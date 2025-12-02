Xabi Alonso idén nyáron vette át a Real Madrid irányítását, a klub korábbi játékosa Carlo Ancelotti utódja lett a spanyol gigásznál. Az egykori kiváló középpályás vezetésével remekül indította a szezont a Real, amely az első 11 meccséből 10-et megnyert, ám a La Ligában már három forduló óta képtelen győzni.

Xabi Alonso nehéz helyzetben van

Xabi Alonso jövője máris veszélyben?

A Real a spanyol bajnokságban csupán egy ponttal van lemaradva az éllovas Barcelona mögött, a Bajnokok Ligájában pedig öt fordulót követően közvetlen továbbjutásra áll, ám az utóbbi mérkőzéseken mutatott játék miatt kemény kritikák zúdultak a csapatra.

A The Athletic szerint Alonsón egyre nagyobb a nyomás a gyenge eredmények miatt, a klubhoz közeli források pedig az együttes játékát „nagyon rossznak” minősítették.

A kieső helyen tanyázó Girona elleni, 1-1-el zárult találkozó után katasztrófáról írtak a spanyol lapok,

melyek szerint a következő meccseken jelentős javulásra lesz szükség. Ha ez nem történik meg, akkor a 44 éves edző szorult helyzetben találhatja magát, akár meneszthetik is a csapat éléről.

Alonsón az sem segít, hogy a nehezen kezelhető Vinícius Júniorral sem találta meg még a közös hangot, ráadásul a brazilt többször is a kispadra ültette, vagy lecserélte. Állítólag a keretből többen is elégedetlenek a baszk edző által alkamazott taktikával, és kialakult egy „Xabi-ellenes” csoport a csapaton belül.

A hírek szerint ebbe a különítménybe tartozik Vinícius mellett Federico Valverde, Rodrygo, Brahim Díaz, Endrick, valamint Ferland Mendy.

A Real Madrid szerdán az Athletic Bilbao vendégeként lép pályára, ez a mérkőzés pedig kulcsfontosságú lehet a Leverkusentől érkezett edző jövője szempontjából. Amennyiben a Real nyer, Alonso talán megnyugodhat, döntetlen vagy vereség esetén viszont bőven lesz miért aggódnia.

