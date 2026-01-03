Sok játékos esetében a visszavonulás után egyértelmű, hogy hova vezet az út – edzői pályafutás, esetleg szakértőként való szerepvállalás –, ám az egykor a Liverpoolban futballozó Daniel Agger esetében teljesen más volt a helyzet.
Miután 2016-ban szögre akasztotta a stoplist, Agger visszaköltözött Dániába — de nem a labdarúgás volt az oka, hanem egy teljesen más irány. 2012-ben testvérével közösen létrehozta a „KloAgger” nevű szennyvízvállalkozást. A cég elég jól muzsikált: 2018-2019-ben több mint 1,7 millió font bruttó bevételt ért el, ami nettó 450 ezer font profitot jelentett (nagyjából 200 millió forint). 2022-ben a vállalkozást fel is vásárolta egy másik cég, de Agger nem állt meg itt, ezután befektetett egy Tattoodo nevű tetoválócégbe.
Agger legnagyobb szenvedélye
Agger régóta mély szenvedéllyel viszonyult a tetoválások iránt, már 15 évesen felvarratta az elsőt Párizsban, és később is több alkotással gazdagodott a „galériája”. Az egyiket éppen a Liverpoolnál töltött ideje alatt készíttette el, 2012-ben egyes pletykák a távozásáról szóltak, ő pedig válaszul magára varratta az ikonikus YNWA-t (You’ll Never Walk Alone), ami a klub himnusza.
„Jó volt az időzítés. Rengeteg hír megjelent arról, hogy sok pénzért máshova küldenek, de én tudtam, hogy maradok. Ezt akartam megmutatni a futballvilágnak, mégpedig a saját módszeremmel" – mondta erről a dán.
Liverpooli évei alatt rendszeresen tervezett mintákat, sőt, volt olyan időszak, amikor komolyan elgondolkodott azon, hogy futballkarrierje után tetoválóművészként dolgozik tovább. A hátán látható hatalmas „You’ll Never Walk Alone” feliratot is saját döntésből, saját elképzelés alapján készíttette el.
Daniel Agger több alkalommal is nemet mondott a Barcelona és a Manchester City érdeklődésére, pedig mindkét klub anyagilag és sportszakmailag is vonzó ajánlatot tett neki. A dán védő azonban úgy érezte, Liverpool több számára egy egyszerű munkahelynél. Később maga fogalmazta meg, hogy vannak klubok, ahol az ember játszik, és vannak, ahol tartozik valahová.
Végül 2014-ben hagyta el a Vörösöket – 232 mérkőzés, egy-egy Ligakupa- és Community Shield-győzelem után –, ezután két évet eltöltött a Bröndbynél, mielőtt befejezte volna pályafutását – nem teljesen önként. Hátproblémái már korábban is sok nehézséget okoztak neki, többször is fájdalomcsillapítókra szorult, hogy átvészelje ezeket az időszakokat.
„Túl sok gyulladáscsökkentőt szedtem a pályafutásom során. Tudom, hogy ez nem volt jó, végül abbahagytam. Én személy szerint már nem nyerek semmit ezzel, de remélem, hogy más sportolóknak segítek ezzel„ – mondta Agger, aki nem egyedül járt így a szakmában.
Pályafutása egyik legmeglepőbb döntése az volt, amikor visszatért Dániába. 2014-ben Agger önként hagyta ott a Premier League-et, és hazatért nevelőegyesületéhez, a Bröndbyhez, jóval alacsonyabb fizetésért. A döntés mögött nem szakmai visszaesés állt, hanem mentális és fizikai kimerültség, valamint az, hogy újra örömét akarta lelni a futballban. Dániában ezt a lépést rendkívüli tisztelettel fogadták, és Agger nemzeti hőssé vált. Ő maga később úgy fogalmazott: akkoriban ez volt az egyetlen út, amin tovább tudott menni.
Agger azok közé a játékosok közé tartozott, akik nem hallgattak a nehézségeikről. Több interjúban is beszélt arról, hogy liverpooli évei alatt időnként szorongással és motivációs problémákkal küzdött. A folyamatos nyomás, a sérülések és az elvárások komoly terhet jelentettek számára.
Jürgen Klopp később sem feledkezett meg róla. A német edző több alkalommal is elmondta, hogy Agger egészségesen a világ egyik legjobb belső védője lehetett volna. Klopp annyira nagyra tartotta, hogy még visszavonulása után is felmerült, hogy valamilyen szerepkörben visszatérhetne Liverpoolba. Agger ezt végül udvariasan elutasította, mert nem akart félmunkát végezni egy olyan klubnál, amely számára ennyire fontos volt.
A pályán Agger kemény védő hírében állt, de sosem volt durva futballista. Játékát inkább a jó helyezkedés, az intelligens szerelések és a pontos beavatkozások jellemezték, mintsem a szabálytalanságok. Ritkán kapott piros lapot, és ellenfelei is tisztelettel beszéltek róla. Jamie Carragher egyszer úgy fogalmazott, hogy Agger az a védő volt, akitől nem félni kellett, hanem számolni vele. Ez a stílus tette őt a Liverpool egyik legmegbecsültebb játékosává a modern érában.
Agger a tetoválás-művészet mellett másba is belekóstolt: a vendéglátásba – jelenleg két bár tulajdonosa Koppenhágában –, valamint alapított egy jótékonysági szervezetet is. Az éjszakai életbe való befektetés korábban is vonzotta, egy évvel a Liverpoolhoz való csatlakozása után két Mersey-parti éttermet is vásárolt.
Az edzősködést is kipróbálta
És ha mindez nem lenne elég, Agger összehozott egy edzői karriert is, 2021 és 2023 között a másodosztályú HB Koge csapatát irányította. A gárda átvételekor azt a célt tűzte ki, hogy három éven belül sikerüljön megnyerni az élvonalbeli bajnokságot – ez végül nem jött össze, egy hetedik és egy nyolcadik hely jött össze a tizenkét csapatos másodosztályban.
„A klub ambíciói teljesen lecsökkentek, a feljutástól a kiesés elkerüléséig. Két év elég volt nekem. Nehéz volt, mert a tulajdonos folyamatosan csökkentette a költségvetést. De jó tapasztalat volt, hihetetlenül sokat tanultam abból, hogy mi működött és mi nem. Két év alatt többet tanultam a futballról, mint egész játékos-pályafutásom alatt."