Az Afrika-kupa január 18-i rabati döntőjében, amelyet Szenegál hosszabbítás után 1-0-ra nyert, több incidens is történt. Az Afrikai Labdarúgó Szövetség (CAF) emiatt vizsgálatot rendelt el, csütörtökön pedig közleményben jelezte, hogy megszületett az eredmény. A vizsgálat során a sportszerűség, valamint a játékvezetők tiszteletének megsértését állapították meg, így a játékosokat, edzőket és a nemzeti szövetségeket is megbüntették.

A szenegáliak kapitánya, Pape Thiaw súlyos büntetést kapott a botrányos Afrika-kupa-döntő miatt

Fotó: ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Lecsapott a szövetség a botrányos Afrika-kupa döntő után

A szenegáli szövetségi kapitány, Pape Thiaw öt mérkőzésre szóló eltiltást és 100 ezer dolláros (31 millió forint) pénzbírságot kapott, mivel a felvételek szerint jól láthatóan arra buzdította a játékosait a rendes játékidő hosszabbításában, hogy vonuljanak le a pályáról.

A játékosok közül Ismaila Sarr és Iliman Ndiaye két-két meccsre szóló eltiltásban részesült, miután a döntő során hevesen reklamáltak a játékvezető ítéletei ellen. A futballisták, a szakmai stáb és a szurkolók viselkedése miatt a Szenegáli Labdarúgó-szövetséget összesen 615 ezer dollárra (közel 200 millió forint) büntette a CAF.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The sanctions following the Morocco–Senegal AFCON final have been announced: ❌🇲🇦🇸🇳



🇸🇳 Senegal:



🟥💰 5-MATCH SUSPENSION for Pape Thiaw + $100,000 fine



🟥 2-MATCH SUSPENSION for Iliman Ndiaye and Ismaïla Sarr



💰 $615,000 fine for the Senegalese FA



🇲🇦… pic.twitter.com/mPhRTTqIWh — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 29, 2026

A házigazda Marokkó sem úszta meg a büntetéseket. Iszmael Szaibari három mérkőzésre szóló eltiltást és 100 ezer dolláros pénzbírságot kapott, míg a marokkói válogatott csapatkapitánya, Asraf Hakimi két meccset lesz kénytelen kihagyni. A marokkói futballszövetséget (FRMF) összesen 315 ezer dolláros pénzbüntetéssel sújtották, többek között a labdaszedők nem megfelelő viselkedése, a VAR-zóna megrohamozása és a stadionban használt lézerek miatt.

Az eltiltások ugyanakkor nem vonatkoznak a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra, amelyen Szenegál Franciaországgal, Norvégiával és Bolíviával került egy csoportba, Marokkó pedig Brazíliával, Skóciával és Haitivel találkozik.

A szenegáli szövetségi kapitány szinte teljes egészében kénytelen lesz kihagyni az Afrika-kupa jövő évi selejtezőit, ugyanis csak a hatodik, zárófordulóban térhet vissza az ötmeccses eltiltásáról.