Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a bajnoki címvédő Liverpool nem úgy kezdte az új évet, ahogy szerette volna. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a Premier League 19. fordulójában az Anfielden játszott 0-0-s döntetlent a Leeds United csapatával, így az újonc a szezon során már másodszor rabolt pontot a bajnokcsapattól. Arne Slot együttese nem sokat pihenhet, mert 4-én már a Fulham vendége lesz. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a Vörösök vezetőedzője kapott egy érdekes kérdést, amire talán ő sem volt felkészülve.

Arne Slot egy döntetlennel kezdte az évet

Fotó: Paul Ellis/AFP

Arne Slot meglehetősen furcsa választ adott

A Fulham elleni idegenbeli meccset megelőző sajtótájékoztatón arról kérdezték a vezetőedzőt, hogy tudta-e, hogy a Leeds elleni mérkőzés volt az első 0-0-s döntetlenje a Liverpool edzőjeként: „Ahh, oké. Nem túl kellemes hallani, de szerintem egyértelmű és nyilvánvaló, hogy az elmúlt hét-nyolc mérkőzésen alig adtunk lehetőséget az ellenfeleknek. De számomra az is egyértelmű és nyilvánvaló, hogy elég nehéz elég lehetőséget teremtenünk a labdabirtoklásunkhoz képest, és ez nem új dolog számunkra ebben a szezonban. A játékosok csak próbálkoznak, továbbra is próbálkoznak, a labdát a szélsők felé viszik, befelé futnak, játszanak, mozognak, és mindenfélét megpróbálnak, de néha egy kis varázslatra van szükség, hogy megtörjen a jég... Ha ez megtörténik, akkor hirtelen minden sokkal szebbnek tűnik, de ez nem jellemző a szezonunkra eddig.”

A Liverpool legközelebb január 4-én, vasárnap lép pályára a PL-ben a Fulham vendégeként, magyar idő szerint 16.00-kor.