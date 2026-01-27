A Liverpool jelenleg csak a hatodik helyen áll a Premier League-ben, miután Arne Slot csapata szombaton vereséget szenvedett a Bournemouth ellen.

Arne Slot vajon kihúzza az idény végéig Liverpoolban?

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Hamarosan kirúgják Arne Slotot?

Szoboszlaiék két ponttal vannak lemaradva a negyedik Manchester United mögött, amely jelenleg a BL-helyek egyikét birtokolja. Mindez annak ellenére, hogy Európában remekül teljesítenek: a Bajnokok Ligája új, ligaszakaszában olyan sztárcsapatokat győztek le, mint a Real Madrid és az Inter Milan, sőt továbbjutásuk is szinte biztos a nyolcaddöntőbe.

„Ez a csapat nem a Premier League-re lett építve”

Carragher szerint éppen ez a probléma gyökere. Úgy látja, Slot olyan együttest formált, amely az európai futball követelményeinek jobban megfelel, de az angol bajnokság sajátos stílusához – a fizikai párharcokhoz, a gyors átmenetekhez és a statikus játékszituációkhoz – nem tud alkalmazkodni.

„Három dolog emelkedik ki számomra a Premier League-ben: a pontrúgások és hosszú bedobások, a kontratámadások, valamint a mély védekezés elleni játék” – magyarázta Carragher.

Ha egy topcsapat, mint a Liverpool, ezekben gyenge, akkor komoly baj van. Európában viszont ezek kevésbé jellemzők, ott máshol dőlnek el a meccsek, és ezért is sikeresek ott.”

A korábbi angol válogatott szerint ez magyarázza, miért tud a Liverpool győzni Madridban vagy Milánóban, miközben a Premier League középcsapatai ellen szenved.

🚨🔴 Jamie Carragher believes the pressure on Arne Slot is mounting, especially given Liverpool’s significant summer transfer spend and their current league position 😳👀:



“Yeah, it does. When you manage one of the big clubs and you were where Liverpool are in the league, when… pic.twitter.com/R1qMZtlRL7 — Liverpool Zone (@LiverpoolZNE) January 26, 2026

A szurkolók már nem elégedettek a magyarázatokkal

Carragher ugyan elismeri, hogy az előző idény bajnoki címe után természetes, ha a klub idén nem újra bajnok, de a BL-részvétel hiánya szerinte súlyos következményekkel járna Arne Slot számára – különösen annak fényében, hogy a Manchester United és a Chelsea formája is javuló tendenciát mutat.

„Nem arról van szó, hogy minden évben bajnoknak kell lenni – ez közös felelősség. De ha a címvédőként, 450 millió fontos költekezés után és a Premier League legmagasabb bérkeretével nem jut be a Bajnokok Ligájába, az már komoly kérdéseket vet fel” – mondta Carragher.

"Set-pieces, long throws, low blocks... Liverpool can't cope with ANY of them" 👀



Carra believes Liverpool are a team less suited to the Premier League, and says Arne Slot HAS to qualify for the Champions League this season 🗣️ pic.twitter.com/CAuRyQCxya — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 26, 2026

Túl sok a kritika – de meddig lehet védeni a menedzsert?

Érdekes módon Carragher néhány nappal korábban még kiállt Arne Slot mellett, amikor az „The Overlap Fan Debate” című műsorban a szurkolók részéről érkező támadásokat túlzónak nevezte. Akkor ő maga is „tiszteletlenségnek” minősítette a kritikák egy részét, mondván, fél évvel egy bajnoki cím után nem fair így beszélni a menedzserről.