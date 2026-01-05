A Reuters szerint Rúben Amorim egy ponton egyértelműen kijelölte, hogyan tekint magára az Old Traffordon: „A Manchester United menedzsere vagyok, nem csak egy vezetőedző.”

Rúben Amorim továbbra is bízik benne, hogy vele megindulhat felfelé a jelenleg ötödik Manchester United

A távozásáról szóló találgatásokat pedig igyekezett rövidre zárni: „Nem fogok felmondani.”

Rúben Amorim frusztrált lett, belső feszültségek

Az Elland Roadon a Leeds a 62. percben szerzett vezetést, de a vendégek pár perccel később egyenlítettek. Matheus Cunhának volt egy les miatt érvénytelenített gólja, később kapufát is lőtt, miközben a végjátékban a Leeds is közel járt a győztes gólhoz. De végül maradt a döntetlen.

A meccs utáni sajtótájékoztatón Amorim frusztrációja főleg akkor jött elő, amikor arról kérdezték, hogy mekkora beleszólása van a klub működésébe, és hogy mennyire „támogatja” őt a hierarchia. Amorim arról beszélt, hogy a klub különböző részlegeinek (például a játékosmegfigyelőknek, a sportigazgatónak) a saját feladatukat kell végezniük, miközben ő a csapatért felel.

A menedzser erősítene, a klub nem

A talkSPORT szerint megromlott Amorim viszonya a sportigazgató Jason Wilcoxszal, és a klubvezetés állítólag taktikai rugalmasságot várna tőle. De ezen az edző nem tud túllépni. A lap úgy tudja, ha hatalmi vita lesz az ügyből, akkor a vezérigazgató Omar Berrada inkább Wilcox mögé állna.

De az is olaj volt a tűzre, hogy Amorim állítólag erősítéseket kért januárban, miközben a klub inkább csendes átigazolási időszakra készül, és a korábbi ígéretekből szerinte kevesebb teljesül.

Amorim így fogalmazott, amikor a helyzetét firtatták: „Nem vagyok Conte, Tuchel vagy Mourinho, de én vagyok a Manchester United menedzsere. Ez így lesz 18 hónapig, vagy amíg a vezetőség nem dönt másképp. Végzem a munkám, amíg nem jön valaki, aki levált.”

A legutóbbi döntetlennel a United átmenetileg az ötödik helyre jött fel 31 ponttal, de a csapat teljesítménye hullámzó, és nem hangzanak megnyugtatóan ezek a nyilatkozatok, ameddig nem jönnek magabiztos győzelmek.