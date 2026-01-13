Alain Orsoni, AC Ajaccio volt elnöke tragikus körülmények között életét vesztette.

Alain Orsonit lelőtték, meghalt az Ajaccio korábbi elnöke

Fotó: PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Édesanyja temetésén halt meg Alain Orsoni

71 éves korában,

édesanyja temetésén lőtte agyon egy gyilkos Alain Orsonit, az AC Ajaccio korábbi elnökét

és a korzikai nacionalista mozgalom egyik legismertebb alakját. Az AFP értesülései szerint a tragédia hétfőn, a dél-korzikai Véróban történt, mintegy harminc kilométerre Ajacciótól. A France 3 információi szerint Orsonit egyetlen lövés érte.

Orsoni neve évtizedek óta egybeforrt a korzikai önrendelkezési törekvésekkel. Ami a labdarúgást illeti,

2008-ban vette át az AC Ajaccio elnöki posztját. Pályafutása a futball világában is viharos volt: már kinevezése után alig néhány héttel merényletet kíséreltek meg ellene, majd egy évvel később, 2009-ben a szervezett bűnözés elleni nyomozás keretében őrizetbe vették. Egy 36 napos éhségsztrájk után engedték szabadon.

🔴⚡️ L'ex-dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni a été abattu aux obsèques de sa mère. Âgé de 71 ans, ce militant nationaliste avait déjà été visé par un projet d'assassinat en 2008. #JT20h pic.twitter.com/MLccY4TvVa — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) January 12, 2026

Elnöksége alatt azonban jelentős szakmai előrelépések történtek: az AC Ajaccio új utánpótlásközpontot kapott, és sikerült stabilizálni a klub helyzetét. Orsoni 2015-ben mondott le, majd később visszatért a vezetésbe, 2022-ben ismét az elnöki székbe ült, ám egy évvel később ismét távozott.

Orsoni a francia labdarúgás országos szervezeteiben is aktív volt. 2018-ig tagja volt a Profi Labdarúgó Liga (LFP) igazgatóságának, ám

egy vitatott Ajaccio–Le Havre mérkőzést követő botrány után lemondott, „médialincs” áldozatának nevezve magát. Úgy érezte, a „korzikai kontextus” miatti előítéletek folyamatosan árnyékot vetettek munkájára.

Alain Orsoni halála egy egész régiót megrázott, ugyanis egyszerre volt politikai szimbólum és futballvezető, aki ellentmondásos, de meghatározó alakja marad Korzika történelmének.