Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Elképesztő dolog derült ki Trump betegségéről

Ne maradjon le!

Csúnyán kigúnyolták Macront, amiért Zelenszkijjel találkozott

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Real Madrid sorozatban háromszor játszott döntetlent a bajnokságban, így már nem vezeti a tabellát. Xabi Alonso vezetőedző feje fölött gyűlnek a viharfelhők, a külföldi sajtóban arról írnak, mennyire bizonytalanná vált a baszk szakember jövője a csapat élén.

Xabi Alonso idén nyáron vette át a Real Madrid irányítását, a klub korábbi játékosa Carlo Ancelotti utódja lett a spanyol gigásznál. Az egykori kiváló középpályás vezetésével remekül indította a szezont a Real, amely az első 11 meccséből 10-et megnyert, ám a La Ligában már három forduló óta képtelen győzni.

Vinicius Junior of Real Madrid protests following his replacement with Xabi Alonso, head coach of Real Madrid, during the LaLiga EA Sports football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at Estadio Santiago Bernabeu in Madrid, Spain, on October 26, 2025. (Photo by Alberto Gardin/NurPhoto) (Photo by Alberto Gardin / NurPhoto via AFP)
Xabi Alonso nehéz helyzetben van
Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Xabi Alonso jövője máris veszélyben?

A Real a spanyol bajnokságban csupán egy ponttal van lemaradva az éllovas Barcelona mögött, a Bajnokok Ligájában pedig öt fordulót követően közvetlen továbbjutásra áll, ám az utóbbi mérkőzéseken mutatott játék miatt kemény kritikák zúdultak a csapatra. 

A The Athletic szerint Alonsón egyre nagyobb a nyomás a gyenge eredmények miatt, a klubhoz közeli források pedig az együttes játékát „nagyon rossznak” minősítették. 

A kieső helyen tanyázó Girona elleni, 1-1-el zárult találkozó után katasztrófáról írtak a spanyol lapok, 

melyek szerint a következő meccseken jelentős javulásra lesz szükség. Ha ez nem történik meg, akkor a 44 éves edző szorult helyzetben találhatja magát, akár meneszthetik is a csapat éléről.

Alonsón az sem segít, hogy a nehezen kezelhető Vinícius Júniorral sem találta meg még a közös hangot, ráadásul a brazilt többször is a kispadra ültette, vagy lecserélte. Állítólag a keretből többen is elégedetlenek a baszk edző által alkamazott taktikával, és kialakult egy „Xabi-ellenes” csoport a csapaton belül. 

A hírek szerint ebbe a különítménybe tartozik Vinícius mellett Federico Valverde, Rodrygo, Brahim Díaz, Endrick, valamint Ferland Mendy.

A Real Madrid szerdán az Athletic Bilbao vendégeként lép pályára, ez a mérkőzés pedig kulcsfontosságú lehet a Leverkusentől érkezett edző jövője szempontjából. Amennyiben a Real nyer, Alonso talán megnyugodhat, döntetlen vagy vereség esetén viszont bőven lesz miért aggódnia.

Kapcsolódó cikkek

Szoboszlai mellé világsztár érkezhet a Real Madridból
Kemény döntést hozott a Real Madrid a Liverpool megalázott sztárjáról
Kylian Mbappé négy gólt rúgott a BL-ben, mégis borzasztóan ideges lett – videó

Melyik csapat tud beleszólni a két gigász csatájába?

A spanyol labdarúgó-bajnokságban tovább él a klasszikus rivalizálás: a Barcelona és a Real Madrid örök párharca. A kiélezett küzdelem most is milliók figyelmét szegezi a pályára. A LaLiga a technikáról, a tempóról és a látványról szól – minden mérkőzés futballünnep, ahol a szenvedély és az elegancia kéz a kézben jár. A kérdés csak az, hogy a Real–Barca különcsatába ezúttal melyik csapat tud beleszólni? A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a spanyol bajnoki esték – tippelj, és éld át a LaLiga varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!