Az Origón is megírtuk korábban, hogy a Premier League 22. fordulójában a két magyar játékossal (Szoboszlai és Kerkez) felálló Liverpool 1-1-es döntetlent játszott az újonc, kiesés elől menekülő Burnley csapatával az Anfielden. A Liverpool remek játékot mutatott be, gólokkal kellett volna megnyernie a meccset, azonban Arne Slot csapata rengeteg helyzetet elpuskázott, Szoboszlai Dominik még egy tizenegyest is a felső lécre lőtt. A mérkőzést követően a szurkolók elégedetlenségüknek adtak hangot, és a többségük a vezetőedző távozását követeli a klubtól.

Arne Slot állása vajon meddig marad biztonságban?

Fotó: Oli Scarff/AFP

Nem kell sokat keresgélni a kommentek között, hogy lássuk azokat a megszólalásokat, amelyek Slot távozását követelik. “Ebből elég, Slotnak mennie kell, ez egyszerűen elfogadhatatlan.” – írja egy szurkoló, de van itt más is: “Fújolás az Anfielden. Ez nem jellemző ránk, és ez csak azt mutatja, hogy a Slotnak mennie kell.” Illetve: “Vagy igazolj játékosokat a keret megerősítése érdekében, vagy meneszted a menedzsert. Ez így nem mehet tovább.” Akinek van kedve, az tovább mazsolázhat ITT a kommentek között.