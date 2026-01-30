A 19 éves paraguayi futballista, Alexander Zaracho motorral utazott, amikor egy autóval ütközött, melynek következtében súlyosan megsérült. A helyi média szerint a baleset még tavaly történt, a fiatal csatár életéért hónapokig küzdöttek az Itaugua Nemzeti Kórházban, ám a szervezete végül feladta a harcot.
Alexander Zaracho nem mindennapi búcsúztatása
Halála másnapján családtagjai, barátai és csapattársai elvitték Zaracho koporsóját a Capiata városában található alacsonyabb osztályú futballcsapat, a Club 30 de Agosto hazai pályájára, hogy elbúcsúzzanak tőle.
A tragikusan fiatalon elhunyt labdarúgó koporsóját a büntetőpontra helyezték, egyik csapattársa úgy rúgta meg a labdát, hogy az halottas ládáról a hálóba pattant.
A paraguayi futballista így „góllal tért örök nyugalomra”, a jelenlévők pedig tapsolni kezdtek, majd fehér színű lufikat eresztettek szélnek. A felvétel vírusként kezdett el terjedni a közösségi oldalakon, ami a láttottak alapján azért nem meglepő.
A paraguayi klub szóvivője ekképpen búcsúztatta az egyesület néhai játékosát: „Távozása hatalmas űrt hagy klubunkban és mindazokban, akik időt töltöttek vele a pályán és azon kívül is.
Alexander a vezetés, az elkötelezettség és a bajtársiasság megtestesítője volt,
olyan értékek képviselője, amelyek örökre a klub történelméhez tartoznak. Nyugodj békében, kapitány.”
