Folytatódnak a Premier League küzdelmei az év elején is, ráadásul most egy hétközi fordulóval. A mostani kör rangadóját egyértelműen a bajnoki címvédő Liverpool játssza majd idegenben a listavezető Arsenal ellen. A bajnoki tabellán első helyezett Arsenal fogadja a jelenleg negyedik címvédőt, a Szoboszlai Dominikot is a soraiban tudó Liverpoolt. Ha a két együttes közelmúltbeli formáját nézzük: az utolsó öt bajnokin egyik csapatot sem tudták legyőzni, igaz, amíg az Ágyúsok ötből ötöt nyertek meg, addig Arne Slot együttese három siker mellett két döntetlent ért el.
„Nem öröm nézni” – Arne Slot nem söpörte le a kritikát
A két csapat legutóbbi bajnoki összecsapása még augusztusban, az Anfielden igazi rangadót hozott, amelyet Szoboszlai Dominik gyönyörű szabadrúgásgólja döntött el a Liverpool javára. A magyar válogatott csapatkapitánya akkor kulcsszerepet játszott abban, hogy a Vörösök megállítsák az Arsenalt, és Arne Slot is visszautalt erre a találkozóra: hangsúlyozta, hogy a londoniak ellen csak fegyelmezett védekezéssel és maximális koncentrációval van esély az eredményre.
A mostani sajtótájékoztató középpontjába ugyanakkor nem kizárólag a rangadó került. A Fulham elleni 2-2-es döntetlen után többen is felvetették, hogy a Liverpool játéka sokszor nem elég látványos. Slot nem tagadta, hogy eljutott hozzá ez a kritika.
Nehéz ezt hallani, mert vonzó futballt akarok játszani
– reagált, majd hozzátette: a csapat problémája nem az, hogy kevesebbet birtokolja a labdát, hanem az, hogy nem mindig találja meg a megoldást azok ellen az ellenfelek ellen, amelyek nem akarnak futballozni. Példaként ugyanakkor felhozta a Fulham elleni második gólt is, amelyet 17 passzos támadás előzött meg.
Ekitike helyzete: Még egy-két napra szükség lehet
Slot szerint a következetesség hiánya az egyik legnagyobb gond ebben az idényben. Bár a Liverpool kilenc mérkőzés óta veretlen minden sorozatot figyelembe véve, túl sok döntetlen csúszott be – köztük a Fulham és korábban a Leeds elleni –, amelyek megakadályozták, hogy közelebb kerüljenek az Arsenalhoz a tabellán. A különbség jelenleg 14 pont, amit a vezetőedző sem próbált meg szépíteni: a csapatnak a „szokásos” meccseken kellene stabilabban hoznia a győzelmeket.
A sajtótájékoztatón szóba került Hugo Ekitike állapota is, aki kihagyta a Fulham elleni találkozót. Slot elmondta, hogy a támadó még nem edzett teljes értékűen a csapattal, és kérdéses, hogy csatlakozhat-e a közös munkához a következő tréningen. A holland szerint nem tűnik komolynak a sérülése, de a sűrű menetrendben előfordulhat, hogy „egy-két nap plusz” szükséges a játékos számára.
Középhátvédgondok és transzferkérdések: Slot óvatos
A keret megfelelő mélységéről is kapott kérdést a Liverpool vezetőedzője, különösen a védelem közepét illetően. Slot elismerte: senki sem örül annak, ha csak két teljesen fitt középhátvédje van, ugyanakkor pozitívumként említette, hogy Joe Gomez visszatérése sokat segít. Hozzátette: a klub filozófiája hosszú évek óta az, hogy „okosan” igazoljon, és nincs olyan helyzet, hogy korlátlanul lehetne költekezni.
Marc Guehi esetleges megszerzéséről – és a Manchester City érdeklődéséről – viszont nem kívánt részletekbe bocsátkozni: hangsúlyozta, hogy nem beszél nyilvánosan olyan futballistákról, akik nem a Liverpool játékosai.
Arsenal: Aligha van gyenge pontja
Az ellenfélről viszont kifejezetten elismerően szólt. Szerinte az Arsenal Arteta alatt az eddigi évekhez képest is előrébb lépett, és szinte mindenben erős: kevés gólt kap, veszélyes rögzített helyzetekből, jól építkezik, és hosszú labdákkal is képes bajt okozni. Slot úgy fogalmazott, hogy a listavezető „komplett csomag”, ezért teljesen megérdemelten áll az élen.
A csütörtöki rangadó így nem csupán a három pont miatt fontos. Slot szerint egy esetleges siker azt üzenné, hogy a Liverpool a nehezebb időszak ellenére is képes felvenni a versenyt a legjobbakkal, és a szezon még így is lehet különleges – akár bajnoki szinten, akár a kupasorozatokban. A vezetőedző ugyanakkor azt is egyértelművé tette: a csapat jelenlegi gondja nem a csúcsmeccseken mutatkozik meg igazán, hanem azokon a találkozókon, amelyeket „általában meg szoktak nyerni”.
A londoni derbi előtt tehát egyszerre kérdés, hogy a Liverpool meg tudja-e közelíteni az Arsenalt eredményben, és hogy tud-e olyan játékot mutatni, amelyre a kritikusok is csak annyit mondanak: ezt már igenis öröm nézni.
A Premier League 21. fordulójának a rangadója január 8-án, csütörtökön este magyar idő szerint 21 órakor kezdődik.
