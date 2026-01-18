Szenegál másodszor nyerte meg az Afrika-kupát, ám a döntőt beárnyékolta egy botrányos jelenet, amikor a szenegáli válogatott ideiglenesen megtagadta a játék folytatását, miután a házigazdáknak ellentmondásos tizenegyest ítéltek meg a rendes játékidő hosszabbításának perceiben. Szenegál szövetségi kapitánya, Pape Thiaw a 90 + 8. percben megpróbálta leterelni csapatát a pályáról, miután a házigazdák büntetőt kaptak, amikor El Hadji Malick Diouf vitte földre Brahim Díazt, aki az Afrika-kupa legnagyobb hőse lehetett volna.

Hihetetlen hiba döntött az Afrika-kupa döntőjében

Az Afrika-kupa furcsa körülmények között ért véget

A Real Madrid támadója állt oda a tizenegyes elvégzéséhez, amikor a játékosok visszatértek a pályára, ám Panenkázni próbált, ami balul sült el. A tizenegyes megítélése után Szenegál kapusa, Edouard Mendy az öltözőbe vonult, de később visszatért a pályára, miközben Sadio Mané megpróbálta rávenni csapattársait, hogy fejezzék be a mérkőzést.

Brahim Díaz megnyerhette volna Marokkónak az Afrika-kupát:

Végül a játékosok visszatértek, Díaz tizenegyese közben a szenegáli szurkolók a rendőrökkel hadakoztak, de Mendy védte a tizenegyest, így jöhetett a hosszabbítás.

A ráadásban csak Pape Gueye tudott gólt szerezni, így 1-0-ra nyert Szenegál és története során másodszor nyerte meg a kontinenstornát.