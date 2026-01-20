Két mérkőzéssel az úgynevezett ligaszakasz vége előtt a Liverpool 12 ponttal a 36 csapatos táblázat 9. helyén áll, azaz éppen csak, egészen pontosan kevesebb lőtt gólja miatt, csúszik ki a legjobb nyolc közül. Arne Slot csapata szerdán a 16. helyen álló Olympique Marseille otthonában lép pályára. A Liverpool számára, ha nem is létfontosságú a győzelem (az utolsó fordulóban a Qarabagot fogadják az Anfielden), a csapat moráljának mindenképpen jót tenne egy erős ellenféllel szembeni idegenbeli siker.
Arne Slot Szalahról, Szoboszlairól és Xabi Alonsóról is beszélt
Kerkez elmondta a meccs előtti sajtótájékoztatón, hogy megérti a szurkolók frusztrációját, joguk van a véleménynyilvánításhoz, de a játékosok is csalódottak a hétvégi bajnoki után.
„Azokban a pillanatokban, amikor nem mennek jól a dolgok, együtt kell maradnunk. Tudom, hogy a szurkolók pénzt költenek jegyekre, utazásra, és támogatnak minket, mi pedig ezt a felelősséget a Liverpool játékosaiként vállaljuk. Azért akarunk nyerni, hogy örömet szerezzünk minden szurkolónak, aki eljön és támogat minket” – mondta Kerkez, aki elismerte, hogy volt csapatmegbeszélés a Burnley elleni meccs után, de nem osztott meg részleteket.
Kerkez elmondta, a csapat számára fontos a Bajnokok Ligája, „szeretnénk az első nyolcban végezni, hogy bejussunk a legjobb 16 közé. Ehhez két nagyon nehéz meccset kell megnyernünk, szóval a holnapi találkozó kemény lesz, 90 percen át” – mondta Kerkez, akit a Gakpóval való közös játékról is kérdeztek.
„Szerintem nincs köztünk semmi probléma. Jól játszom együtt Codyval, ez a dolgom: labdát adni a szélsőnek, területet csinálni, felfutni vagy beindulni, hogy helyet teremtsek neki. Onnantól az ő döntése, mit csinál a labdával. Edzéseken mindig beszélünk, gyakoroljuk az összjátékokat” – mondta Kerkez, aki a saját játéka kapcsán megjegyezte, hogy „mindenkinek idő kell, mert ez a világ egyik legnagyobb klubja. Mindenkitől kaptam segítséget, és úgy érzem, az elmúlt egy hónapban sok területen fejlődtem. Még nem vagyok elégedett, többet akarok, és mindenki segíteni fog ebben” – mondta a magyar válogatott játékosa, akit Robertsonról, a posztriválisáról is kérdeztek.
„Sokszor beszéltem Robbóval, egy igazi legenda, hatalmas játékos, rengeteget tett a klubért. Kiváltság egy ilyen játékos mellett lenni, igyekszem magamba szívni mindent és tanulni tőle.”
Slot is beszélt a csapatmegbeszélésről, de nem tud arról, hogy a játékosok maguk ültek volna össze, ugyanakkor elmondta, volt ilyen hónapokkal korábban.
Slot természetesen beszélt Szalah helyzetéről, aki újra bevethető az Afrika-kupa után. „Mo visszatérésének nagyon örülök. A hiányában is elég jól teljesítettünk abban a tekintetben, hogy kevés helyzetet engedtünk az ellenfeleknek, mi viszont egyre többet alakítottunk ki. Jó, ha van egy olyan játékosod, aki gólokat tud szerezni. Örülök, hogy visszatért. Helyzeteket kialakítani szép dolog, de az eredmények alapján ítélnek meg minket” – mondta Slot, aki a Marseille edzőjét, De Zerbit a világ egyik legjobb szakemberének nevezte.
„Sajnos nem tudtak nyerni, de eljutottak az elődöntőig, most pedig visszatért hozzánk. Ma beszéltem vele, örülök, hogy újra itt van. Ahogy mondtam, csak két olyan szélsőm van, aki 100 percnél is többet tud játszani a Premier League-ben: Mo és Cody. Vannak mások is, mint Wirtz vagy Frimpong, de ha megkérdeznéd őket a kedvenc posztjukról, nem azt mondanák, hogy a szélső az. Volt egy pillanat, amikor úgy döntöttem, hogy nem játszik Mo, és egy másik, amikor nem vittem el a meccsre. Az összes többi alkalommal viszont vele voltam, soha nem volt köztünk probléma. Amint újra bevethető volt és keretbe kerülhetett, ott is volt” – tette hozzá még Szalah kapcsán.
„Az egyik legjobb középpályásom, de játszattam már szélsőként és jobbhátvédként is. Voltak hiányzóink, de Dominiknak jó időszaka volt itt a Liverpoolnál. Amióta itt vagyok, fontos játékos. Lőhetett volna több gólt – ha berúgja azt a tizenegyest –, de ez volt a második kihagyott büntetője 23-ból. Ebben a szezonban sokszor volt balszerencsénk. Isak a gólja után kidőlt, Bradley sérülése, a Fulham és a Leeds elleni meccsek… Ez az időszak megmutatta, hogy nehéz körülmények között is tudunk küzdeni” – mondta Slot Szoboszlai Dominik kapcsán, akit a Xabi Alonso -féle pletykáról is kérdezték. A Realtól elküldött edző sokak szerint a Liverpool következő menedzsere lehet.
„Felhívott, és azt mondta, hat hónap múlva átveszi a csapatot” – mondta viccelődve Slot. „Ez az egyik legfurcsább kérdés, amit valaha kaptam. Mit lehet erre mondani? 18 hónapja dolgozom itt, és szeretem a munkámat. Megnyertük a bajnokságot, ebben a szezonban nehezebb volt, ez nyilvánvaló. A kifütyülés… lehet, hogy hallottam néhányat, de nem sokat, és az is normális, ha döntetlent játszol a Burnley ellen” – mondta Slot.
