Nem elszigetelt sajnos... A Liverpool női csapatának 24 éves, 49-szeres osztrák válogatott focistáját, Marie Höbingert zaklatni kezdte egy „rajongója”, egy londonban élő milliárdos. A dolog odáig fajult, hogy miután a zaklató férfi már szexuális tartalmú üzeneteket is küldött, Höbinger úgy döntött, hogy testőrt fogad a saját védelmére, írja a Ripost.

A liverpooli Marie Höbingernek testőrt kellett fogadnia a zaklatója ellen

Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto

Zaklató szállt rá a szőke szépségre

Höbinger a német Turbine Potsdam és a svájci FC Zürich érintésével került 2023-ban Liverpoolba, ahol eddig 59 meccsen 9 gólt szerzett, azaz mondhatjuk, hogy meghatározó játékosa lett az angol női foci élvonalában szereplő együttesnek.

A 24 éves játékos nemcsak jó focista, hanem nagyon csinos is, így nem meglepő, hogy vannak rajongói, akik túlnyomórészt férfiak. Egyikük, a 42 éves londoni milliárdos, Mangal Dalal azonban már túllőtt a célon. Miután már odáig jutott, hogy a pálya szélén várta Höbingert, hogy elhívja vacsorázni, és

a lány nemet mondott neki, elkezdte durva, szexuális tartalmú üzenetekkel bombázni. Höbinger annyira megijedt ettől, hogy testőrt fogadott saját biztonsága érdekében.

A férfit feljelentette, aki már bíróság elé is állt, ahol a tettét mentális betegségeivel magyarázta. Január 20-án kiderül, hogyan látja ezt a westminsteri bíróság.

A sportvilágban egyre gyakoribbak a női sportolókat zaklató őrültekről szóló sztorik, a kosaras Caitlin Clark, a teniszező Emma Raducanu, vagy éppen a tornász Simona Biles is tudna erről beszélni.