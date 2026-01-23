Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Súlyos fejlemények láttak napvilágot az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – részletek

Ezt látnia kell!

Kamerafelvételek kerültek elő Jákli Mónika tragikus balesetéről

Link másolása
Vágólapra másolva!
Úgy néz ki, egy ideig nem kap több új csapattársat Szoboszlai és Kerkez. Hiába boronálták össze az elmúlt hetekben számos játékossal a Liverpoolt, Arne Slot vezetőedző szerint nem várható új igazolás januárban, a klub a jelenlegi keretre épít. A holland szakember hangsúlyozta: csak kivételes alkalom esetén mozdulnának a téli piacon.

„Arra számítok, hogy marad a jelenlegi keret. Ha adódik egy különleges lehetőség, természetesen megvizsgáljuk, de most nem tervezünk változtatást” – fogalmazott Arne Slot.

Arne Slot idei csapata kezd összeállni, az új igazolások is egyre jobb formába kerülnek Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP
Arne Slot idei csapata kezd összeállni, az új igazolások is egyre jobb formába kerülnek
Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

Semenyót nagyon akarták, végül a City vitte el

Lapértesülések szerint több támadó és védő neve is felmerült, de a legkonkrétabb célpont Antoine Semenyo volt. A Bournemouth ghánai válogatott szélsőjét a Liverpool komolyan szerette volna megszerezni, végül azonban a Manchester City lépett gyorsabban, és elhappolta a játékost a Vörösök elől.

Ez is hozzájárult ahhoz, hogy

Slot végül lezárta a januári erősítés kérdését, és inkább a meglévő keret stabilizálására helyezi a hangsúlyt.

Arne Slot nem akar új játékost

A mostani visszafogott január hátterében az is áll, hogy a Liverpool a nyáron óriási összegeket költött. A Transfermarkt adatai szerint a klub 15 érkező játékosra összesen 482,9 millió eurót fordított, miközben 12 távozó után 219,5 millió euró bevétel folyt be, így a mérleg –263,4 millió euró lett.

A legdrágább nyári érkezők:

  • Alexander Isak (Newcastle) – 145 millió euró
  • Florian Wirtz (Leverkusen) – 125 millió euró
  • Hugo Ekitiké (Frankfurt) – 95 millió euró
  • Milos Kerkez (Bournemouth) – 46,9 millió euró
  • Jeremie Frimpong (Leverkusen) – 40 millió euró
  • Giovanni Leoni (Parma) – 31 millió euró

Kezd összeállni a csapat: BL-siker és javuló forma

A pályán mindez már kezd eredményekben is megmutatkozni: a Liverpool a Bajnokok Ligájában 3–0-ra győzött a Marseille vendégeként, és 13 tétmérkőzés óta veretlen. A keret pedig tovább erősödött, hiszen Mohamed Szalah visszatért az Afrikai Nemzetek Kupájáról, és előbb-utóbb Isak is újra bevethető lesz elöl.

Slot szerint a cél most az, hogy a nyári befektetések valóban összeérjenek: „Versenyképes csapatunk van, amely bárki ellen megállja a helyét” – jelentette ki a vezetőedző.

  • Még több cikk
Kerkez miatt egészen Londonig menekül a Liverpool legendája
Tóth Alex nem akar Szoboszlaival és Kerkezzel barátkozni
Szoboszlait és Kerkezt dicsérte a Liverpool edzője a Tóth Alexék elleni meccs előtt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!