Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

A Liverpool edzésén olyan történt, hogy Szoboszlai is csak a fejét fogta – fotók

Link másolása
Vágólapra másolva!
Bejelentette visszavonulását a Juventus és a Barcelona korábbi középpályása, Miralem Pjanic.

A korábbi 115-szörös bosnyák válogatott labdarúgó, Miralem Pjanic legutóbb a CSZKA Moszkva csapatában játszott, ám januárban távozott az orosz együttestől, azóta pedig nem sikerült magának új klubot találnia. A 35 éves játékos az olasz Tuttosportnak adott interjújában elmondta, elérkezettnek érzete az időt a visszavonulásra, és hangsúlyozva, hogy a futball helyett most már a családjára szeretne koncentrálni. 

Bejelentette a visszavonulását Miralem Pjanic
Bejelentette a visszavonulását Miralem Pjanic
Fotó: MIKE KIREEV / NurPhoto

A bosnyákok legendája bejelentette visszavonulását

„Nem fogok többé játszani. Befejeztem a karrieremet. Most Dubajban élek, és már nem futballista vagyok, hanem a kisfiam édesapja – már ő a legfontosabb a számomra” – jelentette ki a korábbi kiváló szabadrúgáslövő középpályás.

Pjanic korában a Metz, az Olympique Lyon és a Roma csapatában is játszott, pályafutása legnagyobb sikereit azonban a Juventusnál érte el, amellyel négyszer nyerte meg az olasz bajnokságot, emellett kétszer kupagyőztes is lett a torinói együttessel. 

A bosnyák futball egyik legnagyobb sztárja ezt követően igazolt a Barcelonához, amely 2020-ban mintegy 60 millió eurót fizetett érte. A katalán sztárcsapatnál két év alatt csupán egy spanyol kupát nyert, ráadásul csak kiegészítő emberként számítottak rá, ezért előbb kölcsönadták a török Besiktasnak, majd 2022-ben végleg távozott és az egyesült arab emírségekbeli al-Sharjah csapatához szerződött, onnan pedig Oroszországba vezetett az útja. 

Pjanic pályafutása során összesen13 különböző trófeát nyert. A bosnyák válogatottban 115 alkalommal lépett pályára és 17 gólt szerzett, emellett három meccsen pályára lépett a 2014-es világbajnokságon is, sőt az Irán elleni csoportmérkőzésen gólt és gólpasszt is jegyzett.

  • Kapcsolódó cikkek:
Ez nagyot szólhat: Gulácsi Péter a Premier League-be igazolhat
A szívükhöz kaptak a Lazio szurkolói, megdöbbentő hír érkezett a csapattól
C. Ronaldo és Messi uralma már rég a múlté, a PSG-sztárok taroltak
Románc vagy csak álhír? Megszólalt a szexi hollywoodi színésznővel összeboronált sztárfocista
Brutális, amit az AC Milan a bajnokságban művel

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!