Pénteken kisorolták a jövő évi labdarúgó-világbajnokság csoportjait, ami után a favoritok egyöntetűen azon a véleményen vannak, hogy nem tehetik meg, hogy alábecsüljék ellenfeleiket. Nem kivétel ez alól Carlo Ancelotti sem, aki az öt aranyérmével csúcstartó brazil nemzeti együttest szeretné 2002 után ismét csúcsra juttatni.

A brazil válogatott szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti úgy érzi, nehéz csoportba kerültek a világbajnokságon

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

„Ez egy nehéz csoport” – fogalmazott tömören az olasz szakvezető azt követően, hogy a Selecao a legutóbb első afrikai országként elődöntős Marokkót, továbbá Skóciát és Haitit kapta ellenfélül a csoportkörben.

Az angol és a német válogatottnál is elkerülnének egy nagy hibát a világbajnokságon

A legutóbbi két Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel elsősorban a nehéz körülmények miatt fejezte ki az aggodalmát. Szerinte nem könnyíti meg a csapatok helyzetét a várható nagy hőség, a páratartalom és az egyes helyszíneken tapasztalható magaslati körülmények vagy éppen a nagy távolságokból fakadó különböző időzónák.

„Ez a helyzet, ezt el kell fogadnunk és meg kell találnunk a módját, hogy olyan ellenálló csapatot építsünk, amely képes leküzdeni ezeket az akadályokat” – mondta a Magyar Nemzet szemléje szerint a sorsolással kapcsolatban a német tréner, akinek tanítványai a 2018-ban ezüst-, 2022-ben pedig bronzérmes horvátok mellett Ghánával és Panamával találkoznak.

A Nationalelfet irányító Julian Nagelsmann pedig azt emelte ki, hogy az európai csapatoknak mindig nehéz a dél-amerikaiakkal játszaniuk. Ezt annak kapcsán mondta, hogy az újonc Curacao után sorrendben Elefántcsontpart és Ecuador lesz Németország riválisa. A minden idők legkisebb nemzeteként kijutott karibi országot irányító holland Dick Advocaat arról számolt be, hogy az egész sziget rendkívül izgatott, hogy a négyszeres világbajnok ellen játszhatják történetük első vb-meccsét.

Thomas Tuchel 60 év után vezetheti győzelemre Angliát

Fotó: KOEN VAN WEEL / ANP MAG

„Ismerjük őket, de ők is ismernek minket” – jelentette ki a társrendező Egyesült Államok argentin szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino, miután olyan ellenfeleket kapott a csapata, amelyekkel a közelmúltban megmérkőzött. Az amerikaiak ugyanis októberben az ausztrálokat, novemberben pedig a paraguayiakat győzték le 2-1-re, harmadik meccsük az európai pótselejtező egyik győztese ellen lesz, ez lehet az a Törökország is, amelytől júniusban 2-1-re kikaptak. Pochettino úgy vélte, nem lehet más a céljuk, mint a végső győzelem.