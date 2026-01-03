Az Arsenal legutóbb december elején kapott ki a Premier League-ben, azóta sorozatban négy meccset nyert meg Mikel Arteta csapata, amely esélyesként várhatta a Bournemouth elleni idegenbeli összecsapást is.
Ezzel szemben a Bournemouth óriási gödörben volt. A baszk Andoni Iraola csapata legutóbb tavaly október 26-án győzött a bajnokságban, azóta tíz meccset vívott meg nyeretlenül.
Az Arsenal gyönyörű gólokkal nyert
Az Arsenal jövő csütörtökön a Liverpool csapatát fogadja az Emirates Stadionban, a rangadó előtt Arteta a cserepadon pihentette legjobb játékosát, az angol válogatott Bukayo Sakát, mellette a 60 millió fontért igazolt Eberechi Eze sem került be a kezdőbe.
A találkozó elején többet volt a labda az észak-londoni csapatnál, helyzetekig viszont nem tudott eljutni Arteta legénysége, a Bournemouth pedig a 11. perc elején megszerezte a vezetést egy óriási hiba után. Az Arsenal próbálta hátulról kihozni a labdát, azonban a csapat középső védője, a brazil Gabriel Magalhães egy borzalmas átadással elpasszolta a labdát utolsó emberként, amire az érkező Evanilson lecsapott, majd senkitől sem zavartatva a jobb alsóba lőtte a ziccerét (1-0).
Sokáig azonban nem örülhettek a vezetésnek a hazai szurkolók, ugyanis a 16. percben egyenlített az Arsenal. Egy kapu előtti tűzijáték során az öngólt vétő Gabriel Magalhães elé került a labda, a brazil játékos pedig hét méterről a kapuba bombázott (1-1).
- A brazil válogatott védő pályafutása 20. gólját szerezte a Premier League-ben az Arsenal játékosaként, és már csak két találatra van a klub történetének legeredményesebb védőjétől, a francia Laurent Koscielnytől.
A folytatásban is Arsenal játszott mezőnyfölényben, de komoly lehetősége nem volt az észak-londoni csapatnak az újabb gól megszerzése, így a felek 1-1-es döntetlennel mehettek a szünetre. A fordulás után aztán megfordította a meccset az Arsenal. A magyar származású Viktor Gyökeres tartott meg felívelt labdát, visszatette a csapatkapitány Martin Ødegaardnak, aki lövés helyett lekészített a mélységből érkező Declan Rice-nak, az angol válogatott középpályás pedig 16 méterről a bal alsó sarokba belsőzött (1-2).
Ezt követően az Ágyúsok kontroll alatt tartották a meccset, a 71. percben pedig egy gyönyörű góllal növeltél az előnyüket. Ødegaard adott elképesztő labdát a védelem mögé beinduló Bukayo Sakának, a csereként beállt szélső azonban lövés helyett visszapasszolta a labdát a második hullámban érkező Rice-nak, aki nyolc méterről a kapuba lőtt (1-3).
- Az Arsenal középpályásának ez volt a 296. mérkőzése a Premier League-ben, pályafutása során pedig először sikerült dupláznia a bajnokságban.
A találkozó viszont még nem volt lefutott, ugyanis a 77. perc elején szépíteni tudott a Bournemouth. A két perccel korábban beállt Junior Kroupi kapott egy lekészített labdát, a francia játékos tolt rajta egyet, majd 19 méterről a kapu jobb oldalába bombázott (2-3).
Az utolsó szűk húsz percben a Bournemouth mindent megtett az egyenlítésért, az Arsenal védelme azonban stabil maradt, így Mikel Arteta csapata sorozatban az ötödik meccsét nyerte meg a Premier League-ben és továbbra is magabiztosan vezeti a bajnokságot.
