Péntek este hat órától az Egyesült Államok fővárosban, Washingtonban sorsolják a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportjait. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezendő torna a világbajnokságok története során először lesz 48 csapatos, 42 válogatott pedig már biztosította részvételét. Folyamatosan frissülő összefoglalónkban kövessék velünk az eseményt, amely rengeteg izgalmat ígér.

A jövő évi világbajnokság előtti a washingtoni Kennedy Centerben rendezett sorsoláson a házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó az első kalapba került, a többi 39, már biztos résztvevő válogatott pedig a nemrég frissített világranglista alapján került be négy, egyenként 12 csapatos kalapba. 

Rio Ferdinand, a Manchester United legendás védője lesz a műsorvezető a világbajnokság csoportsorsolásán
Rio Ferdinand, a Manchester United legendás védője segédkezik majd a világbajnokság csoportsorsolásán
Fotó: Roberto Schmidt/AFP)

A teljes mezőny jövő tavasszal egészül ki a hiányzó hat válogatottal: az európai pótselejtezőből 2026 márciusában továbbjutó négy együttes, illetve az interkontinentális pótselejtező két nyertese a negyedik kalapba kap besorolást.

Az esélyeseknek kedveznek a világbajnokságon?

A három rendező ország közül Mexikó az A, Kanada a B, az Egyesült Államok pedig a D csoportba kerül majd. Az első kalap fennmaradó kilenc csapatát fogják sorsolni a többi kvartett első helyére, ugyanakkor nem teljesen véletlenszerűen.

A FIFA döntése szerint a világranglistát vezető Spanyolország ellentétes ágra kerül a második, vb-címvédő Argentínával, a harmadik Franciaország pedig a negyedik Angliával. Amennyiben ez a négy a válogatott csoportgyőztes lesz, az elődöntő előtt nem találkozhat egymással.

Szintén fontos kritérium, hogy egyetlen csoportba sem kerülhet egynél több csapat ugyanabból a konföderációból, kivéve az európai válogatottakat, mivel innen 16 csapat szerepel a világbajnokságon

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kalapbeosztása:

  1. kalap: Kanada, Mexikó, Egyesült Államok, Spanyolország, Argentína, Franciaország, Anglia, Brazília, Portugália, Hollandia, Belgium, Németország
  2. kalap: Horvátország, Marokkó, Kolumbia, Uruguay, Svájc, Japán, Szenegál, Irán, Koreai Köztársaság, Ecuador, Ausztria, Ausztrália
  3. kalap: Norvégia, Panama, Egyiptom, Algéria, Skócia, Paraguay, Tunézia, Elefántcsontpart, Üzbegisztán, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-afrikai Köztársaság
  4. kalap: Jordánia, Zöld-foki-szigetek, Ghána, Curacao, Haiti, Új-Zéland, európai pótselejtező négy csapata, interkontinentális pótselejtező két csapata

Ami az európai pótselejtezőt illeti, 16 csapat (Törökország, Románia, Csehország, Írország, Dánia, Észak-Macedónia, Lengyelország, Albánia, Olaszország, Észak-Írország, Szlovákia, Koszovó, Ukrajna, Svédország, Wales és Bosznia-Hercegovina) van még versenyben, közülük azonban csak négy együttes lesz ott a tornán.

Italian Tenor Classical musician Andrea Bocelli performs on stage during the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the US, Canada and Mexico, at the Kennedy Center, in Washington, DC, on December 5, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Andrea Bocelli klasszikusa méltó nyitánya volt az estének
Fotó: Jim Watson/AFP

Az ünnepélyes eseményt az olasz tenor, Andrea Bocelli nyitotta meg a Nessun dorma című klasszikusával, ezt követően érkezett a színpadra a két műsorvezető, Kevin Hart, az amerikai humorista, valamint a német szupermodell, Heidi Klum.

Az 52 éves Heidi Klum elmondta, hogy az 1990-es világbajnokságon szerette meg a labdarúgást, Jürgen Klinsmann és Lothar Matthäus játéka is mély nyomot hagyott benne, nem beszélve a vb-cím megnyeréséről. 

(L-R) US comedian Kevin Hart and German US model and host Heidi Klum speak on stage during the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the US, Canada and Mexico, at the Kennedy Center, in Washington, DC, on December 5, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Kevin Hart és Heidi Klum, az est házigazdái
Fotó: Jim Watson/AFP

A felvezetés után elfoglalta a színpadot Gianni Infantino, a FIFA olasz-svájci elnöke, aki elsőként köszöntötte Donald Trumpot, az Egyesült Államok elnökét, valamint feleségét, a first lady Melania Trumpot. Infantino a jövő évi világbajnokságot minden idők legnagyobb sporteseményének nevezte, melyet 6 milliárd ember fog követni szerte a világon. Hangsúlyozta, hogy igazi showműsort kell összehozniuk, ezért is hívták el már a sorsolásra a világ legismertebb művészeit és sportolóit. 

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke ezt követően elkezdte hype-olni a közönséget, megszurkoltatta az amerikaiakat, a mexikóiakat és a kanadaiakat is. Szerencsére ez nem tartott sokáig, mert érkezett a színpadra Robbie Williams és Nicole Scherzinger, akik előadták a világbajnokság hivatalos dalát, ami a Desire (vágy) címet kapta. 

WASHINGTON, DC - DECEMBER 05: Robbie Williams and Nicole Scherzinger perform during the FIFA World Cup 2026 Official Draw at John F. Kennedy Center for the Performing Arts on December 05, 2025 in Washington, DC. Stephanie Scarbrough - Pool/Getty Images/AFP (Photo by POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Robbie Williams és Nicole Scherzinger felrobbantották a színpadot
Fotó: Stephanie Scarbrough/ Getty Images via AFP

A popsláger után egy kisfilm került levetítésre, amelyben Donald Trumpot, az Egyesült Államok elnökét méltatták a békéért tett erőfeszítései miatt, amiért megkapta a FIFA Béke-díját. 

A FIFA Béka-díját az kapja, aki mindent megtett a béke megteremtéséért, a tettei alapján pedig el is tudja érni” 

– mondta Gianni Infantino, aki hangsúlyozta, hogy szeretné látni a reményt, a jövőt és az egységet.

WASHINGTON, DC - DECEMBER 05: U.S. President Donald Trump receives the FIFA Peace Prize from Gianni Infantino, President of FIFA, during the FIFA World Cup 2026 Official Draw at John F. Kennedy Center for the Performing Arts on December 05, 2025 in Washington, DC. Patrick Smith/Getty Images/AFP (Photo by Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump megkapta a FIFA Béke-díját
Fotó:  Patrick Smith/Getty Images via AFP

„Ez az egyik legnagyobb megtiszteltetés, ami valaha ért. Rengeteg ember életét mentettük meg. Sok háborúnak vetettünk véget, volt, hogy már az előtt, hogy kitört volna. A futball számai sokkal komolyabbak, mint, amit korábban bárki is gondolt volna, hogy el lehet érni. Ebben Gianninak óriási szerepe van” – mondta az Egyesült Államok elnöke Infantino felé fordulva, majd hangsúlyozta, hogy az USA a legjobb ország a világon. 

Ezt követően Gianni Infantino visszatért a színpadra, de sokak örömére hangsúlyozta, hogy ez volt az utolsó alkalom az este folyamán, amikor fellépett rá. A FIFA elnöke színpadra szólította Mark Carney-t, Kanada miniszterelnökét, Claudia Sheinbaumot, Mexikó miniszterelnökét, valamint Donald Trumpot, az USA elnökét, hogy segédkezzenek a sorsolásban.

Annyi történt, hogy a három vezető kihúzta Kanadát, Mexikót és az Egyesült Államokat, így a három rendező ország csapata elsőként került be a csoportjába.

  • Mexikó az A, Kanada a B, az Egyesült Államok pedig a D csoportba. 

 

Cikkünk folyamatosan frissül!

 

