Itt az újabb focibotrány. Az Arsenal női csapata kénytelen volt kikapcsolni az Instagram-hozzászólásokat, miután közzétették új igazolásuk, Smilla Holmberg bemutatkozó videóját, amelyet szexista kommentek árasztottak el.

A 19 éves svéd védő, Smilla Holmberg hétfőn érkezett az Arsenalhoz a Hammarby csapatától, ahol fiatal kora ellenére már 96 mérkőzésen lépett pályára, és két kupagyőzelmet, valamint egy bajnoki címet is ünnepelhetett.

Gyűlöletcunami indult az Arsenal új igazolása, Smilla Holmberg ellen
Fotó: instagram.com/arsenalwfc/

Szexista botrány rázta meg az Arsenalt

Holmberg kilencszeres válogatott, és az Arsenal jelentős fogásnak tartja a szerződtetését. Az átigazolás bejelentését köszöntő üzenettel kísérte a klub – a rövid videóban a mosolygó Holmberg az Emirates Stadion öltözőjéből szólt a szurkolókhoz:  

Szia, Gooners! Az Emiratesben vagyok, és alig várom, hogy elkezdjem. Hajrá, Arsenal!

Röviddel a videó megjelenése után azonban számos szexista és bántó megjegyzés érkezett, ezért az Arsenal kénytelen volt kikapcsolni a hozzászólási lehetőséget. A klub a Signify Group adatbiztonsági céggel dolgozik együtt, amelynek Threat Matrix szolgáltatása segíti a célzott online zaklatások elleni fellépést.

Mindez nem árnyékolta be Holmberg örömét, aki az átigazolást karrierje egyik legnagyobb álmának megvalósulásaként élte meg.  

„Mindig is arról álmodtam, hogy az Arsenalban játszhassak. Ez különleges pillanat számomra és a családom számára. Egy olyan klubhoz igazoltam, ahol a legmagasabb szintű elvárások és győztes mentalitás uralkodik. Izgatottan várom, hogy egy új fejezetet kezdhessék, fejlődjek, és trófeákért küzdjek a csapattal.”

Az Arsenal vezetőedzője, Renee Slegers szintén lelkesedéssel beszélt az új igazolásról:  

„Nagy örömünkre szolgál, hogy Smilla csatlakozott hozzánk. 

Nagyon tehetséges, sokoldalú és atletikus védő, aki óriási fejlődési lehetőséggel rendelkezik. Már alig várom, hogy együtt dolgozhassunk és közösen további sikereket érjünk el.

