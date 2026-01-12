A Serie A-ban óriási küzdelem zajlik a Scudettóért, a tabellát jelenleg az Inter vezeti, de többek között a Milan és a címvédő Napoli is ott lohol az éllovas nyomában. Az első és a harmadik helyezett rangadója feszült mérkőzést hozott, a milánóiak két alkalommal is vezetést szereztek, ám Scott McTominay mindkétszer egyenlíteni tudott. A vendégek heves természetű edzője, Antonio Conte a 71. percben piros lapot kapott, miután éktelen haragra gerjedt az Inter javára megítélt 11-es miatt.

Antonio Conte nem bírta türtőztetni magát

Fotó: PIERO CRUCIATTI / ANADOLU

A dühöngő Antonio Conte piros lapot kapott

A Napoli mesterének teljesen elgurult a gyógyszere, dühében óriási erővel bikázott bele az egyik labdába, miután az Inter büntetőt kapott.

A magáról megfeledkező edzőt kiállították, amit a sértett nehezen viselt és nekirontott a negyedik számú játékvezetőnek.

Contét a lelátóra száműzték, az 56 éves tréner McTominay második gólját már itt ünnepelte meg, a szokásához híven nem túl visszafogottan.

Antonio Conte celebrating Napoli's draw from where he hid after being sent off 😅 pic.twitter.com/GlGxaBp3ai — B/R Football (@brfootball) January 11, 2026

A Napoli egy győzelemmel egy pontra megközelíthette volna az Intert, de a döntetlennel a Milant sem tudta megelőzni. Conte együttese jelenleg a harmadik helyen áll 39 ponttal, jobb gólkülönbségével megelőzve az ugyanennyi pontot gyűjtött AS Romát. Az ötödik helyezett, 36 pontos Juventus is bőven lőtávon belül van, így izgalmas tavaszi idényre van kilátás az olasz élvonalban.

Conte korábban az Intert is irányította, a milánóiakkal 2021-ben bajnokságot nyert, ám volt csapata ellen bemutatott dühkitörése miatt akár komolyabb eltitásra is számíthat.

