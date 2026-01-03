Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 20. fordulójában a listavezető Arsenal 3-2-re legyőzte a Bournemouth csapatát a Vitality Stadionban. Az Arsenal ezzel továbbra is magabiztosan vezeti a Premier League-et, a Bournemouth pedig 11 mérkőzés óta nyeretlen a pontvadászatban.

Az Arsenal legutóbb december elején kapott ki a Premier League-ben, azóta sorozatban négy meccset nyert meg Mikel Arteta csapata, amely esélyesként várhatta a Bournemouth elleni idegenbeli összecsapást is. 

Az Arsenal az előző meccsén a bombaformában futballozó Aston Villát ütötte ki
Fotó: AFP/Ben Stansall / AFP

Ezzel szemben a Bournemouth óriási gödörben volt. A baszk Andoni Iraola csapata legutóbb tavaly október 26-án győzött a bajnokságban, azóta tíz meccset vívott meg nyeretlenül. 

Az Arsenal gyönyörű gólokkal nyert

Az Arsenal jövő csütörtökön a Liverpool csapatát fogadja az Emirates Stadionban, a rangadó előtt Arteta a cserepadon pihentette legjobb játékosát, az angol válogatott Bukayo Sakát, mellette a 60 millió fontért igazolt Eberechi Eze sem került be a kezdőbe. 

A találkozó elején többet volt a labda az észak-londoni csapatnál, helyzetekig viszont nem tudott eljutni Arteta legénysége, a Bournemouth pedig a 11. perc elején megszerezte a vezetést egy óriási hiba után. Az Arsenal próbálta hátulról kihozni a labdát, azonban a csapat középső védője, a brazil Gabriel Magalhães egy borzalmas átadással elpasszolta a labdát utolsó emberként, amire az érkező Evanilson lecsapott, majd senkitől sem zavartatva a jobb alsóba lőtte a ziccerét (1-0). 

Arsenal's Brazilian defender #06 Gabriel Magalhaes (R) celebrates scoring their first goal to equalise 1-1 during the English Premier League football match between Bournemouth and Arsenal at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 3, 2026. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Gabriel Magalhães főszereplő volt az első félidőben 
Fotó: Justin Tallis/AFP

Sokáig azonban nem örülhettek a vezetésnek a hazai szurkolók, ugyanis a 16. percben egyenlített az Arsenal. Egy kapu előtti tűzijáték során az öngólt vétő Gabriel Magalhães elé került a labda, a brazil játékos pedig hét méterről a kapuba bombázott (1-1). 

  • A brazil válogatott védő pályafutása 20. gólját szerezte a Premier League-ben az Arsenal játékosaként, és már csak két találatra van a klub történetének legeredményesebb védőjétől, a francia Laurent Koscielnytől. 

A folytatásban is Arsenal játszott mezőnyfölényben, de komoly lehetősége nem volt az észak-londoni csapatnak az újabb gól megszerzése, így a felek 1-1-es döntetlennel mehettek a szünetre. A fordulás után aztán megfordította a meccset az Arsenal. A magyar származású Viktor Gyökeres tartott meg felívelt labdát, visszatette a csapatkapitány Martin Ødegaardnak, aki lövés helyett lekészített a mélységből érkező Declan Rice-nak, az angol válogatott középpályás pedig 16 méterről a bal alsó sarokba belsőzött (1-2). 

Arsenal's English midfielder #41 Declan Rice (L) celebrates scoring their second goal with Arsenal's Swedish striker #14 Viktor Gyokeres (R) to take the lead 1-2 during the English Premier League football match between Bournemouth and Arsenal at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 3, 2026. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Declan Rice gyönyörű góljával fordított az Arsenal
Fotó: Justin Tallis/AFP

Ezt követően az Ágyúsok kontroll alatt tartották a meccset, a 71. percben pedig egy gyönyörű góllal növeltél az előnyüket. Ødegaard adott elképesztő labdát a védelem mögé beinduló Bukayo Sakának, a csereként beállt szélső azonban lövés helyett visszapasszolta a labdát a második hullámban érkező Rice-nak, aki nyolc méterről a kapuba lőtt (1-3).

  • Az Arsenal középpályásának ez volt a 296. mérkőzése a Premier League-ben, pályafutása során pedig először sikerült dupláznia a bajnokságban. 

A találkozó viszont még nem volt lefutott, ugyanis a 77. perc elején szépíteni tudott a Bournemouth. A két perccel korábban beállt Junior Kroupi kapott egy lekészített labdát, a francia játékos tolt rajta egyet, majd 19 méterről a kapu jobb oldalába bombázott (2-3). 

Bournemouth's French striker #22 Eli Junior Kroupi celebrates scoring their second goal for 2-3 during the English Premier League football match between Bournemouth and Arsenal at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 3, 2026. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A 19 éves Eli Junior Kroupi a hatodik gólját lőtte a Premier League-ben
Fotó: Justin Tallis/AFP / AFP

Az utolsó szűk húsz percben a Bournemouth mindent megtett az egyenlítésért, az Arsenal védelme azonban stabil maradt, így Mikel Arteta csapata sorozatban az ötödik meccsét nyerte meg a Premier League-ben és továbbra is magabiztosan vezeti a bajnokságot. 

