hogyan jutnak majd ki a vb-re a párharcok győztesei:
A Mexikóban sorra kerülő interkontinentális playoffban az Új-Kaledónia-Jamaica mérkőzés győztese a Kongói Demokratikus Köztársasággal küzd meg a vb-szereplésért, míg a Bolívia-Suriname párharc továbbjutója Irakkal mérkőzik meg a másik helyért. A rájátszásos párharcok mindegyike egy mérkőzéses.
Jöhet halálcsoport és érdektelen is
A sorsolás és a kalapbeosztás alapján lehet olyan halálcsoport, amelyben mondjuk Argentína mellé kerül Marokkó, Norvégia és Olaszország is, de lehet mondjuk Spanyolország, Kolumbia, Egyiptom, Olaszország négyes is. Olyan gyengébb csoport sem kizárt, mint mondjuk Kanada, Ausztrália, Katar és Zöld-foki-szigetek.
A washingtoni sorsolás igazi szenzációt ígér, ugyanis tele lesz szórakoztató programokkal és hatalmas sztárokkal. A világhírű szupermodell, Heidi Klum mellett népszerű színészek, Kevin Hart és Danny Ramirez lesznek a műsor házigazdái. Az előadók között is sztárparádéra lehet számítani, Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger és a Village People is élőben lép fel a Kennedy Centerben.
Magát a sorsolást Rio Ferdinand, az angol válogatott egykori csapatkapitánya vezeti Samantha Johnson díjnyertes műsorvezetővel. A kalapokból a tengerentúli négy profi liga egy-egy világsztárja húzza majd ki a golyókat. Az amerikaifutballt (NFL) a rekorderként hétszeres bajnok Tom Brady, a jégkorongot (NHL) a sportágban minden idők legjobbjának tartott Wayne Gretzky, a kosárlabdát (NBA) a négyszeres bajnokként a sportági Hírességek Csarnokába választott Shaquille O’Neal, míg a baseballt (MLB) Aaron Judge, a New York Yankees hétszeres All Star-válogatott játékosa képviseli. Különleges vendégként pedig az esemény vörös szőnyeges házigazdája lesz Eli Manning, aki kétszeres bajnok az NFL-ben.
A 2026-os labdarúgó-vb-t június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.
