Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szenegál levonult az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjében egy megítélt tizenegyes miatt a pályáról, de később visszatért és megnyerte a döntőt. A Marokkó elleni siker azt jelenti, hogy Szenegál másodszor ülhetett fel Afrika trónjára. Az Afrika-kupa döntője drámai körlmények között ért véget.

Szenegál másodszor nyerte meg az Afrika-kupát, ám a döntőt beárnyékolta egy botrányos jelenet, amikor a szenegáli válogatott ideiglenesen megtagadta a játék folytatását, miután a házigazdáknak ellentmondásos tizenegyest ítéltek meg a rendes játékidő hosszabbításának perceiben. Szenegál szövetségi kapitánya, Pape Thiaw a 90 + 8. percben megpróbálta leterelni csapatát a pályáról, miután a házigazdák büntetőt kaptak, amikor El Hadji Malick Diouf vitte földre Brahim Díazt, aki az Afrika-kupa legnagyobb hőse lehetett volna.

Hihetetlen hiba döntött az Afrika-kupa döntőjében
Hihetetlen hiba döntött az Afrika-kupa döntőjében
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

 

Az Afrika-kupa furcsa körülmények között ért véget

A Real Madrid támadója állt oda a tizenegyes elvégzéséhez, amikor a játékosok visszatértek a pályára, ám Panenkázni próbált, ami balul sült el. A tizenegyes megítélése után Szenegál kapusa, Edouard Mendy az öltözőbe vonult, de később visszatért a pályára, miközben Sadio Mané megpróbálta rávenni csapattársait, hogy fejezzék be a mérkőzést.

Brahim Díaz megnyerhette volna Marokkónak az Afrika-kupát:

Végül a játékosok visszatértek, Díaz tizenegyese közben a szenegáli szurkolók a rendőrökkel hadakoztak, de Mendy védte a tizenegyest, így jöhetett a hosszabbítás.

A ráadásban csak Pape Gueye tudott gólt szerezni, így 1-0-ra nyert Szenegál és története során másodszor nyerte meg a kontinenstornát.

  • További cikkek:
Az egész világ Afrika legjobb csapatának titkát kutatja, miközben a katasztrófa felé tart a kontinens
Szalah összecsapott a Liverpool korábbi sztárjával, verekedést robbantott ki vele
Megint nem bírt magával a Barcelona korábbi sztárja, nem is maradt el a büntetés

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!