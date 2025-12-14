A Nuno Campos által irányított Zalaegerszeg a legutóbbi hat bajnoki mérkőzéséből ötöt megnyert, így a ZTE a legjobb formában lévő NB I-es csapatként látogathatott Kisvárdára.
A találkozó esélyese a Zalaegerszeg volt, amely sorozatban négy győzelemnél járt a Fizz Ligában, nem mellesleg ezeken a találkozón még csak gólt sem kapott a kék-fehér csapat.
Megszakadt a Zalaegerszeg nagy sorozata
A ZTE ellenfele az a Kisvárda volt, amely a legutóbbi hat bajnoki mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni, így Révész Attila együttesének is égető szüksége volt a sikerre.
A vasárnap esti találkozón szenzációsan kezdett a házigazda Kisvárda, amelynek mindössze nyolc percre volt szüksége ahhoz, hogy véget vessen Gundel-Takács Bence, a ZTE kapusa 429 percen át tartó kapott gól nélküli sorozatának. A házigazdák ráadásul két perccel később megduplázták előnyüket, így a több mint 500 kilométerről érkező vendégek gyorsan nehéz helyzetben találták magunkat. Ugyanakkor a Zalaegerszeg egyáltalán nem roppant meg a két gyorsan bekapott góltól, innentől kezdve folyamatosan dolgozta ki a helyzeteket, előbb Skribek bombagóljával szépített, majd Maxsuell Alegria találatának köszönhetően már a 33. percben egyenlített. Lendületben is maradt a ZTE, mégis nem sokkal a szünet előtt újra a hazaiak előtt adódott ziccer, a lehetőség azonban kimaradt.
Negyedórával a fordulást követően fordított a ZTE, az argentin Amato első NB I-es gólját szerezte, de kisvártatva érkezett a válasz, Jovicic óriási bedobása az ötösön belülre szállt, onnan pedig a cserént pályára lépő Szőr csúsztatott a hálóba. A hajrában kis híján a Kisvárda szerezte meg a győzelmet, de a szintén a padról beszálló Matanovic lövése a kapufán csattant.
A ráadás utolsó percében Szendreit második sárgával kiállította a játékvezető, és már a lefújást követően kialakult egy kisebb csetepaté is a futballisták között, melynek következtében Calderón is piros lapot kapott.
A ZTE sorozatban négy győzelem után veszített pontokat az élvonalban, míg Révész Attila vezetőedző együttese három kör óta nyeretlen.
Fizz Liga, 17. forduló:
Kisvárda Master Good-Zalaegerszegi TE FC 3-3 (2-2)
Kisvárda, v.: Derdák
Kisvárda Master Good: Popovics - Cipetic, Jovicic, Chlumecky, Medgyes (Szőr, 68.)- Nagy K. (Körmendi, a szünetben), Melnyik, Molnár G., Bíró (Lippai, 76.), Mesanovic - Jordanov (Matanovic, 68.)
Zalaegerszegi TE FC: Gundel-Takács - Bodnár G., Diego Borges, Várkonyi, Calderón - Kiss B. (Csonka, 84.), Szendrei, Amato, Skribek (Bakti, 73.) - Joao Victor (Lima, 73.), Maxsuell Alegria (Krajcsovics, 84.)
gólszerzők: Jordanov (4.), Chlumecky (8.), Szőr (76.), illetve Skribek (28.), Maxsuell Alegria (33.), Amato (60.)
sárga lap: Molnár G. (49.), Cipetic (73.), Melnyik (85.), illetve Szendrei (10., 93.), Várkonyi (72.), Calderón (85.)
piros lap: Szendrei (93.), Calderón (a lefújást követően)
