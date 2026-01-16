A Liverpool a Premier League-ben az utóbbi három mérkőzésén egyaránt döntetlent játszott, azonban 10 meccsesre nőhet a veretlenségi sorozata, amennyiben nem kap ki. A kiesés elől menekülő, utolsó előtti Burnley számára már a döntetlen is óriási bravúr lenne, mivel 12 forduló óta nem nyert a bajnokságban, idénybeli tíz idegenbeli mérkőzéséből nyolcat elbukott. Arne Slot vezetőedző csapatára tehát kötelező győzelem vár szombaton, a holland edzőnek viszont kényes kérdéseket tettek fel a meccs előtti sajtótájékoztatón.

Arne Slot csapatára kötelező győzelem vár a hétvégén

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Arne Slot sejtelmesen nyilatkozott Kerkezről

Mohamed Szalah az elődöntőig jutott az egyiptomi válogatottal az Afrika-kupán, így hamarosan újra pályára léphet a Liverpoolban. A 33 éves támadó visszatérésének Slot örül, azonban arról nem volt hajlandó nyilatkozni, hogy milyen beszélgetés zajlott le köztük.

Ami Mo-val és velem történik, az kettőnk között marad. Nem osztom meg a magánbeszélgetéseim részleteit”

– zárta le a témát a holland edző, aki az idén epizódszerephez jutott Andy Robertson hozzáállását és profi nyilatkozatát is méltatta. A skót játékost Kerkez Milos kiszorította a kezdőből, de a Burnley elleni találkozón akár újra lehetőséget kaphat a BL-győztes védő. Ezzel kapcsolatban rejtélyesen nyilatkozott Slot.

Ki tudja, hogy Kerkez kezdő lesz-e, a játékosok ma megtudják...

Robertson azt mondta, hogy játszani akar és szüksége van a mérkőzésekre, de ez nem csak a két játékosról szól. Én tudom, ki fog játszani, és a futballisták ma szintén megtudják” – mondta a Liverpool edzője.

Arne Slot nem árulta el, hogy Andy Robertson vagy Kerkez Milos kezd-e majd a Burnley ellen

Fotó: thisisanfield.com/

Arne Slot már túllendült Szoboszlai hibáján

Szoboszlai Dominik hibája, amit az FA-kupa-meccsen követett el, ismét szóba került. Ezzel kapcsolatban Slot a következőt mondta:

Beszéltem Dommal erről, minden rendben van. Nem ez volt a legjobb dolog, amit tett,

de akadtak remek pillanatai is, egy szép gólt szerzett és egy hihetetlen keresztpasszt adott Wirtznek. Nyilván nem az a hiba volt a legjobb megmozdulása” – mondta a holland tréner.

Arne Slot már megbocsájtotta Szoboszlai Dominik hibáját

Fotó: BEN STANSALL / AFP

A Liverpool szombaton 16 órától fogadja a Burnley csapatát az Anfield Roadon, a mérkőzést Andrew Madley vezeti majd.