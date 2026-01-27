Live
Riasztottak a tudósok: ketté fog szakadni az egyik kontinens

Hozta a formáját. Jamie Carragher, a Liverpool korábbi legendás védője élesen bírálta Arne Slotot, a klub menedzserét. A Sky Sports „Monday Night Football” műsorában Carragher kijelentette: ha a Liverpool nem tudja kvalifikálni magát a Bajnokok Ligájába, akkor a holland szakembert ki kell rúgni.

A Liverpool jelenleg csak a hatodik helyen áll a Premier League-ben, miután Arne Slot csapata szombaton vereséget szenvedett a Bournemouth ellen.

Arne Slot vajon kihúzza az idény végéig Liverpoolban?
Arne Slot vajon kihúzza az idény végéig Liverpoolban?
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Hamarosan kirúgják Arne Slotot?

Szoboszlaiék két ponttal vannak lemaradva a negyedik Manchester United mögött, amely jelenleg a BL-helyek egyikét birtokolja. Mindez annak ellenére, hogy Európában remekül teljesítenek: a Bajnokok Ligája új, ligaszakaszában olyan sztárcsapatokat győztek le, mint a Real Madrid és az Inter Milan, sőt továbbjutásuk is szinte biztos a nyolcaddöntőbe.

„Ez a csapat nem a Premier League-re lett építve”

Carragher szerint éppen ez a probléma gyökere. Úgy látja, Slot olyan együttest formált, amely az európai futball követelményeinek jobban megfelel, de az angol bajnokság sajátos stílusához – a fizikai párharcokhoz, a gyors átmenetekhez és a statikus játékszituációkhoz – nem tud alkalmazkodni.

„Három dolog emelkedik ki számomra a Premier League-ben: a pontrúgások és hosszú bedobások, a kontratámadások, valamint a mély védekezés elleni játék” – magyarázta Carragher. 

Ha egy topcsapat, mint a Liverpool, ezekben gyenge, akkor komoly baj van. Európában viszont ezek kevésbé jellemzők, ott máshol dőlnek el a meccsek, és ezért is sikeresek ott.”

A korábbi angol válogatott szerint ez magyarázza, miért tud a Liverpool győzni Madridban vagy Milánóban, miközben a Premier League középcsapatai ellen szenved.

A szurkolók már nem elégedettek a magyarázatokkal

Carragher ugyan elismeri, hogy az előző idény bajnoki címe után természetes, ha a klub idén nem újra bajnok, de a BL-részvétel hiánya szerinte súlyos következményekkel járna Arne Slot számára – különösen annak fényében, hogy a Manchester United és a Chelsea formája is javuló tendenciát mutat.

„Nem arról van szó, hogy minden évben bajnoknak kell lenni – ez közös felelősség. De ha a címvédőként, 450 millió fontos költekezés után és a Premier League legmagasabb bérkeretével nem jut be a Bajnokok Ligájába, az már komoly kérdéseket vet fel” – mondta Carragher.

Túl sok a kritika – de meddig lehet védeni a menedzsert?

Érdekes módon Carragher néhány nappal korábban még kiállt Arne Slot mellett, amikor az „The Overlap Fan Debate” című műsorban a szurkolók részéről érkező támadásokat túlzónak nevezte. Akkor ő maga is „tiszteletlenségnek” minősítette a kritikák egy részét, mondván, fél évvel egy bajnoki cím után nem fair így beszélni a menedzserről.

Most azonban úgy tűnik, a türelme kezd elfogyni. 

Ha nem jutsz be a Bajnokok Ligájába, miközben előző szezonban bajnok voltál és hatalmas összegeket költöttél, akkor nem tudsz érvelni magad mellett”

 – fogalmazott.

Bár Slot továbbra is élvezi a szurkolók egy részének bizalmát, a szezon második fele döntő lehet a pozíciója szempontjából. Ha a Liverpool nem tud visszatérni a legjobb négy közé, az könnyen edzőváltáshoz vezethet – függetlenül attól, milyen jól teljesítenek Európában. És akkor jöhet a már sokszor beharangozott Xabi Alonso.

