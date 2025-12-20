Nagy lendülettel és komoly labdabirtoklási fölénnyel kezdte a mérkőzést a hazai együttes, amely az első 20-25 percben gyakorlatilag a saját térfelére szorította vissza az MTK-t. Az első negyedóra végéhez közeledve Skribek Alen kapufája is jelezte a zalaiak fölényét, ugyanakkor előfordult egy-egy pontatlanság a vendéglátók részéről. Egy ilyen esetet követően a 29. percben hátrányba is került a ZTE, egy eladott labdából ugyanis gyors ellentámadásba lendült a fővárosi együttes, s Molnár Ádin szép lövésével megszerezte a vezetést. A szünetig már csak az MTK-nak volt igazán nagy helyzete, Molnár duplázását Gundel-Takács Bence hiúsította meg egy szép védéssel.

Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztőség

A fordulás után megint a Zalaegerszeg irányított inkább, a vendégvédelem azonban állta a sarat, igaz, egy alkalommal szerencséje is volt, a hazaiak megint a kapufát találták el.

A 61. percben Joseth Peraza testéről pattant a felsőlécre a labda, Várkonyi Bence pedig a kapu torkából képtelen volt a hálóba juttatni azt.

A szürreális jelenet során többen is gólt lőhettek volna, végül az MTK kapott szabadrúgást kifelé.

A hajrához közeledve Daniel Lima került nagy helyzetbe, lövését azonban Fadgyas Tamás bravúrral védte, de ennél az esetnél a zalai támadóval szemben szabálytalankodott az MTK védője, így VAR-ellenőrzés után a játékvezető tizenegyest ítélt a ZTE-nek. A nagyon aktívan futballozó Skribek lövését azonban a jó irányba vetődő Fadgyas kivédte, így pályafutása első élvonalbeli meccsén büntetőt hárított a 30 éves kapus – számolt be róla az MTI.

A slusszpoén a végére maradt, a ráadásban ugyanis összejött az egyenlítés a gólért sokat küzdő Zalaegerszegnek,

amely még ezután is komoly erőket mozgósított támadásban, de nyernie nem sikerült.

A hazaiak veretlenségi sorozata így már hat találkozó óta tart, míg az MTK augusztus 30. óta nyeretlen idegenben, s október 25. után sikerült ismét pontot szereznie vendégként.

Horváth Dávid távozását a héten jelentette be az MTK, de a szakember a klubnál dolgozik majd a továbbiakban is.