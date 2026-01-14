A 36 éves Scott Wood, a Hull City bérletese eredetileg azt nézte ki, hogy elmegy a csapata Millwall elleni idegenbeli meccsére. Aztán elővette a kalkulátort, és gyorsan rájött: a klasszikus “vonat–jegy–hotel” kombó kifejezetten húzós. És ekkor jött a képbe az Afrika-kupa.

Irány az Afrika-kupa: a szurkoló így is élőben láthatta az egyik kedvencét, Semi Ajayit - csak nem Angliában, hanem Marokkóban

Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

Bakancslistás focitúra az Afrika-kupa helyszínén

Wood szerint a londoni túra nagyjából így nézett volna ki: 140 font a vonat, 30 font a meccsjegy, és még kb. 100 font a szállás. Ezzel szemben jött egy teljesen új ötlet: bakancslistás kaland Marokkóban, az Afrika-kupán.

Az eredmény? A mérleg Marrákes felé billent: Wood 80 fontos oda-vissza repjegyről, 16 fontos meccsjegyről és 100 font körüli hotelről beszélt – vagyis kevesebből kijött, mint egy “sima” angol idegenbeli túra, számolt be az a sztoritól az Athletic.

A sztorinak volt még egy személyes szála is: a Hull egyik védője, Semi Ajayi a nigériai válogatottban szerepel, Wood pedig kifejezetten miatta is ment, hogy élőben lássa őt az Afrika-kupa negyeddöntőjében.

A szurkoló azt is mondta, hogy a helyszíni hangulat teljesen más volt, mint otthon: Marrákesben “egy nagy buli” az egész, míg Angliában sokszor “steril” a futballélmény, és túl sok minden függ az eredménytől. Ráadásul a nyaralás-vonal is bejött: Wood végül a feleségét is magával vitte, és a programban a meccs mellett még sivatagi quad is szerepelt.