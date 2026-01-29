Az Afrika-kupa január 18-i rabati döntőjében, amelyet Szenegál hosszabbítás után 1-0-ra nyert, több incidens is történt. Az Afrikai Labdarúgó Szövetség (CAF) emiatt vizsgálatot rendelt el, csütörtökön pedig közleményben jelezte, hogy megszületett az eredmény. A vizsgálat során a sportszerűség, valamint a játékvezetők tiszteletének megsértését állapították meg, így a játékosokat, edzőket és a nemzeti szövetségeket is megbüntették.
A szenegáli szövetségi kapitány, Pape Thiaw öt mérkőzésre szóló eltiltást és 100 ezer dolláros (31 millió forint) pénzbírságot kapott, mivel a felvételek szerint jól láthatóan arra buzdította a játékosait a rendes játékidő hosszabbításában, hogy vonuljanak le a pályáról.
A játékosok közül Ismaila Sarr és Iliman Ndiaye két-két meccsre szóló eltiltásban részesült, miután a döntő során hevesen reklamáltak a játékvezető ítéletei ellen. A futballisták, a szakmai stáb és a szurkolók viselkedése miatt a Szenegáli Labdarúgó-szövetséget összesen 615 ezer dollárra (közel 200 millió forint) büntette a CAF.
A házigazda Marokkó sem úszta meg a büntetéseket. Iszmael Szaibari három mérkőzésre szóló eltiltást és 100 ezer dolláros pénzbírságot kapott, míg a marokkói válogatott csapatkapitánya, Asraf Hakimi két meccset lesz kénytelen kihagyni. A marokkói futballszövetséget (FRMF) összesen 315 ezer dolláros pénzbüntetéssel sújtották, többek között a labdaszedők nem megfelelő viselkedése, a VAR-zóna megrohamozása és a stadionban használt lézerek miatt.
Az eltiltások ugyanakkor nem vonatkoznak a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra, amelyen Szenegál Franciaországgal, Norvégiával és Bolíviával került egy csoportba, Marokkó pedig Brazíliával, Skóciával és Haitivel találkozik.
A szenegáli szövetségi kapitány szinte teljes egészében kénytelen lesz kihagyni az Afrika-kupa jövő évi selejtezőit, ugyanis csak a hatodik, zárófordulóban térhet vissza az ötmeccses eltiltásáról.
