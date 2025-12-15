Kylian Mbappé első félidőben szerzett góljára a Deportivo Alavés részéről Carlos Vicente válaszolt a 68. percben, nyolccal később azonban Rodrygo is betalált, így a Real Madrid 2-1-re nyert, és szépített a hétközi, Manchester City elleni BL-vereség, valamint a múlt heti, Celta Vigo elleni bajnoki kudarc után. A sikernek köszönhetően a madridiak edzője, Xabi Alonso is megnyugodhat, átmenetileg biztosan elhallgatnak azok a hangok, melyek a távozását sürgetik.

Xabi Alonso 2025 nyarán vette át a Real Madrid irányítását, sokan azonban máris a leváltásáról beszélnek (Fotó: AFP/Oscar del Pozo)

Xabi Alonso is beállt a sorba

Annak ellenére, hogy az állását nem kell féltenie, Xabi Alonso nem tudott felhőtlenül örülni a 2-1-es győzelemnek. A spanyol szakember a találkozó utáni értékelésében is megjegyezte, hogy szerinte a végjátékban, Vinícius Junior esése után büntetőt kellett volna ítélni.

Szerintem egyértelműen büntető volt. Vini nagyon gyorsan megy, hozzáérnek… Nagyon meglepődtem, hogy még csak nem is vizsgálta a VAR. Pontosabban nem lepődtünk meg

– idézte Alonso nyilatkozatát a Magyar Nemzet. A tréner az utóbbi mondattal már arra utalt, amit a Real Madrid évek óta kommunikál: a spanyol bírói kar összeesküdött a klub ellen.

Vinícius esetéről az Alavés edzője, Eduardo Coudet is nyilatkozott.

– Vagy tizenegyes járt, vagy második sárga lap Viníciusnak műesésért – közölte Coudet, aki amiatt is elégedetlenkedhetett a meccsen, hogy Asencio durvasága lap nélkül maradt.

A madridi klub az Alavés legyőzése után továbbra is második a pontversenyben, ahol 17 játéknap után négy ponttal jobb a listavezető FC Barcelona.

Videón Vinícius esése: