Folytatódnak a Premier League küzdelmei az év elején is, ráadásul most egy hétközi fordulóval. A mostani kör rangadóját egyértelműen a bajnoki címvédő Liverpool játssza majd idegenben a listavezető Arsenal ellen. A bajnoki tabellán első helyezett Arsenal fogadja a jelenleg negyedik címvédőt, a Szoboszlai Dominikot is a soraiban tudó Liverpoolt. Ha a két együttes közelmúltbeli formáját nézzük: az utolsó öt bajnokin egyik csapatot sem tudták legyőzni, igaz, amíg az Ágyúsok ötből ötöt nyertek meg, addig Arne Slot együttese három siker mellett két döntetlent ért el.

Arne Slot csapatának mindenképpen kellene a győzelem az Arsenal ellen

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

„Nem öröm nézni” – Arne Slot nem söpörte le a kritikát

A két csapat legutóbbi bajnoki összecsapása még augusztusban, az Anfielden igazi rangadót hozott, amelyet Szoboszlai Dominik gyönyörű szabadrúgásgólja döntött el a Liverpool javára. A magyar válogatott csapatkapitánya akkor kulcsszerepet játszott abban, hogy a Vörösök megállítsák az Arsenalt, és Arne Slot is visszautalt erre a találkozóra: hangsúlyozta, hogy a londoniak ellen csak fegyelmezett védekezéssel és maximális koncentrációval van esély az eredményre.

A mostani sajtótájékoztató középpontjába ugyanakkor nem kizárólag a rangadó került. A Fulham elleni 2-2-es döntetlen után többen is felvetették, hogy a Liverpool játéka sokszor nem elég látványos. Slot nem tagadta, hogy eljutott hozzá ez a kritika.

Nehéz ezt hallani, mert vonzó futballt akarok játszani

– reagált, majd hozzátette: a csapat problémája nem az, hogy kevesebbet birtokolja a labdát, hanem az, hogy nem mindig találja meg a megoldást azok ellen az ellenfelek ellen, amelyek nem akarnak futballozni. Példaként ugyanakkor felhozta a Fulham elleni második gólt is, amelyet 17 passzos támadás előzött meg.

Ekitike helyzete: Még egy-két napra szükség lehet

Slot szerint a következetesség hiánya az egyik legnagyobb gond ebben az idényben. Bár a Liverpool kilenc mérkőzés óta veretlen minden sorozatot figyelembe véve, túl sok döntetlen csúszott be – köztük a Fulham és korábban a Leeds elleni –, amelyek megakadályozták, hogy közelebb kerüljenek az Arsenalhoz a tabellán. A különbség jelenleg 14 pont, amit a vezetőedző sem próbált meg szépíteni: a csapatnak a „szokásos” meccseken kellene stabilabban hoznia a győzelmeket.