Alain Orsoni, AC Ajaccio volt elnöke tragikus körülmények között életét vesztette.
Édesanyja temetésén halt meg Alain Orsoni
71 éves korában,
édesanyja temetésén lőtte agyon egy gyilkos Alain Orsonit, az AC Ajaccio korábbi elnökét
és a korzikai nacionalista mozgalom egyik legismertebb alakját. Az AFP értesülései szerint a tragédia hétfőn, a dél-korzikai Véróban történt, mintegy harminc kilométerre Ajacciótól. A France 3 információi szerint Orsonit egyetlen lövés érte.
Orsoni neve évtizedek óta egybeforrt a korzikai önrendelkezési törekvésekkel. Ami a labdarúgást illeti,
2008-ban vette át az AC Ajaccio elnöki posztját. Pályafutása a futball világában is viharos volt: már kinevezése után alig néhány héttel merényletet kíséreltek meg ellene, majd egy évvel később, 2009-ben a szervezett bűnözés elleni nyomozás keretében őrizetbe vették. Egy 36 napos éhségsztrájk után engedték szabadon.
Elnöksége alatt azonban jelentős szakmai előrelépések történtek: az AC Ajaccio új utánpótlásközpontot kapott, és sikerült stabilizálni a klub helyzetét. Orsoni 2015-ben mondott le, majd később visszatért a vezetésbe, 2022-ben ismét az elnöki székbe ült, ám egy évvel később ismét távozott.
Orsoni a francia labdarúgás országos szervezeteiben is aktív volt. 2018-ig tagja volt a Profi Labdarúgó Liga (LFP) igazgatóságának, ám
egy vitatott Ajaccio–Le Havre mérkőzést követő botrány után lemondott, „médialincs” áldozatának nevezve magát. Úgy érezte, a „korzikai kontextus” miatti előítéletek folyamatosan árnyékot vetettek munkájára.
Alain Orsoni halála egy egész régiót megrázott, ugyanis egyszerre volt politikai szimbólum és futballvezető, aki ellentmondásos, de meghatározó alakja marad Korzika történelmének.