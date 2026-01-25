Live
A Liverpool meglepetésre 3-2-re kikapott a Bournemouth otthonában. A mérkőzés után Arne Slot vezetőedző próbált magyarázatot adni a vereségre, és a csapatát érintő sérülésekre is reagált.

A Liverpool hiába jött vissza a meccsbe a gólpasszig és gólig jutó Szoboszlai Dominik vezérletével, a Bournemouth együttese végül 3-2-re nyerni tudott a Premier League címvédője ellen. Ami a mérkőzés többi magyar szereplőjét illeti, Kerkez Milos ezúttal egy félidőt töltött a pályán, Tóth Alex pedig a 85. percben debütált új klubjában, amely szenzációt okozott ezzel a sikerrel. Arne Slot vezetőedzőnek a vereség mellett az is fájhatott, hogy egyik védőjét, Joe Gomezt újra elveszítette.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot looks on ahead of the English Premier League football match between Bournemouth and Liverpool at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 24, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slot csapata kellemetlen pofonba szaladt bele
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Arne Slot ingerülten reagált a Liverpool veresége után

A Liverpool az első félidőben a kétgólos hátrány mellett azért is kellemetlen helyzetbe került, mert Joe Gomez megint megsérült és le kellett cserélni. A védelemből már többen kidőltek ebben az idényben, Szoboszlainak többször is kényszerűségből kellett jobb oldali védőt játszania. A Liverpool a Manchester Cityhez igazolt Marc Guéhi megszerzéséről is lemaradt, Slotnak fel is tették a kérdést, hogy lehet-e számítani még januárban arra, hogy új hátvéd érkezzen a klubhoz.

Rövid lenne a kispadunk? Ez a te véleményed” 

– osztotta ki az egyik kérdezőjét a meccs után a holland szakember, akinek az irányításával megszakadt a Liverpool 13 meccsből álló veretlenségi sorozata.

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (C) and teammates react to conceding late on in the English Premier League football match between Bournemouth and Liverpool at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 24, 2026. Bournemouth won the game 3-2. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Sokkoló vereséget szenvedett a Liverpool
Fotó: GLYN KIRK / AFP

„Nyugodtan mondhatjuk, hogy néhány játékosunknak elfogyott az energiája. Emiatt nem is tudom őket kritizálni, mert két nappal ezelőtt idegenben kellett játszani a BL-ben. Főleg ugyanazokat a játékosokat állítottam be a csapatba, mert csak ők álltak rendelkezésre” – fejtetegette a vereség okait Slot, aki ezzel mégis elismerte, hogy nincs elegendő játékosa a keretben.

A Bournemouth második gólja is szóba került, amikor a megsérülő Gomez éppen elhagyta a pályát, a Liverpool pedig 10 emberrel maradt ekkor. Slot Kerkez hibájára is utalt, a magyar válogatott balhátvéd lemaradt az ellenfél támadójáról, Alex Jimenezről. 

De még ha 10 emberre is fogyatkoztunk, az a gól nem azért esett, mert pillanatnyilag emberhátrányban voltunk. Azért esett, mert egy szélső meglepte a hátvédünket egy olyan helyzetben, ahol jobban is teljesíthettünk volna. 

De persze, ha 11-en lettünk volna, a gólpasszt adó játékos nem juthatott volna olyan messzire, mint ahogyan tette” – fűzte hozzá Slot.

