Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Háború

Megszólalt az orosz titkos adó – riadó a harmadik világháború miatt

Olvasta már?

Szijjártó Péter durva üzenetet küldött az ukrán külügyminiszternek

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójának záró mérkőzésén a Kisvárda hazai pályán 3-3-es döntetlent játszott a Zalaegerszeg csapatával. Ezzel a döntetlennel megszakadt a Zalaegerszeg négymeccses győzelmi sorozata.

A Nuno Campos által irányított Zalaegerszeg a legutóbbi hat bajnoki mérkőzéséből ötöt megnyert, így a ZTE a legjobb formában lévő NB I-es csapatként látogathatott Kisvárdára. 

Az első félidőben négy gól született a Kisvárda és a Zalaegerszeg összecsapásán
Az első félidőben négy gól született a Kisvárda és a Zalaegerszeg összecsapásán
Fotó: Ombodi Tamás/kisvardafc.hu

A találkozó esélyese a Zalaegerszeg volt, amely sorozatban négy győzelemnél járt a Fizz Ligában, nem mellesleg ezeken a találkozón még csak gólt sem kapott a kék-fehér csapat. 

Megszakadt a Zalaegerszeg nagy sorozata 

A ZTE ellenfele az a Kisvárda volt, amely a legutóbbi hat bajnoki mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni, így Révész Attila együttesének is égető szüksége volt a sikerre. 

A vasárnap esti találkozón szenzációsan kezdett a házigazda Kisvárda, amelynek mindössze nyolc percre volt szüksége ahhoz, hogy véget vessen Gundel-Takács Bence, a ZTE kapusa 429 percen át tartó kapott gól nélküli sorozatának. A házigazdák ráadásul két perccel később megduplázták előnyüket, így a több mint 500 kilométerről érkező vendégek gyorsan nehéz helyzetben találták magunkat. Ugyanakkor a Zalaegerszeg egyáltalán nem roppant meg a két gyorsan bekapott góltól, innentől kezdve folyamatosan dolgozta ki a helyzeteket, előbb Skribek bombagóljával szépített, majd Maxsuell Alegria találatának köszönhetően már a 33. percben egyenlített. Lendületben is maradt a ZTE, mégis nem sokkal a szünet előtt újra a hazaiak előtt adódott ziccer, a lehetőség azonban kimaradt.

A Kisvárda megszakította a Zalaegerszeg szenzációs sorozatát
A Kisvárda megszakította a Zalaegerszeg szenzációs sorozatát
Fotó: Ombodi Tamás/kisvardafc.hu

Negyedórával a fordulást követően fordított a ZTE, az argentin Amato első NB I-es gólját szerezte, de kisvártatva érkezett a válasz, Jovicic óriási bedobása az ötösön belülre szállt, onnan pedig a cserént pályára lépő Szőr csúsztatott a hálóba. A hajrában kis híján a Kisvárda szerezte meg a győzelmet, de a szintén a padról beszálló Matanovic lövése a kapufán csattant. 

A ráadás utolsó percében Szendreit második sárgával kiállította a játékvezető, és már a lefújást követően kialakult egy kisebb csetepaté is a futballisták között, melynek következtében Calderón is piros lapot kapott.

A ZTE sorozatban négy győzelem után veszített pontokat az élvonalban, míg Révész Attila vezetőedző együttese három kör óta nyeretlen.

Fizz Liga, 17. forduló:
Kisvárda Master Good-Zalaegerszegi TE FC 3-3 (2-2)
Kisvárda, v.: Derdák
Kisvárda Master Good: Popovics - Cipetic, Jovicic, Chlumecky, Medgyes (Szőr, 68.)- Nagy K. (Körmendi, a szünetben), Melnyik, Molnár G., Bíró (Lippai, 76.), Mesanovic - Jordanov (Matanovic, 68.)
Zalaegerszegi TE FC: Gundel-Takács - Bodnár G., Diego Borges, Várkonyi, Calderón - Kiss B. (Csonka, 84.), Szendrei, Amato, Skribek (Bakti, 73.) - Joao Victor (Lima, 73.), Maxsuell Alegria (Krajcsovics, 84.)
gólszerzők: Jordanov (4.), Chlumecky (8.), Szőr (76.), illetve Skribek (28.), Maxsuell Alegria (33.), Amato (60.)
sárga lap: Molnár G. (49.), Cipetic (73.), Melnyik (85.), illetve Szendrei (10., 93.), Várkonyi (72.), Calderón (85.)
piros lap: Szendrei (93.), Calderón (a lefújást követően)

  • Kapcsolódó cikkek:
Obszcén bekiabálás zavarta meg a zalaegerszegi hős interjúját – videó
Újpesten is nyerni tudott, szárnyal az Zalaegerszeg az NB I-ben
Kiderült, hogy van az Újpest fejbe rúgott focistája

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!