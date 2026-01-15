Live
Szerdán rendezték az Afrika-kupa elődöntőit Marokkóban, de Szenegál és a házigazda fináléba jutását egy tragikus haláleset árnyékolja be. Holtan találták a szállodai szobájában az Afrika-kupa egyik mali újságíróját, Mohamed Soumaré, akit az afrikai sportújságírás legendás alakjának tartottak.

Mohamed Szalah elvesztette a korábbi liverpooli csapattársa, Sadio Mané elleni presztízsharcot: Szenegál Mané góljával 1-0-ra győzött, és bejutott az Afrika-kupa döntőjébe. Ezután a házigazda marokkóiak tizenegyespárbajban gyűrték le Nigériát a másik elődöntőben. Mégsem csak ezekről szóltak a hírek, mert egy szörnyű haláleset is történt az Afrika-kupán.

Mohamed Szalah kiesett az Afrika-kupa elődöntőjében Egyiptommal, de egy haláleset is történt közben
Mohamed Szalah kiesett az Afrika-kupa elődöntőjében Egyiptommal, de egy haláleset is történt közben Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Mohamed Soumarét szerdán holtan találták meg a szállodai szobájában, ami mély gyászba taszította a médiavilágot Afrikában. A mali újságíró Marokkóban tartózkodott, ahol az Afrika-kupa elődöntőiről és döntőjéről is tudósított volna, de a szerda esti meccseken már nem jelent meg.

A halálhírről beszámoló hírek szerint Soumaré legendás alakja volt a mali sportújságírásnak, a Stade Malien klub sajtófőnökeként is dolgozott.

Gyászba borultak az Afrika-kupa sportújságírói

Számos megemlékezés érkezett az elhunyt sportújságíróról, akit az afrikai futball nagy történészeként jellemeztek.

„A mali sportújságíró, Mohamed Soumaré elhunyt Rabatban, Marokkóban, ahol az AFCON 2025 tornáról tudósított. A Stade Malien sajtófőnöke volt, valamint a Mali Profi Liga marketing-, televíziós és médiamenedzsere” – áll Nuhu Adams, a Marokkóban dolgozó újságíró által közzétett bejegyzésben.

Újságírók és szurkolók egyaránt megemlékeztek Soumaréról, aki a negyeddöntőig követte a mali válogatott szereplését a tornán, amikor is Szenegál ellen kikapott a csapat 1-0-ra. Mali az A csoport második helyén végzett Marokkó mögött, majd a nyolcaddöntőből Tunézia ellen tizenegyespárbajban jutott tovább.

 

 

