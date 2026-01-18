Vasárnap rendezik a 35. labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája döntőjét, amelyben Szenegál és a házigazda Marokkó csap össze és mindkét válogatott másodszor lehet aranyérmes.

A marokkói játékosok extázisban ünnepelték a döntőbe jutást az Afrikai Kupán

Fotó: ISSAM ZERROK / Hans Lucas

Mindkét döntős másodszor ülhet fel Afrika trónjára

Az elődöntőben a 2021-es bajnok Szenegál a Mohamed Szalah-val felálló Egyiptomot ejtette ki, míg Marokkó tizenegyespárbajban győzte le Nigéria csapatát, így 22 év után jutott ismét döntőbe. Marokkó az eddigi egyetlen ANK-aranyérmét 1976-ban szerezte, vagyis ötven év után érhet újra a csúcsra. Akkoriban azonban még teljesen más volt a torna lebonyolítása, nem volt döntő, körmérkőzések után dőlt el a trófea sorsa. Szenegálnak negyedszer nyílik esélye az aranyérem megszerzésére, ám eddig csak egyszer tudott nyerni, mivel 2002-ben Kameruntól, 2019-ben pedig Algériától kapott ki.

Marokkó a 15. olyan nemzet, amelynek sikerült rendezőként bejutnia a sorozat fináléjába és Tunézia (2004), Egyiptom (2006), illetve Elefántcsontpart (2023) után zsinórban a negyedik lehet, amely elhódíthatja a trófeát.

A mostani lesz a két csapat 32. hivatalos találkozója, hét döntetlen mellett hatszor született szenegáli győzelem és 18-szor nyert Marokkó. Ám nemcsak az egymás elleni mérlegük miatt számít utóbbi esélyesebbnek, ugyanis az elmúlt években olyan fejlődés indult, ami a világ élmezőnyébe repítette a marokkói labdarúgást.

Mohamed Szalah nem lesz ott az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjében

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Marokkó először az 1970-es világbajnokságon szerepelt, de már a csoportkör után kiesett, mivel csak Bulgária ellen tudott pontot szerezni. Bár az 1986-os mexikói vb-n túlélte a csoportküzdelmeket, az ezredforduló után mélyre került a marokkói futball, ugyanis 20 éven keresztül nem sikerült kijutnia egyetlen vb-re sem. A fordulópontot egyértelműen a 2022-es világbajnoki szereplés jelentette, ahol Marokkó egyedüliként zárta kilenc ponttal a csoportkört, majd első afrikai és arab csapatként elődöntőig jutott Katarban. Bár a bronzmeccsen 2-1-re kikaptak Horvátországtól, ez a bravúros menetelés megmutatta, hogy az addig jobbára csak lesajnált afrikai csapatokat komolyan kell venni.