Rijad Mahrez két gólt szerzett, míg a 20 éves Ibrahim Maza pályafutása első válogatott találatát jegyezte, amivel az egyik tornaesélyes Algéria a E csoport élére állt. „A legfontosabb az volt, hogy győzelemmel kezdjünk. Az előző két Afrika-kupán nem sikerült jól rajtolnunk. Ma nagyon akartuk ezt a sikert, és meg is csináltuk” – mondta Mahrez a meccs után, melyen gólt sem kapott Luca Zidane.

Zinedine Zidane is ott volt a lelátón

Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

Zidane is ott volt a helyszínen

Zinedine Zidane a Moulay El Hassan Stadionban tekintette meg a mérkőzést, ahol fia Algéria kapuját védte. A közönség minden alkalommal vastapssal köszöntötte a francia legendát, amikor megjelent a stadion kivetítőin.

Luca Zidane nagyapja hazáját választotta, miután meghívót kapott az algériai válogatottól, és most lehetőséget kapott, mivel a válogatott várható kezdő kapusa, Alexandre Oukidja sérüléssel bajlódik.

Luca Zidane gólt sem kapott

Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

A spanyol másodosztályban szereplő Granada kapusa, Luca Zidane 1–0-a állásnál ziccert védett, majd a félidő előtt nem sokkal megfogyatkozott Szudán, de a 3–0-s végeredmény csak a 85. percben alakult ki.