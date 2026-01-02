Az elmúlt évek egyik legjobb női labdarúgóját 2021-ben és 2022-ben is Aranylabda-díjjal jutalmazták, de Alexia Putellas csapatszinten is eredményes focista. A 31 éves középpályás 2012 óta a Barcelona játékosa, és ez idő alatt többek között kilenc bajnoki címet, ugyanennyi kupagyőzelmet és három Bajnokok Ligája-trófeát is ünnepelhetett. A spanyol válogatott színeiben volt már világbajnok, Európa-bajnoki döntős és kétszer Nemzetek Ligája-győztes is. 2026-ra fordulva azonban más miatt került be a hírekbe.

Eddig így szoktuk meg Alexia Putellas külsejét, most a Barcelona játékosa rasztaszerű frizurával mutatkozott

Fotó: SEBASTIAN CHRISTOPH GOLLNOW / DPA

Alexia Putellas: új év, új külső

A spanyolok klasszisa a közösségi oldalán kívánt boldog új évet a rajongóinak, a sivatagi környezetben készült posztja azonban két olyan fényképet is tartalmazott, amelyeken egyes hozzászólók szerint felismerhetetlen. Putellas ugyanis úgy döntött, hogy rasztaszerű frizurában pózol, ami teljesen más külsőt jelent, mint az tőle eddig megszokott volt.

A Barcelona január 10-én folytatja a spanyol bajnokság küzdelmeit, aznap kiderülhet, hogy Alexia Putellas a pályán is a különleges frizurában jelenik-e meg.