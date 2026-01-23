„Arra számítok, hogy marad a jelenlegi keret. Ha adódik egy különleges lehetőség, természetesen megvizsgáljuk, de most nem tervezünk változtatást” – fogalmazott Arne Slot.

Arne Slot idei csapata kezd összeállni, az új igazolások is egyre jobb formába kerülnek

Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

Semenyót nagyon akarták, végül a City vitte el

Lapértesülések szerint több támadó és védő neve is felmerült, de a legkonkrétabb célpont Antoine Semenyo volt. A Bournemouth ghánai válogatott szélsőjét a Liverpool komolyan szerette volna megszerezni, végül azonban a Manchester City lépett gyorsabban, és elhappolta a játékost a Vörösök elől.

Ez is hozzájárult ahhoz, hogy

Slot végül lezárta a januári erősítés kérdését, és inkább a meglévő keret stabilizálására helyezi a hangsúlyt.

Arne Slot nem akar új játékost

A mostani visszafogott január hátterében az is áll, hogy a Liverpool a nyáron óriási összegeket költött. A Transfermarkt adatai szerint a klub 15 érkező játékosra összesen 482,9 millió eurót fordított, miközben 12 távozó után 219,5 millió euró bevétel folyt be, így a mérleg –263,4 millió euró lett.

A legdrágább nyári érkezők:

Alexander Isak (Newcastle) – 145 millió euró

Florian Wirtz (Leverkusen) – 125 millió euró

Hugo Ekitiké (Frankfurt) – 95 millió euró

Milos Kerkez (Bournemouth) – 46,9 millió euró

Jeremie Frimpong (Leverkusen) – 40 millió euró

Giovanni Leoni (Parma) – 31 millió euró

Kezd összeállni a csapat: BL-siker és javuló forma

A pályán mindez már kezd eredményekben is megmutatkozni: a Liverpool a Bajnokok Ligájában 3–0-ra győzött a Marseille vendégeként, és 13 tétmérkőzés óta veretlen. A keret pedig tovább erősödött, hiszen Mohamed Szalah visszatért az Afrikai Nemzetek Kupájáról, és előbb-utóbb Isak is újra bevethető lesz elöl.

Slot szerint a cél most az, hogy a nyári befektetések valóban összeérjenek: „Versenyképes csapatunk van, amely bárki ellen megállja a helyét” – jelentette ki a vezetőedző.