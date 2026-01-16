Live
A Liverpool a hétvégén a Burnley együttesét fogadja a Premier League-ben. A meccs előtti sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző Szoboszlai Dominikről és Kerkez Milosról is beszélt, de Mohamed Szalah visszatérése is szóba került.

A Liverpool a Premier League-ben az utóbbi három mérkőzésén egyaránt döntetlent játszott, azonban 10 meccsesre nőhet a veretlenségi sorozata, amennyiben nem kap ki. A kiesés elől menekülő, utolsó előtti Burnley számára már a döntetlen is óriási bravúr lenne, mivel 12 forduló óta nem nyert a bajnokságban, idénybeli tíz idegenbeli mérkőzéséből nyolcat elbukott. Arne Slot vezetőedző csapatára tehát kötelező győzelem vár szombaton, a holland edzőnek viszont kényes kérdéseket tettek fel a meccs előtti sajtótájékoztatón.

Arne Slot vajon kihúzza az idény végéig Liverpoolban?
Arne Slot csapatára kötelező győzelem vár a hétvégén
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Arne Slot sejtelmesen nyilatkozott Kerkezről

Mohamed Szalah az elődöntőig jutott az egyiptomi válogatottal az Afrika-kupán, így hamarosan újra pályára léphet a Liverpoolban. A 33 éves támadó visszatérésének Slot örül, azonban arról nem volt hajlandó nyilatkozni, hogy milyen beszélgetés zajlott le köztük.

Ami Mo-val és velem történik, az kettőnk között marad. Nem osztom meg a magánbeszélgetéseim részleteit” 

– zárta le a témát a holland edző, aki az idén epizódszerephez jutott Andy Robertson hozzáállását és profi nyilatkozatát is méltatta. A skót játékost Kerkez Milos kiszorította a kezdőből, de a Burnley elleni találkozón akár újra lehetőséget kaphat a BL-győztes védő. Ezzel kapcsolatban rejtélyesen nyilatkozott Slot.

Ki tudja, hogy Kerkez kezdő lesz-e, a játékosok ma megtudják... 

Robertson azt mondta, hogy játszani akar és szüksége van a mérkőzésekre, de ez nem csak a két játékosról szól. Én tudom, ki fog játszani, és a futballisták ma szintén megtudják” – mondta a Liverpool edzője.

Arne Slot nem árulta el, hogy Andy Robertson vagy Kerkez Milos kezd-e majd a Burnley ellen
Fotó: thisisanfield.com/

Arne Slot már túllendült Szoboszlai hibáján

Szoboszlai Dominik hibája, amit az FA-kupa-meccsen követett el, ismét szóba került. Ezzel kapcsolatban Slot a következőt mondta: 

Beszéltem Dommal erről, minden rendben van. Nem ez volt a legjobb dolog, amit tett, 

de akadtak remek pillanatai is, egy szép gólt szerzett és egy hihetetlen keresztpasszt adott Wirtznek. Nyilván nem az a hiba volt a legjobb megmozdulása” – mondta a holland tréner.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot (R) embraces Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) on the pitch after the English Premier League football match between West Ham United and Liverpool at the London Stadium, in London on November 30, 2025. Liverpool won the game 2-0. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slot már megbocsájtotta Szoboszlai Dominik hibáját
Fotó: BEN STANSALL / AFP

A Liverpool szombaton 16 órától fogadja a Burnley csapatát az Anfield Roadon, a mérkőzést Andrew Madley vezeti majd.

