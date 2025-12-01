Live
Carlo Ancelotti vezetésével újra vb-győzelmet ünnepelne a brazil labdarúgó-válogatott. A szövetségi kapitány szerint azonban a 2026-os tornáról a csapat egyik legnagyobb sztárja, Vinícius Júnior akár le is maradhat.

Az ötszörös világbajnok brazil válogatott legutóbb 2002-ben lett vb-győztes, a dél-amerikai sztárcsapat a 2026-os tornán Carlo Ancelotti vezetésével vetne véget rossz sorozatának és érne fel hatodszor is a csúcsra. A brazilok nyilván ott vannak az esélyesek között, azonban jelenleg több válogatott, köztük a címvédő argentinok, vagy éppen az Európa-bajnok spanyolok is erősebbnek tűnnek náluk. Brazília így is bombaerős kerettel vághat neki a jövő évi világbajnokságnak, de az egyik legnagyobb klasszis, Vinícius Júnior roppant kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha nem vigyáz.

Vinícius Júnior számára nagy pofonnal érne fel, ha nem lenne ott a 2026-os vb-n
Vinícius Júnior számára nagy pofonnal érne fel, ha nem lenne ott a 2026-os vb-n
Fotó: IAN KINGTON / AFP

Vinícius Júnior lemaradhat a 2026-os világbajnokságról?

Carlo Ancelotti a Real Madrid edzőjeként éveken át dolgozott együtt Viníciusszal, aki a brazil válogatottban is az egyik kulcsembere, de ez nem jelenti azt a balhés természetű támadó számára, hogy garantált helye lenne a világbajnoki keretben. Az olasz szakember ezzel kapcsolatban egyértelmű üzenetet küldött.

Vinícius Junior? Száz százalékos fizikai állapotban kell lennie. Sok különleges játékosom van, és olyan futballistákat kell választanom, akik kitűnő formában és állapotban vannak. Mindez nem csak Neymarra, hanem Viníciusra is vonatkozik.

Ha nem lesz száz százalékos, csupán kilencven, akkor egy másik játékost hívok be majd a keretbe, mert a csapatban óriási a versenyhelyzet, különösen a támadósort illetően” – jelentette ki az edzőként ötszörös Bajnokok Ligája-győztes szakember.

Vinícius a Realban és a nemzeti csapatban is rendszeresen pályára lép, Neymar helyzete viszont más, a Santos klasszisa 2023 októbere, az Uruguay elleni vb-selejtezőn elszenvedett sérülése óta nem játszott a válogatottban. A Barcelona és a PSG korábbi sztárja jelenleg is sérüléssel bajlódik, de Ancelotti elismerően beszélt róla, hozzátéve, hogy Neymar számára nyitva áll az ajtó, tehát még ott lehet a 2026-os vb-n.

