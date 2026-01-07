Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Fontos figyelmeztetést küldött Orbán Viktor

Fontos

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fulham elleni 2-2 után kemény kritikát kapott a Liverpool: a vezetőedző sajtótájékoztatóján több kérdés arra irányult, mi az oka, hogy Szoboszlaiék játékát gyakran „nem öröm nézni”, azaz unalmassá vált. Arne Slot érezhetően nem örült a felvetésnek, de nem söpörte le: szerinte a csapatnak meg kell találnia a megoldást azok ellen, akik nem akarnak futballozni. Mindez különösen pikáns az Arsenal elleni, csütörtöki rangadó előtt.

Folytatódnak a Premier League küzdelmei az év elején is, ráadásul most egy hétközi fordulóval. A mostani kör rangadóját egyértelműen a bajnoki címvédő Liverpool játssza majd idegenben a listavezető Arsenal ellen. A bajnoki tabellán első helyezett Arsenal fogadja a jelenleg negyedik címvédőt, a Szoboszlai Dominikot is a soraiban tudó Liverpoolt. Ha a két együttes közelmúltbeli formáját nézzük: az utolsó öt bajnokin egyik csapatot sem tudták legyőzni, igaz, amíg az Ágyúsok ötből ötöt nyertek meg, addig Arne Slot együttese három siker mellett két döntetlent ért el.

Arne Slot csapatának mindenképpen kellene a győzelem az Arsenal ellen
Arne Slot csapatának mindenképpen kellene a győzelem az Arsenal ellen
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

„Nem öröm nézni” – Arne Slot nem söpörte le a kritikát

A két csapat legutóbbi bajnoki összecsapása még augusztusban, az Anfielden igazi rangadót hozott, amelyet Szoboszlai Dominik gyönyörű szabadrúgásgólja döntött el a Liverpool javára. A magyar válogatott csapatkapitánya akkor kulcsszerepet játszott abban, hogy a Vörösök megállítsák az Arsenalt, és Arne Slot is visszautalt erre a találkozóra: hangsúlyozta, hogy a londoniak ellen csak fegyelmezett védekezéssel és maximális koncentrációval van esély az eredményre.

A mostani sajtótájékoztató középpontjába ugyanakkor nem kizárólag a rangadó került. A Fulham elleni 2-2-es döntetlen után többen is felvetették, hogy a Liverpool játéka sokszor nem elég látványos. Slot nem tagadta, hogy eljutott hozzá ez a kritika.

Nehéz ezt hallani, mert vonzó futballt akarok játszani

 – reagált, majd hozzátette: a csapat problémája nem az, hogy kevesebbet birtokolja a labdát, hanem az, hogy nem mindig találja meg a megoldást azok ellen az ellenfelek ellen, amelyek nem akarnak futballozni. Példaként ugyanakkor felhozta a Fulham elleni második gólt is, amelyet 17 passzos támadás előzött meg.

Ekitike helyzete: Még egy-két napra szükség lehet

Slot szerint a következetesség hiánya az egyik legnagyobb gond ebben az idényben. Bár a Liverpool kilenc mérkőzés óta veretlen minden sorozatot figyelembe véve, túl sok döntetlen csúszott be – köztük a Fulham és korábban a Leeds elleni –, amelyek megakadályozták, hogy közelebb kerüljenek az Arsenalhoz a tabellán. A különbség jelenleg 14 pont, amit a vezetőedző sem próbált meg szépíteni: a csapatnak a „szokásos” meccseken kellene stabilabban hoznia a győzelmeket.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) speaks with Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike (R) during the English Premier League football match between Leeds United and Liverpool at Elland Road in Leeds, northern England on December 6, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Ekitiké (j) játéka kérdéses, Szoboszlaié nem
Fotó: Oli Scarf/AFP

A sajtótájékoztatón szóba került Hugo Ekitike állapota is, aki kihagyta a Fulham elleni találkozót. Slot elmondta, hogy a támadó még nem edzett teljes értékűen a csapattal, és kérdéses, hogy csatlakozhat-e a közös munkához a következő tréningen. A holland szerint nem tűnik komolynak a sérülése, de a sűrű menetrendben előfordulhat, hogy „egy-két nap plusz” szükséges a játékos számára.

Középhátvédgondok és transzferkérdések: Slot óvatos

A keret megfelelő mélységéről is kapott kérdést a Liverpool vezetőedzője, különösen a védelem közepét illetően. Slot elismerte: senki sem örül annak, ha csak két teljesen fitt középhátvédje van, ugyanakkor pozitívumként említette, hogy Joe Gomez visszatérése sokat segít. Hozzátette: a klub filozófiája hosszú évek óta az, hogy „okosan” igazoljon, és nincs olyan helyzet, hogy korlátlanul lehetne költekezni.

Marc Guehi esetleges megszerzéséről – és a Manchester City érdeklődéséről – viszont nem kívánt részletekbe bocsátkozni: hangsúlyozta, hogy nem beszél nyilvánosan olyan futballistákról, akik nem a Liverpool játékosai.

Arsenal: Aligha van gyenge pontja

Az ellenfélről viszont kifejezetten elismerően szólt. Szerinte az Arsenal Arteta alatt az eddigi évekhez képest is előrébb lépett, és szinte mindenben erős: kevés gólt kap, veszélyes rögzített helyzetekből, jól építkezik, és hosszú labdákkal is képes bajt okozni. Slot úgy fogalmazott, hogy a listavezető „komplett csomag”, ezért teljesen megérdemelten áll az élen.

Az Arsenal az előző meccsén a bombaformában futballozó Aston Villát ütötte ki
Az Arsenal a címvédőnél sokkal jobb formában várja a szuperrangadót
Fotó: AFP/Ben Stansall / AFP

A csütörtöki rangadó így nem csupán a három pont miatt fontos. Slot szerint egy esetleges siker azt üzenné, hogy a Liverpool a nehezebb időszak ellenére is képes felvenni a versenyt a legjobbakkal, és a szezon még így is lehet különleges – akár bajnoki szinten, akár a kupasorozatokban. A vezetőedző ugyanakkor azt is egyértelművé tette: a csapat jelenlegi gondja nem a csúcsmeccseken mutatkozik meg igazán, hanem azokon a találkozókon, amelyeket „általában meg szoktak nyerni”.

A londoni derbi előtt tehát egyszerre kérdés, hogy a Liverpool meg tudja-e közelíteni az Arsenalt eredményben, és hogy tud-e olyan játékot mutatni, amelyre a kritikusok is csak annyit mondanak: ezt már igenis öröm nézni.

A Premier League 21. fordulójának a rangadója január 8-án, csütörtökön este magyar idő szerint 21 órakor kezdődik. 

  • Még több cikk
A Fradi EL-ellenfele a Liverpoolt lenyomja és a Manchestert is a földbe döngöli
Ezt vette Neymar Szoboszlai vételárának a háromszorosából
Itt a tél szenzációja: 135 millió fontért a Liverpool riválisához igazolhat Vinícius Júnior
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!