Két mérkőzéssel az úgynevezett ligaszakasz vége előtt a Liverpool 12 ponttal a 36 csapatos táblázat 9. helyén áll, azaz éppen csak, egészen pontosan kevesebb lőtt gólja miatt, csúszik ki a legjobb nyolc közül. Arne Slot csapata szerdán a 16. helyen álló Olympique Marseille otthonában lép pályára. A Liverpool számára, ha nem is létfontosságú a győzelem (az utolsó fordulóban a Qarabagot fogadják az Anfielden), a csapat moráljának mindenképpen jót tenne egy erős ellenféllel szembeni idegenbeli siker.

Arne Slot pontosan tudja, hogy nagyon nehéz meccs vár Marseille-ben a Liverpoolra

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Arne Slot Szalahról, Szoboszlairól és Xabi Alonsóról is beszélt

Kerkez elmondta a meccs előtti sajtótájékoztatón, hogy megérti a szurkolók frusztrációját, joguk van a véleménynyilvánításhoz, de a játékosok is csalódottak a hétvégi bajnoki után.

„Azokban a pillanatokban, amikor nem mennek jól a dolgok, együtt kell maradnunk. Tudom, hogy a szurkolók pénzt költenek jegyekre, utazásra, és támogatnak minket, mi pedig ezt a felelősséget a Liverpool játékosaiként vállaljuk. Azért akarunk nyerni, hogy örömet szerezzünk minden szurkolónak, aki eljön és támogat minket” – mondta Kerkez, aki elismerte, hogy volt csapatmegbeszélés a Burnley elleni meccs után, de nem osztott meg részleteket.

Kerkez elmondta, a csapat számára fontos a Bajnokok Ligája, „szeretnénk az első nyolcban végezni, hogy bejussunk a legjobb 16 közé. Ehhez két nagyon nehéz meccset kell megnyernünk, szóval a holnapi találkozó kemény lesz, 90 percen át” – mondta Kerkez, akit a Gakpóval való közös játékról is kérdeztek.

Kerkez szerint sokat fejlődött az elmúlt időszakban

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

„Szerintem nincs köztünk semmi probléma. Jól játszom együtt Codyval, ez a dolgom: labdát adni a szélsőnek, területet csinálni, felfutni vagy beindulni, hogy helyet teremtsek neki. Onnantól az ő döntése, mit csinál a labdával. Edzéseken mindig beszélünk, gyakoroljuk az összjátékokat” – mondta Kerkez, aki a saját játéka kapcsán megjegyezte, hogy „mindenkinek idő kell, mert ez a világ egyik legnagyobb klubja. Mindenkitől kaptam segítséget, és úgy érzem, az elmúlt egy hónapban sok területen fejlődtem. Még nem vagyok elégedett, többet akarok, és mindenki segíteni fog ebben” – mondta a magyar válogatott játékosa, akit Robertsonról, a posztriválisáról is kérdeztek.