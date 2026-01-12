Live
Mint ismert, az FC Barcelona nyerte a spanyol labdarúgó Szuperkupát, miután vasárnap a dzsiddai fináléban 3-2-re legyőzte az ősi rivális Real Madridot. Ha ez nem lenne még elég a madridi szurkolóknak, a csapat török sztárja, Arda Güler még bohócot is csinált magából a lefújást követően.

Ez a meccs (sem) Arda Güler mérkőzése volt, a török játékos a 68. percben állt be csereként a Real Madrida, de sokat nem tudott hozzátenni a csapata játékához. A fiatal focista – aki itthon elsősorban a Szoboszlai Dominikkal folytatott „háborúja" miatt vált ismerté – gólt sem szerzett, és gólpasszt sem adott a 3-2-re elveszített találkozón.

Arda Güler nem csak az elvesztett Szuperkupa miatt lehet mérges: rajta röhög az internet
Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

Mi művelt Arda Güler?

Bár ahogy említettük, gólt nem szerzett Güler, így is akadt egy emlékezetes pillanata, igaz nem a meccsen, hanem közvetlen a lefújást után. 

Miközben a Barcelona játékosai ünnepelni kezdtek, addig a török játékos dühösen el akarta rúgni a vizespalackot az oldalvonalnál, de ez balul sült el és végül seggre esett.

A videó nem meglepő módon pillanatok alatt bejárta a világhálót. A kommentelők közül sokan viccesen megjegyezték, hogy a bíró hibázott, ugyanis ezért is járt volna egy büntető a Real Madridnak.

Ami a meccset illeti, a Szuperkupa 19. El Clásicójának első félidejében a katalánok voltak veszélyesebbek és Raphinha góljával a 36. percben vezetést is szereztek, majd úgy tűnt, 1-0-ás előnnyel vonulhatnak az öltözőbe. A játékrész ráadásában azonban potyogtak a gólok, előbb a hosszabbítás második percében Vinicius Jr. egyenlített, két perccel később Robert Lewandowski ismét a Barcát juttatta előnyhöz, majd újabb két perc múlva Gonzalo Garcia újra kiegyenlített.

A második félidőben ugyancsak a Barcelona játszott fölényben, Raphinha pedig a 73. percben ismét betalált, a 3-2-es előnyt pedig a lefújásig megőrizte Hansi Flick együttese. A Barca a Szuperkupában hetedik alkalommal győzte le a Realt, egyúttal mostani sikerével megvédte címét.

