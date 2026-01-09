Az Arsenal 24 éves támadója támadó csütörtök este kezdőként lépett pályára a Liverpool elleni gólnélküli döntetlenre végződő találkozón. Sakának nem volt jó meccse, ugyanis a magyar válogatott Kerkez Milos leradírozta a pályáról, ezt követően pedig a Liverpool-szurkolók őt választották meg a meccs legjobbjának.

Az Arsenalban futballozó Sakának nem volt jó meccse Kerkez mellette

Fotó: Ben Stansall/AFP

Az Arsenal nagy bejelentést tett

Az Arsenal-szurkolói nem lehetettek boldogok a csütörtök esti döntetlen miatt, pénteken azonban remek hírt kaptak. A 48-szoros angol válogatott Saka ugyanis új, hosszú távú szerződést kötött a klubbal.

Saka jelenlegi szerződése 2027 júniusáig szólt, azonban az új feltételek véglegesítése után az angol támadó 2031-ig kötelezte el magát a nevelőklubjához. A The Athletic azt írja, hogy Saka új szerződése tükrözi majd azt a státuszt, amelyet meghatározó játékosként kivívott magának a Premier League-ben és az európai futballban.

Az angol támadó a capology adatai szerint eddig heti 190 ezer fontot keresett, az új szerződése aláírásával azonban minden bizonnyal ő lesz a klub legjobban fizetett játékosa.

Saka az Arsenal Hale End akadémiájának növendéke, hétéves korában csatlakozott az észak-londoni klubhoz. 2018-as bemutatkozása óta az Arsenal legveszélyesebb támadója, a klub pedig a szerződéshosszabbítással jelezte, hogy rá akarja építeni a jövőjét.

Saka eddig 290 mérkőzésen 77 gólt lőtt és 77 gólpasszt adott az Arsenalban. 2020-ban FA-kupát és angol Szuperkupát nyert a csapattal.