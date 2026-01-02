Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a brit belügyminisztérium, már biztos, hogy óriási a baj

Ezt tudnia kell!

Kiderült, mi okozhatta az újévi svájci tragédiát

Link másolása
Vágólapra másolva!
Zajlik a téli szünet a spanyol női labdarúgó-bajnokságban. Az éllovas Barcelona játékosa, Alexia Putellas a közösségi médiába feltöltött felvételek alapján is éppen a pihenőjét tölti, az aranylabdás focista ugyanakkor a rajongóit meglepő új külsővel mutatkozott.

Az elmúlt évek egyik legjobb női labdarúgóját 2021-ben és 2022-ben is Aranylabda-díjjal jutalmazták, de Alexia Putellas csapatszinten is eredményes focista. A 31 éves középpályás 2012 óta a Barcelona játékosa, és ez idő alatt többek között kilenc bajnoki címet, ugyanennyi kupagyőzelmet és három Bajnokok Ligája-trófeát is ünnepelhetett. A spanyol válogatott színeiben volt már világbajnok, Európa-bajnoki döntős és kétszer Nemzetek Ligája-győztes is. 2026-ra fordulva azonban más miatt került be a hírekbe.

Eddig így szoktuk meg a pályán Alexia Putellas külsejét, most a Barcelona játékosa rasztaszerű frizurával mutatkozott
Eddig így szoktuk meg Alexia Putellas külsejét, most a Barcelona játékosa rasztaszerű frizurával mutatkozott
Fotó: SEBASTIAN CHRISTOPH GOLLNOW / DPA

Alexia Putellas: új év, új külső

A spanyolok klasszisa a közösségi oldalán kívánt boldog új évet a rajongóinak, a sivatagi környezetben készült posztja azonban két olyan fényképet is tartalmazott, amelyeken egyes hozzászólók szerint felismerhetetlen. Putellas ugyanis úgy döntött, hogy rasztaszerű frizurában pózol, ami teljesen más külsőt jelent, mint az tőle eddig megszokott volt.

A Barcelona január 10-én folytatja a spanyol bajnokság küzdelmeit, aznap kiderülhet, hogy Alexia Putellas a pályán is a különleges frizurában jelenik-e meg.

A Barcelona korábbi sztárját kizárták a válogatottból
Visszavonult a Juventus és a Barcelona egykori sztárja
Bárányjelmezben szurkolt a darts-vb-n Európa egyik legkeresettebb focistája

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!