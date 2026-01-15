Nehéz idők járnak a Real Madridnál, a spanyol gigász nemrég elbukta a Szuperkupa-döntőt a Barcelona ellen, majd a Király-kupából is szégyenszemre kiesett. Előbbi találkozón még Xabi Alonso ült a kispadon, ám az a mérkőzés volt a hattyúdala, ugyanis a vezetőség menesztette. A helyére kinevezett Álvaro Arbeloa madridi kalandja sem indult jól, az új edző sokkoló vereséggel mutatkozott be.

Álvaro Arbeloa vereséggel debütált a Real Madrid edzőjeként

Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

Arbeloa magára vállalta a felelősséget

A másodosztályú Albacete elleni 3-2-es kupakudarcot követően az új edző csalódottan nyilatkozott, de nem hárította másra a felelősséget.

Ennél a klubnál a döntetlen is rossz, szóval képzeljék el, milyen egy ilyen vereség. Fájdalmas, főleg egy alacsonyabb osztályú csapat ellen.

Nyilvánvalóan javulnunk kell. Én vagyok a felelős, én hozom a döntéseket. Megpróbáljuk helyreállítani a morálunkat és a fizikai állapotunkat, és javulni a szombati bajnokira” – mondta Arbeloa, aki több sztárjátékost is kihagyott a keretből és tartalékos összeállításban küldte pályára csapatát.

„Meg voltam győződve arról, hogy a keret megfelelő, és ezt még mindig így gondolom.

Nem bántam meg semmit. Újra ugyanazt a csapatot küldeném pályára, ha megtehetném”

– tette hozzá a klub korábbi játékosa, aki Real Madrid Castillától (a madridiak tartalékcsapata) érkezett az első számú együtteshez.

Dani Carvajal szerint a Real Madrid elérte a mélypontot

„Ha az emberek ezt kudarcnak akarják nevezni, megértem. Számomra a kudarc a sikerhez vezető út része. Nem félek ettől a szótól. Persze a Real Madridnál a vereség soha nem jelent megkönnyebbülést. Természetesen lehetnek pozitív következményei, de nem az volt a célunk, hogy ma veszítsünk” – szögezte le az új edző.

A madridiak jobbhátvédje, a hatszoros Bajnokok Ligája-győztes Dani Carvajal szerint magukba kell nézniük, ugyanis ennél lejjebb már nem süllyedhetnek.

Úgy gondolom, hogy ma elértük a mélypontot. Egy másodosztályú csapat búcsúztatott minket.

Gratulálok nekik. Holnaptól mindannyian önkritikát fogunk gyakorolni, egyénileg és kollektíven egyaránt. Még van idő megfordítani a szezon kimenetelét” – mondta a rutinos játékos.