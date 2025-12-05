A jövő évi világbajnokság előtti a washingtoni Kennedy Centerben rendezett sorsoláson a házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó az első kalapba került, a többi 39, már biztos résztvevő válogatott pedig a nemrég frissített világranglista alapján került be négy, egyenként 12 csapatos kalapba.
A teljes mezőny jövő tavasszal egészül ki a hiányzó hat válogatottal: az európai pótselejtezőből 2026 márciusában továbbjutó négy együttes, illetve az interkontinentális pótselejtező két nyertese a negyedik kalapba kap besorolást.
Az esélyeseknek kedveznek a világbajnokságon?
A három rendező ország közül Mexikó az A, Kanada a B, az Egyesült Államok pedig a D csoportba kerül majd. Az első kalap fennmaradó kilenc csapatát fogják sorsolni a többi kvartett első helyére, ugyanakkor nem teljesen véletlenszerűen.
A FIFA döntése szerint a világranglistát vezető Spanyolország ellentétes ágra kerül a második, vb-címvédő Argentínával, a harmadik Franciaország pedig a negyedik Angliával. Amennyiben ez a négy a válogatott csoportgyőztes lesz, az elődöntő előtt nem találkozhat egymással.
Szintén fontos kritérium, hogy egyetlen csoportba sem kerülhet egynél több csapat ugyanabból a konföderációból, kivéve az európai válogatottakat, mivel innen 16 csapat szerepel a világbajnokságon.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kalapbeosztása:
- kalap: Kanada, Mexikó, Egyesült Államok, Spanyolország, Argentína, Franciaország, Anglia, Brazília, Portugália, Hollandia, Belgium, Németország
- kalap: Horvátország, Marokkó, Kolumbia, Uruguay, Svájc, Japán, Szenegál, Irán, Koreai Köztársaság, Ecuador, Ausztria, Ausztrália
- kalap: Norvégia, Panama, Egyiptom, Algéria, Skócia, Paraguay, Tunézia, Elefántcsontpart, Üzbegisztán, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-afrikai Köztársaság
- kalap: Jordánia, Zöld-foki-szigetek, Ghána, Curacao, Haiti, Új-Zéland, európai pótselejtező négy csapata, interkontinentális pótselejtező két csapata
Ami az európai pótselejtezőt illeti, 16 csapat (Törökország, Románia, Csehország, Írország, Dánia, Észak-Macedónia, Lengyelország, Albánia, Olaszország, Észak-Írország, Szlovákia, Koszovó, Ukrajna, Svédország, Wales és Bosznia-Hercegovina) van még versenyben, közülük azonban csak négy együttes lesz ott a tornán.
Az ünnepélyes eseményt az olasz tenor, Andrea Bocelli nyitotta meg a Nessun dorma című klasszikusával, ezt követően érkezett a színpadra a két műsorvezető, Kevin Hart, az amerikai humorista, valamint a német szupermodell, Heidi Klum.
Az 52 éves Heidi Klum elmondta, hogy az 1990-es világbajnokságon szerette meg a labdarúgást, Jürgen Klinsmann és Lothar Matthäus játéka is mély nyomot hagyott benne, nem beszélve a vb-cím megnyeréséről.
A felvezetés után elfoglalta a színpadot Gianni Infantino, a FIFA olasz-svájci elnöke, aki elsőként köszöntötte Donald Trumpot, az Egyesült Államok elnökét, valamint feleségét, a first lady Melania Trumpot. Infantino a jövő évi világbajnokságot minden idők legnagyobb sporteseményének nevezte, melyet 6 milliárd ember fog követni szerte a világon. Hangsúlyozta, hogy igazi showműsort kell összehozniuk, ezért is hívták el már a sorsolásra a világ legismertebb művészeit és sportolóit.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke ezt követően elkezdte hype-olni a közönséget, megszurkoltatta az amerikaiakat, a mexikóiakat és a kanadaiakat is. Szerencsére ez nem tartott sokáig, mert érkezett a színpadra Robbie Williams és Nicole Scherzinger, akik előadták a világbajnokság hivatalos dalát, ami a Desire (vágy) címet kapta.
A popsláger után egy kisfilm került levetítésre, amelyben Donald Trumpot, az Egyesült Államok elnökét méltatták a békéért tett erőfeszítései miatt, amiért megkapta a FIFA Béke-díját.
A FIFA Béka-díját az kapja, aki mindent megtett a béke megteremtéséért, a tettei alapján pedig el is tudja érni”
– mondta Gianni Infantino, aki hangsúlyozta, hogy szeretné látni a reményt, a jövőt és az egységet.
„Ez az egyik legnagyobb megtiszteltetés, ami valaha ért. Rengeteg ember életét mentettük meg. Sok háborúnak vetettünk véget, volt, hogy már az előtt, hogy kitört volna. A futball számai sokkal komolyabbak, mint, amit korábban bárki is gondolt volna, hogy el lehet érni. Ebben Gianninak óriási szerepe van” – mondta az Egyesült Államok elnöke Infantino felé fordulva, majd hangsúlyozta, hogy az USA a legjobb ország a világon.
Ezt követően Gianni Infantino visszatért a színpadra, de sokak örömére hangsúlyozta, hogy ez volt az utolsó alkalom az este folyamán, amikor fellépett rá. A FIFA elnöke színpadra szólította Mark Carney-t, Kanada miniszterelnökét, Claudia Sheinbaumot, Mexikó miniszterelnökét, valamint Donald Trumpot, az USA elnökét, hogy segédkezzenek a sorsolásban.
Annyi történt, hogy a három vezető kihúzta Kanadát, Mexikót és az Egyesült Államokat, így a három rendező ország csapata elsőként került be a csoportjába.
- Mexikó az A, Kanada a B, az Egyesült Államok pedig a D csoportba.
Cikkünk folyamatosan frissül!
