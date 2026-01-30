A 19 éves paraguayi futballista, Alexander Zaracho motorral utazott, amikor egy autóval ütközött, melynek következtében súlyosan megsérült. A helyi média szerint a baleset még tavaly történt, a fiatal csatár életéért hónapokig küzdöttek az Itaugua Nemzeti Kórházban, ám a szervezete végül feladta a harcot.

A paraguayi focista, Alexander Zaracho emléke előtt furcsa módon tisztelegtek

Fotó: facebook.com/BreakingSportsNewsUK

Alexander Zaracho nem mindennapi búcsúztatása

Halála másnapján családtagjai, barátai és csapattársai elvitték Zaracho koporsóját a Capiata városában található alacsonyabb osztályú futballcsapat, a Club 30 de Agosto hazai pályájára, hogy elbúcsúzzanak tőle.

A tragikusan fiatalon elhunyt labdarúgó koporsóját a büntetőpontra helyezték, egyik csapattársa úgy rúgta meg a labdát, hogy az halottas ládáról a hálóba pattant.

A paraguayi futballista így „góllal tért örök nyugalomra”, a jelenlévők pedig tapsolni kezdtek, majd fehér színű lufikat eresztettek szélnek. A felvétel vírusként kezdett el terjedni a közösségi oldalakon, ami a láttottak alapján azért nem meglepő.

🏴 Club 30 de Agosto de Capiatá de luto por la partida de su capitán.



⚽️ La comunidad deportiva despide con profundo dolor a Alexander Daniel Zaracho Gómez, capitán y referente del Club 30 de Agosto.



😢El joven, quien iba como acompañante en una moto, fue atropellado por un… pic.twitter.com/wEmzej21s5 — La Union AM (@Launionam) January 26, 2026

A paraguayi klub szóvivője ekképpen búcsúztatta az egyesület néhai játékosát: „Távozása hatalmas űrt hagy klubunkban és mindazokban, akik időt töltöttek vele a pályán és azon kívül is.

Alexander a vezetés, az elkötelezettség és a bajtársiasság megtestesítője volt,

olyan értékek képviselője, amelyek örökre a klub történelméhez tartoznak. Nyugodj békében, kapitány.”

