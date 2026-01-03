Az Arsenal legutóbb december elején kapott ki a Premier League-ben, azóta sorozatban négy meccset nyert meg Mikel Arteta csapata, amely esélyesként várhatta a Bournemouth elleni idegenbeli összecsapást is.

Az Arsenal az előző meccsén a bombaformában futballozó Aston Villát ütötte ki

Fotó: AFP/Ben Stansall / AFP

Ezzel szemben a Bournemouth óriási gödörben volt. A baszk Andoni Iraola csapata legutóbb tavaly október 26-án győzött a bajnokságban, azóta tíz meccset vívott meg nyeretlenül.

Az Arsenal gyönyörű gólokkal nyert

Az Arsenal jövő csütörtökön a Liverpool csapatát fogadja az Emirates Stadionban, a rangadó előtt Arteta a cserepadon pihentette legjobb játékosát, az angol válogatott Bukayo Sakát, mellette a 60 millió fontért igazolt Eberechi Eze sem került be a kezdőbe.

A találkozó elején többet volt a labda az észak-londoni csapatnál, helyzetekig viszont nem tudott eljutni Arteta legénysége, a Bournemouth pedig a 11. perc elején megszerezte a vezetést egy óriási hiba után. Az Arsenal próbálta hátulról kihozni a labdát, azonban a csapat középső védője, a brazil Gabriel Magalhães egy borzalmas átadással elpasszolta a labdát utolsó emberként, amire az érkező Evanilson lecsapott, majd senkitől sem zavartatva a jobb alsóba lőtte a ziccerét (1-0).

Gabriel Magalhães főszereplő volt az első félidőben

Fotó: Justin Tallis/AFP

Sokáig azonban nem örülhettek a vezetésnek a hazai szurkolók, ugyanis a 16. percben egyenlített az Arsenal. Egy kapu előtti tűzijáték során az öngólt vétő Gabriel Magalhães elé került a labda, a brazil játékos pedig hét méterről a kapuba bombázott (1-1).

A brazil válogatott védő pályafutása 20. gólját szerezte a Premier League-ben az Arsenal játékosaként, és már csak két találatra van a klub történetének legeredményesebb védőjétől, a francia Laurent Koscielnytől.

A folytatásban is Arsenal játszott mezőnyfölényben, de komoly lehetősége nem volt az észak-londoni csapatnak az újabb gól megszerzése, így a felek 1-1-es döntetlennel mehettek a szünetre. A fordulás után aztán megfordította a meccset az Arsenal. A magyar származású Viktor Gyökeres tartott meg felívelt labdát, visszatette a csapatkapitány Martin Ødegaardnak, aki lövés helyett lekészített a mélységből érkező Declan Rice-nak, az angol válogatott középpályás pedig 16 méterről a bal alsó sarokba belsőzött (1-2).