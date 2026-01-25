A Liverpool hiába jött vissza a meccsbe a gólpasszig és gólig jutó Szoboszlai Dominik vezérletével, a Bournemouth együttese végül 3-2-re nyerni tudott a Premier League címvédője ellen. Ami a mérkőzés többi magyar szereplőjét illeti, Kerkez Milos ezúttal egy félidőt töltött a pályán, Tóth Alex pedig a 85. percben debütált új klubjában, amely szenzációt okozott ezzel a sikerrel. Arne Slot vezetőedzőnek a vereség mellett az is fájhatott, hogy egyik védőjét, Joe Gomezt újra elveszítette.

Arne Slot csapata kellemetlen pofonba szaladt bele

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Arne Slot ingerülten reagált a Liverpool veresége után

A Liverpool az első félidőben a kétgólos hátrány mellett azért is kellemetlen helyzetbe került, mert Joe Gomez megint megsérült és le kellett cserélni. A védelemből már többen kidőltek ebben az idényben, Szoboszlainak többször is kényszerűségből kellett jobb oldali védőt játszania. A Liverpool a Manchester Cityhez igazolt Marc Guéhi megszerzéséről is lemaradt, Slotnak fel is tették a kérdést, hogy lehet-e számítani még januárban arra, hogy új hátvéd érkezzen a klubhoz.

Rövid lenne a kispadunk? Ez a te véleményed”

– osztotta ki az egyik kérdezőjét a meccs után a holland szakember, akinek az irányításával megszakadt a Liverpool 13 meccsből álló veretlenségi sorozata.

Sokkoló vereséget szenvedett a Liverpool

Fotó: GLYN KIRK / AFP

„Nyugodtan mondhatjuk, hogy néhány játékosunknak elfogyott az energiája. Emiatt nem is tudom őket kritizálni, mert két nappal ezelőtt idegenben kellett játszani a BL-ben. Főleg ugyanazokat a játékosokat állítottam be a csapatba, mert csak ők álltak rendelkezésre” – fejtetegette a vereség okait Slot, aki ezzel mégis elismerte, hogy nincs elegendő játékosa a keretben.

A Bournemouth második gólja is szóba került, amikor a megsérülő Gomez éppen elhagyta a pályát, a Liverpool pedig 10 emberrel maradt ekkor. Slot Kerkez hibájára is utalt, a magyar válogatott balhátvéd lemaradt az ellenfél támadójáról, Alex Jimenezről.

De még ha 10 emberre is fogyatkoztunk, az a gól nem azért esett, mert pillanatnyilag emberhátrányban voltunk. Azért esett, mert egy szélső meglepte a hátvédünket egy olyan helyzetben, ahol jobban is teljesíthettünk volna.

De persze, ha 11-en lettünk volna, a gólpasszt adó játékos nem juthatott volna olyan messzire, mint ahogyan tette” – fűzte hozzá Slot.