A korábbi 115-szörös bosnyák válogatott labdarúgó, Miralem Pjanic legutóbb a CSZKA Moszkva csapatában játszott, ám januárban távozott az orosz együttestől, azóta pedig nem sikerült magának új klubot találnia. A 35 éves játékos az olasz Tuttosportnak adott interjújában elmondta, elérkezettnek érzete az időt a visszavonulásra, és hangsúlyozva, hogy a futball helyett most már a családjára szeretne koncentrálni.

Fotó: MIKE KIREEV / NurPhoto

A bosnyákok legendája bejelentette visszavonulását

„Nem fogok többé játszani. Befejeztem a karrieremet. Most Dubajban élek, és már nem futballista vagyok, hanem a kisfiam édesapja – már ő a legfontosabb a számomra” – jelentette ki a korábbi kiváló szabadrúgáslövő középpályás.

Pjanic korában a Metz, az Olympique Lyon és a Roma csapatában is játszott, pályafutása legnagyobb sikereit azonban a Juventusnál érte el, amellyel négyszer nyerte meg az olasz bajnokságot, emellett kétszer kupagyőztes is lett a torinói együttessel.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Miralem Pjanić has announced his retirement from professional football after 780 matches.. 😥👋🇧🇦



🏆🏆🏆🏆 Serie A

🏆 Copa del Rey

🏆🏆 Coppa Italia

🏆 Supercoppa Italiana

🏆 Turkish Super Cup



🗣️ Leonardo Bonucci: “When Miralem is on the pitch, the game… pic.twitter.com/ygVCxgzC8q — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 30, 2025

A bosnyák futball egyik legnagyobb sztárja ezt követően igazolt a Barcelonához, amely 2020-ban mintegy 60 millió eurót fizetett érte. A katalán sztárcsapatnál két év alatt csupán egy spanyol kupát nyert, ráadásul csak kiegészítő emberként számítottak rá, ezért előbb kölcsönadták a török Besiktasnak, majd 2022-ben végleg távozott és az egyesült arab emírségekbeli al-Sharjah csapatához szerződött, onnan pedig Oroszországba vezetett az útja.

Pjanic pályafutása során összesen13 különböző trófeát nyert. A bosnyák válogatottban 115 alkalommal lépett pályára és 17 gólt szerzett, emellett három meccsen pályára lépett a 2014-es világbajnokságon is, sőt az Irán elleni csoportmérkőzésen gólt és gólpasszt is jegyzett.