Szörnyű tragádia áldozata lett egy 19 éves futballista. A paraguayi Alexander Zaracho egy motorbalesetet követően veszítette életét, emléke előtt pedig rendkívül különleges módon tisztelegtek a szerettei.

A 19 éves paraguayi futballista, Alexander Zaracho motorral utazott, amikor egy autóval ütközött, melynek következtében súlyosan megsérült. A helyi média szerint a baleset még tavaly történt, a fiatal csatár életéért hónapokig küzdöttek az Itaugua Nemzeti Kórházban, ám a szervezete végül feladta a harcot. 

A paraguayi focista, Alexander Zaracho emléke előtt furcsa módon tisztelegtek
Fotó: facebook.com/BreakingSportsNewsUK

Alexander Zaracho nem mindennapi búcsúztatása

Halála másnapján családtagjai, barátai és csapattársai elvitték Zaracho koporsóját a Capiata városában található alacsonyabb osztályú futballcsapat, a Club 30 de Agosto hazai pályájára, hogy elbúcsúzzanak tőle. 

A tragikusan fiatalon elhunyt labdarúgó koporsóját a büntetőpontra helyezték, egyik csapattársa úgy rúgta meg a labdát, hogy az halottas ládáról a hálóba pattant. 

A paraguayi futballista így „góllal tért örök nyugalomra”, a jelenlévők pedig tapsolni kezdtek, majd fehér színű lufikat eresztettek szélnek. A felvétel vírusként kezdett el terjedni a közösségi oldalakon, ami a láttottak alapján azért nem meglepő.

A paraguayi klub szóvivője ekképpen búcsúztatta az egyesület néhai játékosát: „Távozása hatalmas űrt hagy klubunkban és mindazokban, akik időt töltöttek vele a pályán és azon kívül is. 

Alexander a vezetés, az elkötelezettség és a bajtársiasság megtestesítője volt, 

olyan értékek képviselője, amelyek örökre a klub történelméhez tartoznak. Nyugodj békében, kapitány.”

