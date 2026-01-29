Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Most jött a hír! Váratlan bejelentésre készül ma Donald Trump – ezt tudjuk eddig

Időjárás

Azt hitte, eddig durva volt az időjárás? Most jön még csak a neheze – mutatjuk!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem maradt büntetlenül az Afrikai Nemzetek Kupája kaotikus döntője. Botrányok sorozata árnyékolta be a Marokkóban rendezett finálét, ezért az Afrikai Labdarúgó Szövetség (CAF) csütörtöki közleményében jelezte, hogy a győztes szenegáli válogatottat és a házigazda marokkói csapatot is megbüntette.

Az Afrika-kupa január 18-i rabati döntőjében, amelyet Szenegál hosszabbítás után 1-0-ra nyert, több incidens is történt. Az Afrikai Labdarúgó Szövetség (CAF) emiatt vizsgálatot rendelt el, csütörtökön pedig közleményben jelezte, hogy megszületett az eredmény. A vizsgálat során a sportszerűség, valamint a játékvezetők tiszteletének megsértését állapították meg, így a játékosokat, edzőket és a nemzeti szövetségeket is megbüntették. 

A szenegáliak kapitánya, Pape Thiaw súlyos büntetést kapott a botrányos Afrika-kupa-döntő miatt
A szenegáliak kapitánya, Pape Thiaw súlyos büntetést kapott a botrányos Afrika-kupa-döntő miatt
Fotó: ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Lecsapott a szövetség a botrányos Afrika-kupa döntő után

A szenegáli szövetségi kapitány, Pape Thiaw öt mérkőzésre szóló eltiltást és 100 ezer dolláros (31 millió forint) pénzbírságot kapott, mivel a felvételek szerint jól láthatóan arra buzdította a játékosait a rendes játékidő hosszabbításában, hogy vonuljanak le a pályáról.

A játékosok közül Ismaila Sarr és Iliman Ndiaye két-két meccsre szóló eltiltásban részesült, miután a döntő során hevesen reklamáltak a játékvezető ítéletei ellen. A futballisták, a szakmai stáb és a szurkolók viselkedése miatt a Szenegáli Labdarúgó-szövetséget összesen 615 ezer dollárra (közel 200 millió forint) büntette a CAF.

A házigazda Marokkó sem úszta meg a büntetéseket. Iszmael Szaibari három mérkőzésre szóló eltiltást és 100 ezer dolláros pénzbírságot kapott, míg a marokkói válogatott csapatkapitánya, Asraf Hakimi két meccset lesz kénytelen kihagyni. A marokkói futballszövetséget (FRMF) összesen 315 ezer dolláros pénzbüntetéssel sújtották, többek között a labdaszedők nem megfelelő viselkedése, a VAR-zóna megrohamozása és a stadionban használt lézerek miatt.

Az eltiltások ugyanakkor nem vonatkoznak a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra, amelyen Szenegál Franciaországgal, Norvégiával és Bolíviával került egy csoportba, Marokkó pedig Brazíliával, Skóciával és Haitivel találkozik.

A szenegáli szövetségi kapitány szinte teljes egészében kénytelen lesz kihagyni az Afrika-kupa jövő évi selejtezőit, ugyanis csak a hatodik, zárófordulóban térhet vissza az ötmeccses eltiltásáról.

  • Kapcsolódó cikkek:
A csodaszép magyar atlétanő szexi fotókkal jelentkezett be Afrikából
Látni kell, mivel lepte meg Cristiano Ronaldo a korábbi liverpooli sztárfocistát
„Fáj a lelkem” – kapitális hibája után megtört a Real Madrid nagyképű sztárja

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!