A jövő évi világbajnokság előtti a washingtoni Kennedy Centerben rendezett sorsoláson a házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó az első kalapba került, a többi 39, már biztos résztvevő válogatott pedig a nemrég frissített világranglista alapján került be négy, egyenként 12 csapatos kalapba.

Rio Ferdinand, a Manchester United legendás védője segédkezik majd a világbajnokság csoportsorsolásán

Fotó: Roberto Schmidt/AFP)

A teljes mezőny jövő tavasszal egészül ki a hiányzó hat válogatottal: az európai pótselejtezőből 2026 márciusában továbbjutó négy együttes, illetve az interkontinentális pótselejtező két nyertese a negyedik kalapba kap besorolást.

Az esélyeseknek kedveznek a világbajnokságon?

A három rendező ország közül Mexikó az A, Kanada a B, az Egyesült Államok pedig a D csoportba kerül majd. Az első kalap fennmaradó kilenc csapatát fogják sorsolni a többi kvartett első helyére, ugyanakkor nem teljesen véletlenszerűen.

A FIFA döntése szerint a világranglistát vezető Spanyolország ellentétes ágra kerül a második, vb-címvédő Argentínával, a harmadik Franciaország pedig a negyedik Angliával. Amennyiben ez a négy a válogatott csoportgyőztes lesz, az elődöntő előtt nem találkozhat egymással.

Szintén fontos kritérium, hogy egyetlen csoportba sem kerülhet egynél több csapat ugyanabból a konföderációból, kivéve az európai válogatottakat, mivel innen 16 csapat szerepel a világbajnokságon.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kalapbeosztása:

kalap: Kanada, Mexikó, Egyesült Államok, Spanyolország, Argentína, Franciaország, Anglia, Brazília, Portugália, Hollandia, Belgium, Németország kalap: Horvátország, Marokkó, Kolumbia, Uruguay, Svájc, Japán, Szenegál, Irán, Koreai Köztársaság, Ecuador, Ausztria, Ausztrália kalap: Norvégia, Panama, Egyiptom, Algéria, Skócia, Paraguay, Tunézia, Elefántcsontpart, Üzbegisztán, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-afrikai Köztársaság kalap: Jordánia, Zöld-foki-szigetek, Ghána, Curacao, Haiti, Új-Zéland, európai pótselejtező négy csapata, interkontinentális pótselejtező két csapata

Ami az európai pótselejtezőt illeti, 16 csapat (Törökország, Románia, Csehország, Írország, Dánia, Észak-Macedónia, Lengyelország, Albánia, Olaszország, Észak-Írország, Szlovákia, Koszovó, Ukrajna, Svédország, Wales és Bosznia-Hercegovina) van még versenyben, közülük azonban csak négy együttes lesz ott a tornán.