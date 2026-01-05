Live
Forrnak az indulatok Manchesterben. Kemény hangú sajtótájékoztatót tartott Rúben Amorim a Leeds elleni 1-1 után: a Manchester United labdarúgócsapatának portugál menedzsere több kérdésnél is láthatóan ingerültté vált, főleg akkor, amikor nem a meccsről, hanem a klubon belüli szerepéről és a jövőjéről faggatták.

A Reuters szerint Rúben Amorim egy ponton egyértelműen kijelölte, hogyan tekint magára az Old Traffordon: „A Manchester United menedzsere vagyok, nem csak egy vezetőedző.” 

Manchester United's Portuguese head coach Ruben Amorim crouches on the touchline during the English Premier League football match between Manchester United and Wolverhampton Wanderers at Old Trafford in Manchester, north west England, on December 30, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Rúben Amorim továbbra is bízik benne, hogy vele megindulhat felfelé a jelenleg ötödik Manchester United
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A távozásáról szóló találgatásokat pedig igyekezett rövidre zárni: „Nem fogok felmondani.” 

Rúben Amorim frusztrált lett, belső feszültségek

Az Elland Roadon a Leeds a 62. percben szerzett vezetést, de a vendégek pár perccel később egyenlítettek. Matheus Cunhának volt egy les miatt érvénytelenített gólja, később kapufát is lőtt, miközben a végjátékban a Leeds is közel járt a győztes gólhoz. De végül maradt a döntetlen. 

A meccs utáni sajtótájékoztatón Amorim frusztrációja főleg akkor jött elő, amikor arról kérdezték, hogy mekkora beleszólása van a klub működésébe, és hogy mennyire „támogatja” őt a hierarchia. Amorim arról beszélt, hogy a klub különböző részlegeinek (például a játékosmegfigyelőknek, a sportigazgatónak) a saját feladatukat kell végezniük, miközben ő a csapatért felel. 

A menedzser erősítene, a klub nem

A talkSPORT szerint megromlott Amorim viszonya a sportigazgató Jason Wilcoxszal, és a klubvezetés állítólag taktikai rugalmasságot várna tőle. De ezen az edző nem tud túllépni. A lap úgy tudja, ha hatalmi vita lesz az ügyből, akkor a vezérigazgató Omar Berrada inkább Wilcox mögé állna. 

De az is olaj volt a tűzre, hogy Amorim állítólag erősítéseket kért januárban, miközben a klub inkább csendes átigazolási időszakra készül, és a korábbi ígéretekből szerinte kevesebb teljesül.

Amorim így fogalmazott, amikor a helyzetét firtatták: „Nem vagyok Conte, Tuchel vagy Mourinho, de én vagyok a Manchester United menedzsere. Ez így lesz 18 hónapig, vagy amíg a vezetőség nem dönt másképp. Végzem a munkám, amíg nem jön valaki, aki levált.” 

A legutóbbi döntetlennel a United átmenetileg az ötödik helyre jött fel 31 ponttal, de a csapat teljesítménye hullámzó, és nem hangzanak megnyugtatóan ezek a nyilatkozatok, ameddig nem jönnek magabiztos győzelmek.

