A francia futballlegenda, Zinedine Zidane is a helyszínen volt, amikor kapus fia, Luca Zidane csapata simán nyert az Afrika-kupán. Algéria 3–0-ra legyőzte a tíz emberrel játszó Szudánt, ez volt a válogatott első meccse a csoportkörben, Zidane gólt sem kapott.

Rijad Mahrez két gólt szerzett, míg a 20 éves Ibrahim Maza pályafutása első válogatott találatát jegyezte, amivel az egyik tornaesélyes Algéria a E csoport élére állt. „A legfontosabb az volt, hogy győzelemmel kezdjünk. Az előző két Afrika-kupán nem sikerült jól rajtolnunk. Ma nagyon akartuk ezt a sikert, és meg is csináltuk” – mondta Mahrez a meccs után, melyen gólt sem kapott Luca Zidane.

Zinedine Zidane is ott volt a lelátón
Zinedine Zidane is ott volt a lelátón
Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

Zidane is ott volt a helyszínen

Zinedine Zidane a Moulay El Hassan Stadionban tekintette meg a mérkőzést, ahol fia Algéria kapuját védte. A közönség minden alkalommal vastapssal köszöntötte a francia legendát, amikor megjelent a stadion kivetítőin.

Luca Zidane nagyapja hazáját választotta, miután meghívót kapott az algériai válogatottól, és most lehetőséget kapott, mivel a válogatott várható kezdő kapusa, Alexandre Oukidja sérüléssel bajlódik.

Algeria's goalkeeper #23 Luca Zidane reacts during the Africa Cup of Nations (CAN) Group E football match between Algeria and Sudan at Moulay Hassan Stadium in Rabat on December 24, 2025. (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)
Luca Zidane gólt sem kapott
Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

A spanyol másodosztályban szereplő Granada kapusa, Luca Zidane 1–0-a állásnál ziccert védett, majd a félidő előtt nem sokkal megfogyatkozott Szudán, de a 3–0-s végeredmény csak a 85. percben alakult ki. 

