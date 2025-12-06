Pénteken kisorolták a jövő évi labdarúgó-világbajnokság csoportjait, ami után a favoritok egyöntetűen azon a véleményen vannak, hogy nem tehetik meg, hogy alábecsüljék ellenfeleiket. Nem kivétel ez alól Carlo Ancelotti sem, aki az öt aranyérmével csúcstartó brazil nemzeti együttest szeretné 2002 után ismét csúcsra juttatni.
„Ez egy nehéz csoport” – fogalmazott tömören az olasz szakvezető azt követően, hogy a Selecao a legutóbb első afrikai országként elődöntős Marokkót, továbbá Skóciát és Haitit kapta ellenfélül a csoportkörben.
Az angol és a német válogatottnál is elkerülnének egy nagy hibát a világbajnokságon
A legutóbbi két Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel elsősorban a nehéz körülmények miatt fejezte ki az aggodalmát. Szerinte nem könnyíti meg a csapatok helyzetét a várható nagy hőség, a páratartalom és az egyes helyszíneken tapasztalható magaslati körülmények vagy éppen a nagy távolságokból fakadó különböző időzónák.
„Ez a helyzet, ezt el kell fogadnunk és meg kell találnunk a módját, hogy olyan ellenálló csapatot építsünk, amely képes leküzdeni ezeket az akadályokat” – mondta a Magyar Nemzet szemléje szerint a sorsolással kapcsolatban a német tréner, akinek tanítványai a 2018-ban ezüst-, 2022-ben pedig bronzérmes horvátok mellett Ghánával és Panamával találkoznak.
A Nationalelfet irányító Julian Nagelsmann pedig azt emelte ki, hogy az európai csapatoknak mindig nehéz a dél-amerikaiakkal játszaniuk. Ezt annak kapcsán mondta, hogy az újonc Curacao után sorrendben Elefántcsontpart és Ecuador lesz Németország riválisa. A minden idők legkisebb nemzeteként kijutott karibi országot irányító holland Dick Advocaat arról számolt be, hogy az egész sziget rendkívül izgatott, hogy a négyszeres világbajnok ellen játszhatják történetük első vb-meccsét.
„Ismerjük őket, de ők is ismernek minket” – jelentette ki a társrendező Egyesült Államok argentin szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino, miután olyan ellenfeleket kapott a csapata, amelyekkel a közelmúltban megmérkőzött. Az amerikaiak ugyanis októberben az ausztrálokat, novemberben pedig a paraguayiakat győzték le 2-1-re, harmadik meccsük az európai pótselejtező egyik győztese ellen lesz, ez lehet az a Törökország is, amelytől júniusban 2-1-re kikaptak. Pochettino úgy vélte, nem lehet más a céljuk, mint a végső győzelem.
A szintén házigazda Kanada mestere, Jesse Marsch viszont azon kesergett, hogy rendkívül nehézzé válhat a négyesük, amennyiben Svájchoz és az előző vb-nek otthont adó Katarhoz az európai pótselejtezőből a négyszeres világbajnok Olaszország csatlakozik.
Messi még nem döntött a világbajnokságról
„Csak a döntésére várunk, de alapvetően minden jól halad” – mondta Lionel Messi szerepléséről a címvédő Argentína szakvezetője, Lionel Scaloni. Együttese sorrendben Algériával, Ausztriával és az újonc Jordániával küzd majd meg a 32 közé kerülésért.
A nyolcszoros aranylabdás sztár még nem jelentette ki, hogy részt vesz a rekordot jelentő hatodik világbajnokságán, ugyanakkor nagy meglepetés lenne, ha a tengerentúli bajnokságban éppen szombaton döntőt játszó Inter Miami futballistája nem vállalná a játékot.
A június 11-én kezdődő futball-vb 12 négycsapatos csoportjából az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban. A nemzetközi szövetség (FIFA) szombaton 18 órától hozza nyilvánosságra a helyszínbeosztást és a pontos kezdési időpontokat.
