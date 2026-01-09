Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Korrupció

Óriási baklövés: használhatatlan lőszerekkel látták el az ukrán frontot

Ezt látnia kell!

Nagy a baj: hatalmas lyuk tátong a Föld védőpajzsán, drámai a helyzet

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool ellen ugyan döntetlent játszott az Arsenal, azonban az észak-londoni csapat szurkolói így is örülhetnek. Az Arsenal ugyanis bejelentette, hogy Bukayo Saka, a csapat legfontosabb játékosa újabb hosszú távú szerződést írt alá a klubbal.

Az Arsenal 24 éves támadója támadó csütörtök este kezdőként lépett pályára a Liverpool elleni gólnélküli döntetlenre végződő találkozón. Sakának nem volt jó meccse, ugyanis a magyar válogatott Kerkez Milos leradírozta a pályáról, ezt követően pedig a Liverpool-szurkolók őt választották meg a meccs legjobbjának

Az Arsenalban futballozó Sakának nem volt jó meccse Kerkez mellette
Az Arsenalban futballozó Sakának nem volt jó meccse Kerkez mellette
Fotó: Ben Stansall/AFP

Az Arsenal nagy bejelentést tett

Az Arsenal-szurkolói nem lehetettek boldogok a csütörtök esti döntetlen miatt, pénteken azonban remek hírt kaptak. A 48-szoros angol válogatott Saka ugyanis új, hosszú távú szerződést kötött a klubbal. 

Saka jelenlegi szerződése 2027 júniusáig szólt, azonban az új feltételek véglegesítése után az angol támadó 2031-ig kötelezte el magát a nevelőklubjához. A The Athletic azt írja, hogy Saka új szerződése tükrözi majd azt a státuszt, amelyet meghatározó játékosként kivívott magának a Premier League-ben és az európai futballban. 

Az angol támadó a capology adatai szerint eddig heti 190 ezer fontot keresett, az új szerződése aláírásával azonban minden bizonnyal ő lesz a klub legjobban fizetett játékosa. 

Saka az Arsenal Hale End akadémiájának növendéke, hétéves korában csatlakozott az észak-londoni klubhoz. 2018-as bemutatkozása óta az Arsenal legveszélyesebb támadója, a klub pedig a szerződéshosszabbítással jelezte, hogy rá akarja építeni a jövőjét. 

Saka eddig 290 mérkőzésen 77 gólt lőtt és 77 gólpasszt adott az Arsenalban. 2020-ban FA-kupát és angol Szuperkupát nyert a csapattal. 

  • kapcsolódó cikkek:
Kerkez megszólalt, miután ő lett a meccs embere; Szoboszlai azonnal reagált
Kerkez Milos hatalmas elismerésben részesült az Arsenal elleni meccs után – fotó
Szoboszlai lenyűgöző volt, Kerkez leradírozta a világsztárt
Szoboszlai kimondta, mi nyomja a szívét az Arsenal elleni meccs után
Szoboszlai végre elárulta a Liverpool kapcsán azt, amire minden szurkoló vár
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!