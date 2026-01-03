Sok játékos esetében a visszavonulás után egyértelmű, hogy hova vezet az út – edzői pályafutás, esetleg szakértőként való szerepvállalás –, ám az egykor a Liverpoolban futballozó Daniel Agger esetében teljesen más volt a helyzet.

Daniel Agger edzőként is kipróbálta magát

Miután 2016-ban szögre akasztotta a stoplist, Agger visszaköltözött Dániába — de nem a labdarúgás volt az oka, hanem egy teljesen más irány. 2012-ben testvérével közösen létrehozta a „KloAgger” nevű szennyvízvállalkozást. A cég elég jól muzsikált: 2018-2019-ben több mint 1,7 millió font bruttó bevételt ért el, ami nettó 450 ezer font profitot jelentett (nagyjából 200 millió forint). 2022-ben a vállalkozást fel is vásárolta egy másik cég, de Agger nem állt meg itt, ezután befektetett egy Tattoodo nevű tetoválócégbe.

Agger legnagyobb szenvedélye

Agger régóta mély szenvedéllyel viszonyult a tetoválások iránt, már 15 évesen felvarratta az elsőt Párizsban, és később is több alkotással gazdagodott a „galériája”. Az egyiket éppen a Liverpoolnál töltött ideje alatt készíttette el, 2012-ben egyes pletykák a távozásáról szóltak, ő pedig válaszul magára varratta az ikonikus YNWA-t (You’ll Never Walk Alone), ami a klub himnusza.

„Jó volt az időzítés. Rengeteg hír megjelent arról, hogy sok pénzért máshova küldenek, de én tudtam, hogy maradok. Ezt akartam megmutatni a futballvilágnak, mégpedig a saját módszeremmel" – mondta erről a dán.

Liverpooli évei alatt rendszeresen tervezett mintákat, sőt, volt olyan időszak, amikor komolyan elgondolkodott azon, hogy futballkarrierje után tetoválóművészként dolgozik tovább. A hátán látható hatalmas „You’ll Never Walk Alone” feliratot is saját döntésből, saját elképzelés alapján készíttette el.

Daniel Agger több alkalommal is nemet mondott a Barcelona és a Manchester City érdeklődésére, pedig mindkét klub anyagilag és sportszakmailag is vonzó ajánlatot tett neki. A dán védő azonban úgy érezte, Liverpool több számára egy egyszerű munkahelynél. Később maga fogalmazta meg, hogy vannak klubok, ahol az ember játszik, és vannak, ahol tartozik valahová.